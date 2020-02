Defensa argumenta la ilegal detención de Assange

Este miércoles, en el tercer día de la audiencia para decidir sobre la extradición de Julian Assange de Reino Unido a EE.UU., la jornada se ha centrado en si las acusaciones contra el fundador de WikiLeaks equivalen a “delitos políticos” y, por lo tanto, estaría fuera de la jurisdicción del juez británico aprobar la extradición y su detención sería ilegal.

Así, el abogado defensor Edward Fitzgerald ha argumentado ante el tribunal que 17 de los 18 cargos que se le imputan al periodista australiano se refieren a la Ley de Espionaje de EE.UU., que los convierte en delitos “puramente políticos”. Además, el abogado agregó que el otro cargo, de conspiración para cometer intrusión informática, solo tiene sentido en el momento en que coadyuva para llevar a cabo los otros presuntos delitos.

Los fiscales, por su parte, dicen que el caso de Assange está cubierto solo por la Ley de Extradición de 2003, que no hace excepciones para los delitos políticos. Sin embargo, Fitzgerald alegó: “Si no es un caso terrorista, no es un delito violento, entonces el principio de que no debe ser extraditado por un delito político es de aplicación prácticamente universal. Se remonta a más de 100 años”.

Además, el letrado sostuvo que EE.UU., “por supuesto”, agrega la excepción de los delitos políticos en todos los tratados bilaterales que suscribe porque no quiere que sus ciudadanos sean extraditados por ese tipo de delitos.

Update from @khrafnsson Kristinn Hrafnsson on #AssangeCase : ‘The United States does not make any treaty unless in contains the exemption on political offence’#Assange pic.twitter.com/KkweonODY5

— Don’t Extradite Assange (@DEAcampaign) February 26, 2020