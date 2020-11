Departamento de Seguridad Nacional de EEUU califica las recientes elecciones como «las más seguras de la historia»

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. consideró que las recientes elecciones han sido «las más seguras de la historia» de ese país, lo que contradice las declaraciones de Donald Trump, quien sigue afirmando que hubo fraude electoral generalizado y otras irregularidades en la votación.

Las agencias electorales de Estados Unidos, junto con casi una docena de funcionarios federales, aseguraron que no se halló evidencia de votos perdidos o modificados en los comicios.

Asimismo, el documento señala que «en este momento, en todo el país, los funcionarios electorales están revisando y volviendo a comprobar todo el proceso electoral antes de ultimar el resultado».

El comité que publicó el pronunciamiento, que incluye a la Agencia de Seguridad Cibernética y de Infraestructura y a la Asociación Nacional de Secretarios de Estado, enfatizó que cada boleta tabulada por la máquina también tiene una copia de seguridad en papel, lo que permite corregir errores en caso de que se produzcan.

El anuncio llega poco después de que Trump publicara un tuit en el afirmó que millones de votos fueron borrados y algunos, que eran para él, fueron cambiados a favor de Biden.

«[El software electoral] Dominion borró 2,7 millones de votos de Trump en todo el país […] Los estados que usan el sistema de votación de Dominion cambiaron 435.000 votos de Trump a Biden«, escribió el mandatario en la red social, en un texto que fue marcado por Twitter con la advertencia de que «esta afirmación sobre el fraude electoral es impugnada».

“REPORT: DOMINION DELETED 2.7 MILLION TRUMP VOTES NATIONWIDE. DATA ANALYSIS FINDS 221,000 PENNSYLVANIA VOTES SWITCHED FROM PRESIDENT TRUMP TO BIDEN. 941,000 TRUMP VOTES DELETED. STATES USING DOMINION VOTING SYSTEMS SWITCHED 435,000 VOTES FROM TRUMP TO BIDEN.” @ChanelRion @OANN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2020