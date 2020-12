Delegados de circunscripción: voz y oídos del pueblo

El papel del delegado y su vínculo directo con el pueblo, la importancia de los despachos y los planteamientos que de ellos se derivan, además de la responsabilidad de las direcciones administrativas en su solución o respuesta fueron de los temas abordados en el segundo día de trabajo de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular que sesiona de manera virtual.

Específicamente, la Comisión de atención a los órganos locales del poder popular, dedicó su mirada a los resultados del control realizado a los despachos de los electores y de la comprobación sobre las quejas y peticiones de la población.

En ese contexto, la diputada cienfueguera por el municipio de Lajas, Yuleimys Becerra Estrada, refirió que en la provincia se trabajó según la guía prevista, y se revisaron los registros de planteamientos y su solución por las administraciones tanto por el proceso de rendición de cuentas como por despachos.

«Se avanza en la participación de las direcciones administrativas en las reuniones del consejo popular, pero aún existe morosidad en la solución.

«De igual manera en los consejos de dirección no se analizan profundamente los planteamientos y no se actúa en consecuencia y ello provoca que planteamientos que no requieren de recursos materiales para resolverse se dilaten en el tiempo,» dijo.

Por su parte, Yaquelin Cobas Luis, diputada por Rodas, insistió en que «(…) resulta imprescindible que los directivos respeten, desde la planificación, el día destinado a la atención a la población y así evitar insatisfacciones, pues es su responsabilidad atender inquietudes, preocupaciones o planteamientos.

Significó, asimismo, que desde la base inicia la atención al pueblo.

También, en la jornada de este de martes, y de manera conjunta, sesionaron las comisiones de órganos locales y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, oportunidad en que analizaron los dictámenes de los Proyectos de leyes de Organización y funcionamiento del Gobierno Provincial y del Consejo de la administración municipal y de la ratificación de decretos y decretos-leyes aprobados por el Consejo de Estado.

Los resultados del control a la sustitución de importaciones de alimentos con destino al turismo y de la comprobación al cumplimiento del Programa de Medicina Natural y Tradicional, fueron otros temas abordados por las comisiones de atención a los Servicios y Agroalimentaria.