“Devolverle la comunicación a la gente”

El Doctor en Ciencias de la Comunicaci贸n, Ra煤l Garc茅s Corra, cautiva a su auditorio. Sabe convertir la erudici贸n no en disertaciones aburridas, sino en ejercicios de reflexi贸n de los que uno no quisiera sustraerse nunca. El decano de la Facultad de Comunicaci贸n de la Universidad de La Habana est谩 dotado de esa extra帽a cualidad para seducir con sapiencia. En la academia, 鈥攑or fortuna para periodistas y comunicadores, tambi茅n para muchos decisores鈥, encontr贸 un nicho donde cultivar el discernimiento que lo hace imprescindible cuando se trata de explicar procesos comunicol贸gicos en Cuba, en un nuevo contexto, que requiere 鈥渦n cambio cultural, de paradigmas de comunicaci贸n鈥.

En esta ocasi贸n en Cienfuegos, invitado al Taller de planeamiento de estrategias de informaci贸n y comunicaci贸n para el desarrollo, Garc茅s, volvi贸 a absorber a su audiencia.

Antes de iniciarse el encuentro convocado por la Secretar铆a de la Asamblea Provincial del Poder Popular, el Departamento de Comunicaci贸n Social de la Universidad cienfueguera y la Plataforma de Desarrollo Integral Territorial, PADIT, adelantaba a los impacientes reporteros:

鈥淒urante muchas d茅cadas el Estado tuvo la responsabilidad de dirigir los principales temas del pa铆s, centralizadamente 鈥攜 eso seguir谩 siendo de alguna manera as铆, de acuerdo con un modelo como el nuestro鈥, pero ahora, est谩 definido en el modelo de desarrollo del pa铆s hacia 2030 estimular una participaci贸n y corresponsabilidad mayores de la ciudadan铆a en la gesti贸n del desarrollo a todos los niveles. Este es un proceso que implica necesariamente a la comunicaci贸n. No es posible la participaci贸n consciente de la gente, ni la articulaci贸n de consensos a todos los niveles, sin que se construya un tejido social, comunicativamente.

鈥淟a importancia de la comunicaci贸n para el desarrollo, tema de este taller, es directamente proporcional a una coyuntura de pa铆s y a un modelo de desarrollo que privilegia estos temas, jerarquiz谩ndolos con una relevancia inusitada dentro de nuestra propia pr谩ctica pol铆tica e hist贸rica鈥.

Dijo el profesor Titular de la Universidad de La Habana, que la informaci贸n no tiene valor de uso si no se comunica.

鈥淧robablemente diez o quince a帽os atr谩s, alguien podr铆a tener la custodia de la informaci贸n y dejarla guardada en una biblioteca, pero en una sociedad-red en la que estamos, que depende de articulaciones, se necesita que esa informaci贸n sea comunicada, y por otro lado, que sea de calidad, porque circula mucha informaci贸n banal, no contrastada por fuentes, generada no necesariamente por periodistas, sino por ciudadanos en un entorno donde cualquiera puede tener un blog y acceder a las redes sociales.

鈥淟a sociedad tiene que crear mecanismos de ecualizaci贸n para generar informaci贸n de calidad, socialmente 煤til y relevante, por eso damos preeminencia al t茅rmino infocomunicaci贸n, porque el paradigma de la sociedad-red y la sociedad de la informaci贸n, llama justamente a una integraci贸n de informaci贸n y comunicaci贸n, respondiendo a las demandas cambiantes de una 茅poca hist贸rica que no son ya m谩s las precedentes鈥.

驴C贸mo se inserta el periodismo dentro de ello?

鈥淓l periodismo est谩 en una encrucijada, la de ganar credibilidad entre sus p煤blicos, la de hacer un periodismo que se parezca a la gente, y que los medios de comunicaci贸n tradicionales tengan un papel complementario a los medios sociales, los blogs, los ciudadanos. Si no entendemos que hay un desplazamiento de ese modelo medioc茅ntrico de los a帽os 80, donde todo depend铆a del noticiero de televisi贸n, o de un peri贸dico, o de una radio, una prensa estatal, 鈥攍o que no quiere decir que renunciemos al concepto de prensa estatal y p煤blica que forma parte del dise帽o de nuestra sociedad鈥; lo que quiero decir es que hay que incorporar a nuevos actores en el ejercicio de la comunicaci贸n.

鈥淗ay que entender que democratizar la comunicaci贸n implica tambi茅n un proceso que complementa a los medios tradicionales con la participaci贸n de los ciudadanos en ejercicio de la comunicaci贸n, condici贸n sine qua non de la sociedad moderna.

鈥淟o que hace falta es un periodismo que tenga ascendencia sobre la opini贸n p煤blica, que forme opini贸n p煤blica y para ello hay que crear mensajes no de reproducci贸n acr铆tica, sino que tengan en s铆 el germen de la transformaci贸n; necesitamos una sociedad deliberativa, capaz de discutir sus problemas y darse cuenta de lo que hay que mejorar e involucrar a la gente en el perfeccionamiento consciente de esas cosas; en eso el periodismo es fundamental鈥.

