Denuncia OMS falta de compromiso político en vacunación antiCovid-19

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, denunció hoy la falta de compromiso político real en el proceso de vacunación contra la Covid-19.

Aunque existen herramientas para hacer realidad el sueño de volver a la normalidad, muchos gobiernos y compañías dificultan la materialización del mismo, comentó.

El 75 por ciento de las vacunas fueron administradas en solo 10 países y es la razón por la que no acabamos con la pandemia, subrayó el directivo de la OMS en un discurso en la 138 sesión del Comité Olímpico Internacional.

No exiten inmunizadores para el VIH, no hay cura para la enfermedad de Alzheimer, no hay una prueba sencilla para todas las formas de tuberculosis, sin embargo, para la Covid-19 contamos con maneras de prevenirla, detectarlas y tratarla, así que podemos elegir acabar con la pandemia, manifestó.

Adhanom Ghebreyesus recalcó que los gobiernos deben proteger a su población conjugando medidas sociales y de salud pública adecuadas y coherentes.

La OMS insta a la vacunación masiva contra el coronavirus SARS-CoV-2, al menos inmunizar el 10 por ciento de la población de cada país para septiembre de 2021, al 40 para finales de este año y al 70 para mediados de 2022.

Una vez más lamentó la incapacidad mundial de compartir vacunas, pruebas y tratamientos, incluso el oxígeno.

Mientras en los países ricos se habla de vacuna de refuerzo con una tercera dosis, en las naciones de bajos ingresos solo el uno por ciento de la población recibió al menos una, señaló.