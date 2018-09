Del sueño a la realidad

El martes 4 de septiembre de 2018 la familia del boxeo cienfueguero vio cumplido un sueño. Fundada en 1978, la añeja Academia Provincial había cedido ante los embates del implacable tiempo, y por varios años los pugilistas de la Perla del Sur carecieron de la histórica e imprescindible instalación.

Varios habían sido los intentos para la necesaria restauración, pero fue en 2017 cuando verdaderamente comenzó a materializarse la idea.

Con una inversión de 3, 5 millones de pesos (CUP), hoy la Escuela Provincial de Boxeo destaca como una de las mejores instalaciones deportivas del país, luego de ser construida totalmente desde cero. Aunque las labores corrieron a cargo de una brigada de Trabajadores por Cuenta Propia, fueron muchos los organismos y entidades que brindaron su apoyo, en aras del objetivo final.

“No te puedo explicar lo que siento ahora mismo –reconoce Lorenzo Aragón, gloria deportiva de nuestro territorio y actual comisionado de la disciplina. Nos prometieron una escuela nueva y siempre confiamos en nuestras autoridades, pero de verdad superó mis expectativas. Es un sueño hecho realidad, y ello nos compromete cada día más con la Revolución y el deporte cubano”.

Todo tipo de condiciones tendrán ahora los boxeadores locales, desde confortables dormitorios hasta restaurante, lugares donde se aprecia que ningún detalle resultó olvidado, con el objetivo de acercarse a un servicio de excelencia.

Llaman la atención las aulas acondicionadas para el perfeccionamiento de la docencia de los atletas, y lógicamente, el gimnasio, dotado de modernos y necesarios aparatos.

Adaelsio Ferrer, director de la institución, aclara que “uno de los objetivos es convertir la escuela en el centro de la comunidad, como lo fue antaño. Para eso ya hemos estrechado vínculos con los diversos factores del barrio. Uno de los primeros pasos es la contratación de una maestra jubilada, que nos ayudará en los repasos a los estudiantes, incluidos los que pretenden presentarse a los exámenes de ingreso a la universidad”.

Justo ha sido el premio para una provincia que, ha golpe de puñetazos, ha logrado históricamente hacerse un espacio en la vanguardia del país. Muchos de sus púgiles atesoran medallas en eventos nacionales e internacionales de diversa índole, incluidos Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Campeonatos Mundiales y citas olímpicas. Y todos ellos son fruto de la inmensa cantera formada por décadas en este lugar.

El día de nuestra visita coincidimos con algunos de los “pioneros” de la Academia, los que no pudieron ocultar su enorme emoción.

“Soy fundador de este lugar y todavía trabajo aquí –dice Ramón García, experimentado entrenador que por varios años dirigió la Escuela. Imagínate cómo me siento. De una casona de principios del siglo XX a esta instalación de lujo, con todas las condiciones requeridas. Es sencillamente increíble”.

“No encuentro palabras para definirlo. Estamos en presencia de una obra que parece mágica. Esto hace que siga enamorado del boxeo. Sólo agradecer a la Revolución por su apoyo al deporte”, reconoce Ramón Sahoyqué, quien en 1979 se convirtiera en el primer monarca nacional cienfueguero.

Otro de los iniciadores de la Academia fue Hilario Acea, subcampeón cubano. “Este lugar me trae muchos recuerdos. Aquí entré desde niño y me formé como atleta de Alto Rendimiento, hasta llegar a la selección nacional y representar a Cuba en más de una docena de eventos. Cuando veo ahora en lo que se ha convertido la Academia, sinceramente me dan deseos hasta de llorar. Muy contento y orgulloso me siento, de verdad”.

La matrícula de la escuela está integrada por 25 boxeadores, y su plantilla compuesta por 38 trabajadores, incluidos cuatro entrenadores y un Jefe de Cátedra. Destaca aquí la presencia del monarca olímpico Rogelio Marcelo, guantanamero devenido cienfueguero que desde hace años Todos se empeñan en devolver a Cienfuegos su era de esplendor, luego de que en este año los resultados deportivos fueran mejorados con creces.

En 2017 escalamos posiciones en todas las categorías. Los pioneriles se ubicaron en el sexto escaño, los escolares en el quinto, y los juveniles también en la sexta plaza. Mientras, el apartado social concluyó en el octavo puesto”, explica Aragón, quien añade que “promovimos un atleta al equipo nacional y tres al Centro de Alto Rendimiento Giraldo Córdova Cardín, donde anteriormente teníamos a otro púgil”.

“Vamos en busca de resultados históricos, sin descuidar la formación de valores integrales en nuestros atletas. Para ello contamos con un colectivo de entrenadores muy calificado, una de las fortalezas indiscutibles de este lugar”, agrega Adaelsio.

“Cienfuegos es una de las provincias que posee todos los títulos de la AIBA, y eso lo conseguimos sin este tipo de condiciones. Así que, lógicamente, ahora vamos por mucho más”, sentencia Ramón García.

“Sólo le pido a los muchachos que se entreguen con alma, corazón y vida, como lo hicimos nosotros, y que cuiden esta maravilla que han puesto en sus manos”, dice emocionado Hilario.

Un viejo anhelo convertido en sueño realizado. Eso es la Escuela Provincial de Boxeo, que desde la periférica barriada de Caunao promete ahora enriquecer su histórico legado.