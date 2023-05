Día de África: desde Cienfuegos una invitación al entendimiento y la fraternidad

Desde su pluralidad, África invita al resto de los continentes al entendimiento de la historia y la cultura de los países que lo componen, su diversidad, sus riquezas, los contrastes y los puntos en común. Radica aquí una de las razones para la observancia, cada 25 de mayo, del Día Mundial de dicho territorio.

La celebración saluda la fecha en la que se fundó, en 1963, la Organización de la Unidad Africana –hoy Unión Africana-, la cual ha sido voz de esas naciones en la arena internacional, y cauce a sus aspiraciones de paz y progreso.

A propósito de tal conmemoración, 5 de Septiembre dialogó con el joven angolano Manuel Cardoso Luis, estudiante de sexto año de Medicina y presidente de la Junta de Naciones en la Universidad de Ciencias Médicas, de Cienfuegos.

El Día de África es muy importante para nosotros. Nos encontramos fuera de nuestros países, y al estar aquí en Cuba nos hemos unido más. Hay personas de diferentes nacionalidades, pero todos somos africanos”.

Uno de los objetivos de la celebración del Día de África es resaltar los logros del continente y a la vez reflexionar sobre los desafíos que todavía tiene. En tu opinión, ¿cuáles son estos retos? ¿Cómo piensan ustedes los jóvenes,futuros profesionales en sus países, aportar al logro de los anhelos de desarrollo?

“El estar fuera de nuestras naciones nos ha permitido ver las cosas desde otro ángulo. Hemos vivido algo desde adentro y ahora lo hacemos desde afuera. En lo personal, hablo de la Medicina en sí. Somos jóvenes en formación y queremos llevar esta dinámica a nuestras naciones, llevar una buena salud y una buena educación. Ahí es donde veo los mayores desafíos. Ustedes saben la situación de África en esta rama y, por tanto, queremos hacer énfasis en eso”.

En esta Universidad hay alumnos provenientes de 16 países africanos. ¿Ha contribuido el tiempo que han pasado aquí para, entre ustedes mismos, fomentar la unidad?

“Sí ha contribuido. La relación que hemos desarrollado ha sido muy buena y nos ha permitido conocernos. Yo, por ejemplo, soy de Angola y había escuchado hablar de las Islas Comoras, pero ahora paso tiempo con una persona de allá que me dice cómo es su país, su cultura, el modo de vestir, la gastronomía. Lo mismo digo de Mali, Sudáfrica, Namibia y otros más. Eso me ha nutrido de mucha información y he podido conocer cómo son las cosas fuera de Angola, pero dentro de África.

“Y eso es fundamental, porque cuando regrese a mi tierra podré decir que soy una persona muy vivida, pues he estado aquí siete años, pero me he relacionado con una cantidad de muchachos de distintas nacionalidades, de forma tal que hoy puedo hablar inglés y francés gracias a mi convivencia con ellos. Yo agradezco a Cuba esta oportunidad que nos da a los estudiantes africanos, porque somos de allá, pero hemos venido a unirnos acá, en un continente distinto del nuestro”.

Para Manuel, tener la posibilidad de celebrar aquí el Día de África constituye motivo de alegría, aunque entraña también una gran responsabilidad, pues representa el momento idóneo para dar a conocer con gestos, palabras y arte qué es esa inmensa región donde también la isla tiene raíces.