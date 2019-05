Díaz-Canel en Holguín: sensibilidad ante cada problema de nuestro pueblo

Como una institución reconocida, bella, limpia y con una alta calidad y sensibilidad en la prestación de los servicios de salud a nuestro pueblo, calificó el Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, que tiene la responsabilidad de atender a un millón y medio de personas.

Por esta institución, que brinda atención médica en 25 especialidades y cuenta con una dotación de 495 camas, comenzó la agenda de este jueves del mandatario en la provincia de Holguín, territorio que durante dos jornadas recibió la visita del Consejo de Ministros.

Díaz-Canel conoció que allí se han introducido novedosas técnicas quirúrgicas para la cirugía funcional del Parkinson y la artroscópica de hombro, el tratamiento de hernias discales con el uso de ozono, así como los trasplantes en donantes vivos.

De manera particular, el Jefe de Estado llegó hasta la sala de Hematología, donde pudo comprobar la calidad y el cuidado con la que se atienden a los pacientes. Allí visitó la habitación destinada a los trasplantados de médula ósea y reconoció el confort que se ha instalado para que reciban el mejor de los tratamientos.

Con ese mismo sentido de ponerse en la piel de los demás, el hospital ha sumado esfuerzos también en la creación de todas las condiciones para que los médicos y residentes puedan descansar y alimentarse bien durante las fatigosas jornadas de guardia. De ello también tuvo constancia Díaz-Canel al visitar el Cuarto Médico, que tiene varias habitaciones, todas climatizadas, baños, sala de estar y un área para el comedor que, a simple vista, nada tiene que envidiar a un distinguido restaurante.

En el Lucía Íñiguez Landín también se desarrolla un proyecto de informatización que tiene entre sus aportes la implementación de un sistema de radiografías digitales, la instalación de un canal de televisión interno, la cobertura wifi en el 60% del hospital y el despliegue de una web para la información de los medicamentos existentes en las farmacias interna y externa del hospital.

El Jefe de Estado intercambió con los jóvenes que están detrás de esos desarrollos informáticos, se interesó por la formación académica de cada uno, destacó su talento e indicó generalizar la experiencia a otras instituciones de salud del país.

Sacudir ineficiencia en la construcción de viviendas

A sacudir la ineficiencia, las trabas y la burocracia que enlentecen el programa de construcción de viviendas, convocó el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez durante un análisis que encabezó en Holguín, provincia que incumple sus planes de terminación de viviendas, entre ellos el relacionado con los subsidios que se han entregado a las personas más necesitadas.

Llamó la atención sobre el hecho de que el 2019 es el primer de año de implementación de la Política de la Vivienda en Cuba, lo cual tiene que significar un punto de inflexión en la solución a uno de los problemas más difícil que enfrenta el país.

Reiteró la necesidad de dar otra mirada – más sensible – al tema de los subsidiados, que son las personas más vulnerables y la Revolución ha puesto en sus manos todos los recursos para resolverles el problema. Por qué hay que demorar tanto la construcción de una Célula Básica Habitacional de 25 metros cuadrados, preguntó el mandatario al poner sobre la mesa los atrasos que presenta la provincia: 117 del año 2012, mil 154 del 2013, 616 del 2014, 333 del 2015, 95 del 2016 y 52 del 2017.

Díaz-Canel consideró que existen condiciones para recuperar los atrasos porque hay voluntad política y capacidad organizativa, pero urge cambiar los modos de actuar. Se refirió particularmente a la designación de padrinos por cada familia subsidiada para que ayuden en las gestiones y velen porque se cumpla la obra.

Igualmente abordó el asunto de la calidad de las construcciones. No se trata de hacer viviendas malas para cumplir, alertó, sino que todo cuanto se haga quede mejor. Tenemos que levantar viviendas robustas, dijo, para atenuar las afectaciones de los huracanes.

Reiteró el mandatario la importancia de tener en tiempo toda la documentación técnica de la vivienda y que cuando se termine la construcción esté listo el documento de habitable para no generar más inconvenientes a quienes acaban de resolver su problema habitacional. Según se supo durante la reunión, en el territorio holguinero este asunto va ganando en agilidad.

Asimismo, sobre la venta de materiales de construcción fue enfático al hablar del estricto control sobre los puntos donde se ofertan para que no terminen beneficiando a unos pocos, en detrimento de los más necesitados. Finalmente, subrayó la batalla que hay que seguir dando para reducir a cero las viviendas con pisos de tierra, tengan documentación legal o no, porque la Revolución no se hizo para eso.

Holguín es tierra de potencialidades

Al formular las conclusiones de su segunda visita gubernamental a este territorio nororiental, Díaz-Canel llamó a aprovechar concienzudamente cada uno de los recursos naturales y humanos de la provincia de Holguín, que son abundantes.

Durante dos jornadas de trabajo, 26 ministros, viceministros y funcionarios del Gobierno estuvieron en 123 objetivos de vital importancia para el desarrollo socioeconómico de este territorio, uno de los principales polos productivos, turísticos e industriales de Cuba.

En el encuentro resumen con las principales autoridades y directivos de la provincia, el Presidente cubano señaló las principales deficiencias que entorpecen el crecimiento de este territorio, en el que comprobó existen las condiciones para crecer mucho más, dijo.

También, exhortó a concretar la elaboración de planes económicos, incrementar la entrega de los subsidios así como potenciar la industria con recursos propios.

Manifestó que es primordial propiciar más proyectos de desarrollo local, consolidados en la base de un encadenamiento con los renglones producidos en Cuba. Holguín es uno de los principales polos productivos del país (es la provincia de Cuba que mayor exportación de bienes realiza), en el que confluyen una de las mayores inversiones en el sector turístico, con la construcción de hoteles en la playa Guardalavaca, del municipio de Gibara y en la península El Ramón, de Antilla, y el desarrollo científico e industrial.

Alerta sobre la arremetida de EE.UU. contra el Socialismo

También durante las conclusiones de la visita gubernamental, el presidente Díaz-Canel alertó que estamos en un contexto de constante arremetida del Gobierno de Estados Unidos contra el Socialismo.

Argumentó que el gabinete de Donald Trump utiliza posiciones agresivas hacia Latinoamérica, a través de la cultura y símbolos populares, y agregó que esa política está dirigida a afianzar viejos paradigmas del capitalismo en detrimento de las conquistas de las revoluciones sociales del mundo.

“En Cuba, a medida que aumenta la distancia histórica de la vida capitalista con generaciones nacidas en el Socialismo y bajo el asedio del bloqueo, los problemas de ese sistema quedan como simples relatos mientras que los de nuestro proyecto se convierten en vivencias”, reflexionó el mandatario.

Precisó además, que es fundamental preservar la identidad nacional, luchar contra la ignorancia y explicar la historia y pensamiento de los fundadores de la nación cubana y la Revolución.

Aseguró que se acercan complejas tareas orientadas a perfeccionar el modelo económico y social de Cuba, las cuales, dijo, exigirán mucha responsabilidad y control para alcanzar el impacto concebido.

Para ello, aclaró que es indispensable la participación popular en todas las acciones, a fin de comprometer a la población con la construcción de la sociedad.

Significó la importancia de remitir a los jóvenes a la historia de la Patria, explicar las leyes de la nación caribeña y aquellas relacionadas con la defensa de nuestros derechos ante la injerencia de la Ley Helms-Burton. (Resumen de Presidencia y Prensa Latina)