Destaca Díaz-Canel principios solidarios y humanistas de Cuba

Somos solidarios y responsables, afirmó hoy en las redes sociales el Presidente de la República Miguel Díaz- Canel Bermúdez, al valorar la operación de traslado de los pasajeros del crucero MS Braemar hacia Gran Bretaña.

Decir Cuba es decir humanidad. Somos solidarios y responsables, señaló al respecto el mandatario cubano en su cuenta en Twitter, quien vincula su mensaje con la información sobre el tema del diario Granma.

To say Cuba is to say humanity. We stand in solidarity and we are responsible. #SomosCuba #SomosContinuidad https://t.co/NoaGyfCTiC

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 19, 2020