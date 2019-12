Desvío de producciones y el grito mudo de las carretillas

En coautoría con Roberto Alfonso Lara

A pocos metros del mercado están las carretillas. Los precios de sus mercancías olvidan que en algún momento de la historia hubo un tope para ellos, y que por demás, fue acuñado por el Ministerio de Financias y Precios. A pocos metros del mercado están, y ríen, a deshora, como hienas de ciudad.

La comercialización de los productos agrícolas es un tema crítico del que mucho se ha hablado en Cienfuegos y en el que poco se avanza. Dos polos bien definidos conforman el mapa: quienes ansían resolverlo en beneficio de la población, y los que aprovechan sus debilidades. En medio de ambos hay una cuerda que nunca ha encontrado un punto finito; mientras uno hala, el otro busca más soga para empatarle y viceversa, dejando en estrés continuo al plato familiar.

“Para una estabilidad en los Mercados Agropecuarios Estatales (MAE) de Cienfuegos se necesitan aproximadamente 3 mil quintales de viandas, frutas, hortalizas; ello representa un flujo de entre 10 y 13 camiones diarios arribando a la ciudad. Si cumpliéramos eso regularmente no tuviéramos problemas de distribución en la red de mercados, lo que pasa que eso no sucede así ni todos los días ni todas las semanas”, reconoció Yankiet Echevarría Castellanos, director de la Empresa Provincial de Acopio.

“No entiendo por qué las carretillas siempre tienen de todo y bueno, mientras en los MAE solo traen un saco de yuca, dos de ají, tres de boniato. Ahora mismo para fin de año los carretilleros han subido las coles a 20 pesos (CUP), el tomate a 30 la libra, el ají pimiento a 25, las piñas a 20… ¿Y dónde están las producciones de nuestros polos agrícolas?”, expresó Juana María Pérez Fundora, profesora.

Hoy tanto lo obviado en los contratos como los excedentes de las producciones van a parar generalmente a los llamados almacenes clandestinos, de donde parten con ficha de costo para suministrar a las carretillas, a la vista de todos, de pobladores y autoridades gubernamentales.

Secreto a voces

Según datos de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, en Cienfuegos están registrados al cierre de octubre 635 carretilleros, una polémica figura dentro del sector por cuenta propia con tendencia al decrecimiento en el país, tras la decisión del gobierno cubano de eliminar el otorgamiento de licencias para dicha actividad desde agosto de 2018.

“Los que están se protegen y mantienen, con derechos a continuar ofreciendo sus servicios, pero al amparo de las prerrogativas aprobadas para ellos, aseguró Raúl González Quintana, secretario del Consejo de Administración Provincial (CAP).

“Su esencia —dijo— es acercar los productos agropecuarios a los barrios, a las familias, para comodidad de las personas. Por eso insistimos en su carácter ambulatorio, similar al del vendedor de pan. De acuerdo con las normas, deben adquirir su mercancía en la red minorista (puntos de venta, placitas, mercados, organopónicos), lo cual no sucede así”.

Echevarría Castellanos alude, por ejemplo, a la vigencia de medidas regulatorias que prohíben la venta al por mayor de algunos productos agrícolas en las unidades de Acopio. “Pueden comprar en nuestros espacios, solo que ahora tenemos el requerimiento de no expender por sacos, aunque tampoco negamos la posibilidad de abastecerlos”, apuntó.

Sin embargo, estas eventuales restricciones suman apenas otro matiz al descarrilamiento del vendedor ambulante de productos agrícolas prácticamente desde su origen, con sendas y refugios que operan de manera subterránea en la Perla del Sur, en abierto e insolente desacato a lo legalmente establecido.

“Conocemos de camiones que trasladan mercancías en grandes cantidades y suministran a los carretilleros, en lugar de cumplir con el destino real de tales producciones. Hemos identificado algunos de esos almacenes clandestinos, pero todavía no logramos la efectividad que se requiere”, comentó González Quintana.

Al decir del funcionario, “estos lugares son un problema; alimentan la reventa y traen consigo el acaparamiento, con el desvío de productos contratados de antemano por Acopio e incluidos en su balance de distribución”, agregó. A la postre, forman parte también de esa ecuación que dispara los precios y burla los topes dispuestos por el gobierno local, para así dejar en evidencia las fisuras del sistema de la agricultura y la ineficacia de los mecanismos de control.

