Descubren en Birmania fósil de ave con dientes

Un fragmento fosilizado de una ave del Cretácico tardío incrustado en un ámbar datado en unos 99 millones de años ha sido identificado por un equipo internacional de paleontólogos, publica este lunes el diario Global Times remitiéndose a la Universidad de Geociencias de China.

El autor del descubrimiento (el hallazgo se ubica en el valle de Hukawng, en el estado de Kachin, en el norte de Birmania) vendió el ámbar a un coleccionista pekinés, quien lo entregó al paleontólogo Xing Lida y a su equipo de investigación.

Basado en las características de sus huesos, el equipo de Xing clasificó al animal en el grupo de las enantiornitas (conocidas también como enantiornithes), un extinto grupo de aves voladoras que vivió en período Cretácico y tenía dientes.

We have paper today! And this one gives us information on “An unusually large bird wing in mid-Cretaceous Burmese amber” by Xing et al. I should start to study mesozoic birds. they are simply cute. 😍 #birds #birdsaredinosaurs #paleontology #science #wings https://t.co/5P4vGdik0l pic.twitter.com/i3aelpQhNe

— Pedro Mocho (@PD_Mocho) February 5, 2020