Muchas veces usted ha advertido a los periodistas y decisores de la pol铆tica informativa, que como prensa estatal podemos tener los medios y no tener la comunicaci贸n鈥 y ciertamente ya muchos no nos ven, no nos oyen, no nos leen?

鈥淧ero muchos s铆. Yo no creo que la batalla est茅 p茅rdida, y menos en las condiciones de Cuba donde los niveles de conectividad no son los de una sociedad desarrollada, y donde te encuentras una radio en lo m谩s rec贸ndito, y es seguida. Yo creo que la gente conf铆a a煤n en nuestros medios y saben que lo que dicen los medios es verdad, lo sucede es que al mismo tiempo, no todo lo que pasa en la realidad est谩 en los medios; parece un trabalenguas pero no lo es: lo que dicen los medios, ocurre, pero no todo lo que ocurre, est谩 en los medios. Y todos los periodistas formamos parte de esa batalla del acercamiento de las agendas p煤blicas y las agendas medi谩ticas, un proceso que no depende solo de los periodistas, adem谩s de muchas regulaciones internas y externas, y de que demos la batalla con la ciudadan铆a, porque lo que la ciudadan铆a no encuentra en un peri贸dico, est谩 en YouTube, y si no en el paquete semanal, lo mismo en La Habana, en Cienfuegos, que en cualquier provincia. No pensemos que estos fen贸menos de consumo audiovisual informal son exclusivos de las grandes ciudades, yo me los he encontrado en todas las ciudades de Cuba.

(Una investigaci贸n del Centro de Investigaci贸n Juan Marinello afirma que el 50 por ciento de la poblaci贸n cubana consume el paquete semanal.)

鈥淓stamos en una encrucijada en que antes pod铆amos mejorar los medios, ahora o los mejoramos, o no tenemos medios, o no tenemos la posibilidad de que la gente efectivamente nos tenga como fuente de informaci贸n.

鈥淵o creo que hay conciencia, como nunca antes en el gremio, en la direcci贸n del pa铆s, y en los ciudadanos, de la necesidad de un cambio. Pero yo creo que para que se d茅 el cambio, depende de muchos factores, incluso sociales, de competencias profesionales de nosotros mismos, de direcciones de procesos. Yo conozco medios muy osados, con directores osados que no tienen que estar consultando todas y cada una de sus decisiones, y conozco otros cuya pr谩ctica es radicalmente distinta y cuyos resultados tambi茅n son distintos. Por eso tenemos que articular un cambio cultural, comunicacional, no es solo un cambio de pol铆tica de comunicaci贸n, no es 煤nicamente una ley lo que va a resolver el problema鈥︹.

Pero tiene que haber un marco jur铆dico regulatorio鈥

鈥淐laro un marco legal que ayude a proteger a los periodistas, a los ciudadanos, etc., pero adem谩s debe haber suficiente fuerza en la sociedad para demandar un periodismo distinto o mejor que el que tenemos鈥.

EP脥LOGO: CAUTIVOS NO, CAUTIVADORES

Taller adentro, Garc茅s, comparti贸 sus preocupaciones.

鈥淒ebemos devolverle la comunicaci贸n a la gente, a quienes de alguna manera le hemos secuestrado, le hemos mantenido cautiva, lo que significa ver al ciudadano como un productor de contenidos.

鈥淪er谩 鈥攄ijo鈥 un cambio en el paradigma comunicacional, que por razones de orden econ贸mico y conflicto pol铆tico, fue dise帽ado verticalmente, pero que las bases de nuestro desarrollo futuro, asentadas en la descentralizaci贸n, en la participaci贸n social, deber谩 transformar鈥.

Insisti贸 Garc茅s en la necesidad de un enfoque estrat茅gico en la comunicaci贸n para posicionar nuestras corrientes de pensamiento, en convencer a los decisores de que el consenso se construye constantemente, e incluye el disenso, las opiniones diversas.

鈥淒ebemos hacer entender a los decisores que la comunicaci贸n no es asunto de periodistas, sino que comienza por el l铆der mismo, que es impensable una comunicaci贸n sin articulaciones entre servidores p煤blicos y ciudadanos, en una pol铆tica de transparencia.

鈥淟a batalla es dura, porque todo el mundo quiere que le comuniquen, que le divulguen鈥 hasta que lo critican.

鈥淟a informaci贸n tiene que ser comunicada si no pierde su raz贸n de ser, reiter贸. Un sistema con una comunicaci贸n eficiencia, tendr谩 una pol铆tica eficiente y un proyecto de pa铆s tambi茅n eficiente.

鈥淧ero, muy mal andaremos si la gente no encuentra comunicadores que tengan algo interesante que decirle, que informe no de forma repetitiva y sosa, por el contrario que provoque la inconformidad, la necesidad de transformaci贸n, que atraiga鈥, cautive.