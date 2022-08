Diana Lecha Oropesa, joven relevo de la música en Cienfuegos

Cienfuegos es una ciudad que cuenta con siglos de tradición en cuanto a la enseñanza artística. Actualmente, entre el relevo, nos sorprenden jóvenes músicos que están creando sus propias historias, labrando un camino, y merecen también el apoyo y el estímulo a su trabajo. Por eso hoy les hablaré de Diana Alicia Lecha Oropesa, clarinetista, pedagoga e historiadora cienfueguera.

Diana Alicia comenzó a los nueve años a estudiar música en las conocidas como carreras cortas, que para nada lo son, porque la enseñanza artística simboliza una vida de estudio y entrega. Su primera profesora fue la clarinetista Aday Barrionuevo, quien estimuló a Diana a elegir este instrumento. Continuó con Loreta Sánchez y la presenta al pase de nivel en La Habana, el profesor y clarinetista santaclareño Julio Figueroa.

Con una plaza en la Escuela Nacional de Arte (ENA) continúa estudios de nivel medio, fue alumna del clarinetista Alden Ortuño, solista alternante de la Orquesta Sinfónica Nacional. Al graduarse, pasa a realizar su servicio social en la Banda de Marianao. Un año más tarde accede, por curso para trabajadores, a la carrera de Historia en la Universidad de La Habana. Allí comienza a desarrollar el camino de la investigación. En este sentido quise que me comentara sobre su línea de trabajo que considero valiosa e interesante.

“Hice la tesis sobre la enseñanza de la música en Cienfuegos. Eso me permitía englobar, en el marco cronológico que usé, 1846 a 1933, todo lo que tuviera que ver con alguna forma de enseñar música: academias, conservatorios, profesores en sus casas de manera individual, el Liceo, algunos colegios religiosos e iglesias. Lo llevé hasta el año 1933, pero es un proceso larguísimo que, luego en 1962, se aglutinó todo en una sola escuela, con la fundación del conservatorio Manuel Saumell en Cienfuegos.

“Este trabajo me llevó a los inicios de la Banda Municipal, hoy Banda Provincial. Así conseguí comprobar que la banda no surge en 1901, la oficializa el ayuntamiento en esa fecha, pero Agustín Sánchez Plana tenía ya a sus músicos desde 1896 tocando, aunque no de manera remunerada. Esto la sitúa dentro de las primeras bandas de concierto de Cuba. Al final el tema ha ido creciendo y me ha dado la posibilidad de trabajar muchas aristas como la familia Tomás, que se hizo una parte, pero falta continuar hacia la década del 40, en que está Isabel Tomás, dueña de una de las academias de música de Cienfuegos. Ella muere en 1945, tiene una trayectoria grandísima. También está la historia de las agrupaciones, porque antes del 1900 había varias, y de los teatros, que en la ciudad hubo muchísimos, incluso antes del ‘Tomás Terry’. No llegaron hasta nuestros días”.

En estos momentos, además, Diana es maestra de clarinete en la Escuela Benny Moré, y junto a Bronia Mejías se encuentra al frente de la Banda de la institución. Al mismo tiempo integra la Banda Provincial y el quinteto Avanti. De estas experiencias diferentes, en las cuales ha desdoblado su carrera, cuenta la joven intérprete:

“El quinteto me ha exigido regresar a la disciplina de estudio del instrumento. Ha sido un reto y una motivación, porque la música de cámara está a un nivel casi de solista, tiene un repertorio que exige rigor. Me ha motivado a nuevas metas con el clarinete. En cuanto a enseñanza de los niños debo entrar en su mente, hacerles entender cosas que solo pueden comprender cuando son más grandes. Al ser pequeños tienes que explicarles los conceptos muy básicos como qué es un piano, un forte, un crescendo (lo que llamamos medios expresivos de la música y se refiere, en este caso, a la intensidad del sonido)¹ y esto en un lenguaje comprensible para ellos. Hay que ser exigentes con la disciplina y mucha seriedad. Es bonito”.

De esta manera, Diana Lecha se ha ido insertando en la vida artística de su ciudad natal y ha encontrado la forma de desarrollar su talento y su vocación. Les toca a estos músicos continuar la obra para que, en un futuro, sean otros formados ahora por ellos quienes puedan protagonizar la vida musical de nuestra nación.

¹ Piano simboliza suave, forte alto y crescendo es la manera gradual de ir aumentando la intensidad de un punto A a un punto B.