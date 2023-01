Día del Trabajador Eléctrico: Norge, el innovador

Desde muy joven se sintió atraído por la electricidad y decidió vincularse a ese mundo. También desde temprana edad ha sido evidente su acercamiento a las innovaciones, y fe de ello pueden dar las soluciones aportadas en la Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, primero, y ahora en la Empresa Eléctrica de Cienfuegos.

Ocupa la responsabilidad de especialista superior de mecánica en la UEB Transporte automotor, pero a Norge Fernández del Toro le apasiona estudiar, investigar, ofrecer soluciones a las dificultades que se presentan para mantener con vitalidad el transporte y otros medios imprescindibles.

“Llevo aproximadamente 17 años dando soluciones de cualquier tipo a lo que tiene que ver con el proceso”, dice, y no deja de mencionar las posibilidades de superación con las que ha contado. “Tuve la oportunidad de estudiar en el Centro Nacional para la Certificación Industrial (CNCI); soy de la primera graduación, en 2015”.

Y en esa evolución que es la vida, Norge transitó por otros momentos de superación hasta llegar a lo que es actualmente, siempre sin dejar de innovar.

“Mi innovación de este año se basa en una cesta, unos motores que se compraron por la Unión Eléctrica y venían sin las tomas de fuerza y logré hacerlas. De hecho fueron utilizadas enlas acciones por el acto nacional por el 26 de Julio y también durante las labores de recuperación en Pinar del Río.

“Es una pieza importante, porque permite la vitalidad de los carros de alumbrado público. El trabajo resultó relevante en la empresa, en el municipio,y eso me hace sentir útil”, dice con modestia.

¿Y cuál es el importe económico de esa innovación?, pregunto para poder aquilatar hasta dónde es realmente importante el aporte de Norge.

“Un búsqueda nos permitió conocer que esta pieza, muy específica, está en el orden de los tres mil euros más o menos; las hay hasta de siete mil,pues depende de la marca, el modelo, el país. Pero creo que su aporte es mucho mayor, pues ante las dificultades que presentamos y en el momento justo en que lo logramos ha tenido un efecto alto en lo económico, lo político y lo social. De no haberlo hecho la afectación sería grande, porque se traduciría en una brigada que no trabaja y servicios que no pueden ofrecerse”, afirma este destacado innovador.

Norge da todo crédito a las escuelas que ha cursado, a los profesores que han compartido sus conocimientos e incidieron en su preparación. “Sin ellos, creo, no hubiera podido conseguir ninguno de mis resultados. Estoy agradecido a la escuela de certificación, CNCI. Mis respetos para todos los compañeros que están ahí, y además para los de la Empresa Eléctrica, su consejo de dirección, mis compañeros del taller, sobre todo los mecánicos, soldadores, el jefe de taller; siempre tengo a mi alrededor un equipo de trabajo apoyándome hasta llegar al objetivo que necesitamos.

Y hablando de apoyos, no falta el de la familia. “Tengo una familia maravillosa que me apoya mucho: mis padres, mi esposa, mi suegra, también mi suegro ya fallecido, mis sobrinos, mi hermana, mi cuñada; en fin, todos me han permitido concentrarme en mi trabajo”.

Con orgullo habla también acerca del taller de maquinado al cual se debe, igualmente. “Es uno de los mejores el país. Cierto es que nuestras máquinas herramientas presentan sus problemas y tenemos dificultades;pero siempre estamos ahí, dando solución a todos los trabajos”.

Este 14 de enero es el día dedicado al trabajador del sector eléctrico y no falta el mensaje de Norge Fernández del Toro: “ (…) nuestro compromiso es realmente trabajar más, esforzarnos más, dar lo mejor de uno; hacer las cosas bien, en equipo; son momentos muy difíciles, pero la tarea lo amerita y el país lo necesita y ahí estaré siempre, al pie del cañón. Conmigo pueden contar”.