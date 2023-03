Desde Cienfuegos, nuestro voto será por una Patria mejor

“Nuestro sistema se robustece desde la concepción democrática del mismo”. En tales términos lo aseguró en Cienfuegos el miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Dr. Roberto Tomás Morales Ojeda, a propósito del intercambio sostenido con estudiantes, funcionarios y dirigentes de consejos populares (CP) y pueblo en general.

El también candidato a diputado del Parlamento cubano por el Distrito No. 2 del municipio cabecera, junto a los otros cinco nominados por la misma demarcación, estableció un fructífero intercambio con una amplia representación de los miembros de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) de los distintos centros educacionales de la ciudad capital.

Quienes ejercerán por primera vez el voto en una elecciones nacionales el próximo 26 de marzo se interesaron por conocer los sentimientos de aquellos que van a representarlos en el órgano supremo del poder del Estado. Por supuesto, se escucharon diversas opiniones como la de Marydé Fernández López, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en la provincia, que manifestó el tremendo honor de ocupar un escaño, de ser elegida, en nombre de la mujer cienfueguera.

Por su lado, la presidenta del Consejo Popular Paraíso, Odalys Quero Rodríguez, dijo que desempeñar tan alta responsabilidad allí estará como parte de los 470 parlamentarios con poder constituyente y parlamentario, pero también será portadora del sentir y las mismas preocupaciones e inquietudes de los 6 mil 420 habitantes de su demarcación.

En tanto, el más joven de los candidatos por este municipio, Lázaro Alejandro Romero Álvarez, dejó muy claro que a estos encuentros no se venía con el ánimo de hacer campaña electorera, ni nada que se le parezca. “Aquí estamos, dijo el delegado de la Circunscripción No. 23, para resaltar el gran compromiso que asumimos, sobre todo con ustedes que representan la continuidad y de hecho son cantera de futuros diputados”.

De enorme compromiso con su pueblo calificó Santiago González Acosta su nominación a candidato a integrar el Parlamento, toda vez que allí va a poder ejercer su condición de delegado de base y también la de presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Cienfuegos.

Para Morales Ojeda estar en esta candidatura, según sus propias palabras, resulta mantener viva la identidad con las raíces de la cienfuegueridad que siempre lo acompaña, porque a este terruño lo unen entrañables sentimientos y lazos muy fuertes en lo personal y en su carrera profesional.

El miembro del Buró Político aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la connotación de este proceso eleccionario, que tendrá por colofón la concurrencia a las urnas el próximo 26 de marzo con la convicción de que esta será una nueva y contundente victoria por Cuba.

El dirigente aclaró que, a diferencia del referendo para aprobar el Código de las familias o la votación por los delegados a las asamblea municipales del Poder Popular (AMPP), esta vez el sufragio puede hacerse mediante el voto por todos, en expresión de la unidad de los cubanos, comoquiera que se ha llegado hasta aquí luego de tener en cuenta más de 22 mil propuestas de las organizaciones de masas, y sus respectivas consultas, para luego conformar la candidatura de 470 compañeros y compañeras que, en definitiva, fueron nominados en las AMPP, con amplia representatividad de la sociedad cubana.

Los encuentros de la jornada se extendieron con representantes de las organizaciones políticas y de masas, así como funcionarios y demás integrantes de las estructuras de los consejos populares La Gloria y Junco Sur. En ambos intercambios trascendió la labor que se realiza en los barrios, casa a casa, liderada por los CDR, para que no falte la aclaración oportuna y el comprometimiento de los cienfuegueros por la asistencia a las urnas y hacerlo con plena conciencia del significado de ese acto.

Sin lugar a dudas, estos diálogos constituyeron escenarios ideales para reflexionar sobre diversos temas de interés. En tal sentido Morales Ojeda recordó que el VIII Congreso del Partido nos convocó a ser cada vez un país más democrático y participativo.

El candidato a diputado por el Distrito No. 2 del municipio de Cienfuegos aclaró que el objetivo de los intercambios no es comprometerse ni hacer ofrecimiento alguno, si no a compartir cómo, entre todos, podemos contribuir a lograr un país mejor, “si hacemos una mejor, educación, una mejor cultura, una mejor salud…”, recalcó, al tiempo que mencionó entre los retos inmediatos el incremento de la producción de alimentos y otros programas que inciden de manera decisiva en elevar la calidad de vida de los cubanos.

El periplo concluyó en horas de la noche, cuando los candidatos por la capital provincial sostuvieron un fraterno encuentro con pobladores de la comunidad Las Minas, en el CP Punta Gorda. Además de reconocer la valía y méritos de quienes los van a representar en el Parlamento, varios de los lugareños expresaron de manera, franca, abierta y desenfadada las inquietudes, insatisfacciones y reclamos para el beneficio colectivo.

Sin embargo, no fue este “el muro de las lamentaciones” ni de vanas promesas por cumplir por parte de las autoridades presentes; todo lo contrario, los análisis sobre los plantemientos y las posibles vías de solución dejó un sabor optimista en los lugareños con la certeza de que “se trata de buscar la respuesta de conjunto con los vecinos y resolver entre todos los problemas”, tal y como lo ponderó el miembro del Buró Politico.