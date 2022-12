Delegados a la AMPP en Cienfuegos: dos generaciones, igual responsabilidad

Experiencia y juventud caracterizan las recién integradas asambleas municipales del Poder Popular en Cienfuegos. También es evidente la presencia femenina: de los 506 representantes del pueblo, 234 (46, 25 por ciento) son mujeres y con orgullo asumen esa responsabilidad.

La experiencia de Dulce María

Por cuatro mandatos con el actual ha representado a los electores de la circunscripción número 12, del consejo popular San Lázaro, en la capital provincial. Tiene 79 años y en modo alguno su condición de jubilada de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), es sinónimo de inactividad.

¿Su nombre? Dulce María Quintana Cardoso.

Es evidente su experiencia, si de representar al pueblo se trata, ha estado en el borde delantero de los principales sucesos del barrio: “en la etapa de la Covid -19 participé directamente hasta que por la edad no me lo permitieron; pero luego, desde mi casa y por mediación del teléfono participaba: llamaba a los consultorios, a los factores del barrio para saber cómo estaba la vacunación.

Es el barrio su escenario principal y dice no sentirse bien si por la mañana no le da un recorrido a toda la circunscripción para identificar los problemas. “Atiendo a mis electores a cualquier hora que vayan a mi casa, y a cualquier hora que me busquen estoy con ellos, de verdad, y me siento muy orgullosa, pero muy orgullosa de ser delegada”, dice.

Dulce María manifiesta un amor entrañable por el líder eterno de la Revolución Cubana, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz a quien considera como un padre. “Soy revolucionaria desde la cuna”, asegura y también siente orgullo de haber estado en momentos trascendentales de nuestro país.

Por delante un nuevo período de mandato y Dulce María tiene bien clara sus expectativas: “Que nosotros podamos resolver más los planteamientos de los electores; pero hace falta que nos tomen más en cuenta para dar respuestas a las dificultades que hoy presenta el pueblo, que en el caso de San Lázaro son la vivienda y acueducto”.

Lídice, una joven de estos tiempos

Como toda joven de los tiempos que corren, es amante de la tecnología y puede vérsele activa en sus redes sociales; sin embargo, en la realidad también está muy ocupada, pues además de desempeñarse como integrante del Buró Municipal del Partido, acaba de asumir como delegada de la circunscripción 18, de la ciudad de Cienfuegos.

Lídice Guridi Ramos define la nueva tarea: “es el compromiso más serio, porque es el compromiso con el pueblo.

«Tenemos que lograr transformar desde el barrio las dificultades que tenemos, que, muchas veces, no se trata solamente de recursos. A veces es necesario también llegarle al corazón de las personas, de lograr mayor participación popular, mayor control popular y pensamiento colectivo”.

En su opinión, la principal labor del delegado está, precisamente, en atraer a su alrededor a las personas que quieran impulsar con ellos el barrio y lograr llegar hasta cada uno de los electores que votaron y confiaron en ellos, como es su caso.

“Significa la confianza en la juventud cubana, significa continuidad, y que los jóvenes estamos dispuestos a aportar nuestras energías, conocimientos y esfuerzos en bien de la Patria que tanto hace por las nuevas generaciones”. Así responde cuando inquiero por la presencia de los jóvenes en la asamblea recién constituida.

Por delante cinco años de un nuevo mandato de las Asambleas Municipales del Poder Popular. Un período en el que tanto Dulce María, como Lídice tendrán la altísima responsabilidad de tomar decisiones a favor de todos y contribuir con su experiencia y juventud, respectivas, a concretar una responsabilidad sin paralelos en el mundo.