El anterior escenario una colega lo define de la siguiente manera: “El Estado invierte, produce, cosecha y transporta para engordar la cuenta de delincuentes que atropellan al pueblo debido a su codicia desmedida, incrementada por día”.

Puntos de fuga

A nivel macro dos grandes debilidades asoman una y otra vez: frutas y hortalizas. “Las frutas no estacionales que sí tienen presencia en las carretillas y no en los MAE han sido un problema para el sistema de Acopio en la provincia. La ciudad pudiera consumir unos 2 mil quintales de frutas diarios, una demanda que no se cumple ni remotamente hasta esta fecha”, agregó Echevarría Castellanos.

Sucede igual con las hortalizas, tarea no cumplida para la red estatal. En este mismo periódico y otros medios se anunció con “bombo y platillo” la decisión de que el polo de Horquita destinara dos máquinas de riego solo para este renglón. Sin embargo, de aquellas buenas nuevas no queda nada, y Cienfuegos nunca nadó en hortalizas como vaticinaron algunos funcionarios de la Agricultura en 2016 y 2017.

“Los principales polos vulnerables del sistema de la Agricultura son aquellos dedicados a determinados renglones. Por ejemplo, en la montaña existe un nivel de especialización que naturalmente puede encontrar un nicho aquí en la ciudad para abastecer de este tipo de producciones.

“Otro tema de la montaña radica en que casi todas las producciones están contratadas por Frutas Selectas. Ello atenta contra la red de mercados de Acopio, así pasa con la col y los tomates. Prácticamente son mínimas las entregas a nuestra red, incluso cuando es temporada hemos colegiado precios eventuales para las producciones fuera de época que vendemos en algunos MAE para estimular a los campesinos, eso solo sucede cuando ellos sobrepasan lo contratado con el turismo, que es una línea priorizada”, aclaró Echevarría Castellanos.

No todos los puntos de fuga conciernen a la zona montañosa en el llano muchas otras formas productivas caen en las manos del mercado negro, estimuladas por el pago en efectivo y los precios.

Mas control y estrategias

Las violaciones de tarifas e itinerarios aparecen entre los motivos más frecuentes por los cuales son multados los carretilleros en Cienfuegos, confirmaron autoridades de la Dirección Integral de Supervisión y Control (DIS) en la provincia.

“Ahora, para nadie es un secreto que ellos realizan gestiones y cuentan con un grupo de contactos que los proveen de mercancías, no siempre del todo lícitas. Esto exige ir a un estadio superior en el enfrentamiento, que implique el decomiso de los productos y del medio empleado para el ejercicio del trabajo por cuenta propia”, subrayó Paulino Pablo Díaz Santillán, director de la DIS.

En cualquier caso, se trata de acciones que demandan la participación de otros entes como la Policía y el Ministerio del Interior, toda vez que la gravedad del problema supera la labor del reducido cuerpo de inspectores y supervisores existente en el territorio.

“Actuar contra las casas de almacén requiere de un trabajo operativo, del que participamos en tanto nos convoquen, aunque ya hoy funciona en el Gobierno un grupo para evaluar en detalle las acciones ante hechos delictivos de mayor complejidad”, explicó Díaz Santillán.

No obstante, la brecha del control no es la única que precisa cerrarse. Acopio plantea otras estrategias en aras de captar producciones y llevarlas a su red de establecimientos, donde tienen muy poca presencia. Con ese fin promueven la compra directa a los campesinos, lo cual expresa, al menos, el interés por “diversificar y flexibilizar la gestión, y generar más facilidades”, afirmó Yankiet Echevarría Castellanos.

El mejor de los escenarios pende, entonces, de la eficacia real que logre cada una de las partes involucradas en la regulación y control, desde sus respectivas responsabilidades. El peor, ya lo conocemos y vivimos a diario. Almacenes clandestinos de conocimiento público, frondosas carretillas, precios que en los actuales momentos han llegado a límites bochornosos e insoportables para un pueblo que no comprende por qué se permite esto, bolsillos estafados y un grito mudo de impunidad.

Periodista graduada en la Universidad Marta Abreu de Las Villas.