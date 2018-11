Diatribas contra la cola

“¿Quién es el último?”. Se escucha en una cola, no aparece, y las personas se miran indiferentes como si los cubanos no tuviésemos una maestría en el asunto de hacer fila, que funciona en casi todas las gestiones, compras o adquisiciones de la cotidianidad. “Pues si no hay último, soy la primera”, espeta la inquiridora, y allá se eleva un coro unánime en señal de que sí hay una larga fila, pero en la que el orden se ha perdido.

“Yo soy el último, voy detrás de la muchacha del tatuaje en la pierna, que va detrás del señor que usa bastón, él va detrás de la temba de la licra morada y después va el muchacho que está afuera, cuidando la moto para que no se la lleven”, este parlamento pertenece a una persona de edad, quien tiene amplia experiencia y años acumulados en estas lides.

“Ah, ¿la última?, soy yo”, dice, cuando le tocan el hombro porque no escucha, una joven con mochila, Supergas y audífonos a los oídos, y ni por enterada de la algarabía que se armó mientras ella escuchaba su música, “trepada” a un nirvana, ausente, sin siquiera caer en cuenta de que estaba rompiendo la secuencia de una fila, que hasta entonces estuvo organizada y sus candidatos a clientes en silencio.

Vivimos en una sociedad, como tantas, en la que esperar se hace cada vez más común y hasta les podría ejemplificar con algunas: por el pan nuestro de cada día en la panadería, con rima y todo; en el punto de los “amarillos” para hacer más expedito nuestro arribo a determinado lugar y no depender de los ómnibus; en el Registro Civil para actualizar o solicitar un documento; obtener el carné de identidad; en una tienda donde pusieron a la venta los bombillos LED; la bodega; la cola para el cerdo a 28 pesos la libra (porque el que está a 40 no hay quien lo compre); y podría llenar la cuartilla mencionando establecimientos y entidades donde se hace fila para obtener un bien o servicio.

Hay una a la que le tengo especial respeto: la del Banco situado en San Fernando esquina a Horruitiner. Si va por los servicios de la caja, es rápido, pero si necesita hacer una operación en “comercial”, lleve agua, café en un termo, protector solar y sombrilla. La cola previa se hace al sol, hasta que le dan un numerito y entonces se sienta en el salón, donde la espera es más cómoda y con aire acondicionado. La última vez estuve ¡cinco horas! Y no trate de reclamar cuando hay asientos vacíos y no llaman, porque en la puerta le dicen: “Yo soy solo el custodio y no puedo dar explicaciones”. Esa es la “cara” del lugar donde hemos puesto en custodia nuestro dinero.

La sociedad cubana, que da prioridad a las personas con problemas físicos para el acceso, a través de las organizaciones, otorga carnés de impedidos, pero con ese mismo respeto de quienes les dan prioridad, deben tratar a los semejantes y no aprovechar para “sacarle” al vecino o familiar los productos, debe ser personal e intransferible, pero sucede, y con frecuencia.

No ha sido preciso buscar en el diccionario de la Real Academia Española, enciclopedias o Google, sobre la etimología de la palabra “cola”, porque NADIE sabe más que nosotros, los cubanos, de su significado; quienes también somos expertos en meter el pie, llevando un “engañito” al que está en un buró, mostrador, ventanillo, consulta; o simplemente nos creemos en el derecho de irrespetar el orden de llegada. Me gustaría proponer desde esta página, una especialidad de las que se insertan ahora en la Educación Superior, que cubra el perfil de organizador de colas, especializado en dar explicaciones y situar a cada “colero”, en su acepción despectiva, en su sitio, ¿qué les parece?