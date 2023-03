Desde Cienfuegos, “orgulloso de haber sembrado una semilla a la Revolución”

¿A qué cubano no emocionaron las sentidas palabras del trovador cienfueguero Nelson Valdés Viera durante el acto y concierto clausura del Coloquio Internacional Patria? Puedo asegurar que los de la Perla del Sur experimentamos particular orgullo de que un coterráneo nuestro alzara su voz de aliento y enviara tal mensaje al mundo en nombre de la juventud desde las histórica escalinata de la Universidad de La Habana.

Justo, por ese mismo auténtico artista fueron a votar cientos de electores del Distrito 2 del municipio de Cienfuegos este 26 de marzo, convencidos de que una vez electo como diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular tendrán en él un digno representante del sector de la cultura y de la sociedad en general.

El trovador cienfueguero fue de los que dejó escuchar su voz de aliento en el acto y concierto clausura del Coloquio Internacional Patria. /Foto: Tomada de Internet

Si bien Nelson Valdés Pérez no ejerció el sufragio a favor de su hijo en el colegio número 2 en el Consejo Popular Junco Sur, en la capital provincial, lo hizo con la certeza de que al igual que Nelsito, sus coterráneos Roberto Morales Ojeda y Lázaro Alejandro Romero Álvarez serían una magnífica elección para integrar el Parlamento Cubano.

“En lo personal, me siento orgulloso de la postura de quien ha sabido, guitarra en mano, defender el proyecto político social que hemos escogido los cubanos; luego, me asiste el privilegio de haber sembrado esa semilla que sigue fructificando para la misma Revolución a la que he consagrado mi vida”, aseguró el ingeniero pecuario jubilado como trabajador civil de la Defensa.