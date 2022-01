Dedican jornada literaria a José Martí en el aniversario 169 de su natalicio

Intelectuales e investigadores de Cienfuegos dedicaron la Peña literaria Para Leer la Historia a analizar la vigencia de la obra y el pensamiento martianos en el aniversario 169 del natalicio del Héroe Nacional de Cuba.

“José Martí constituye un referente para la intelectualidad cubana y, sobretodo, para todos los cubanos que amamos esta patria libre y soberana”, aseguró el escritor Orlando García Martínez, presidente de la UNEAC en Cienfuegos, organizador del Programa.

“Qué Mejor que Martí, como presencia, para extender una jornada durante varios días, durante la cual reflexionemos sobre su obra no solo política, como líder, independentista, sino como ese Martí que fue capaz de trabajar en diferentes áreas del pensamiento, ya sea filosófico, político, pero también en el campo de la Cultura y el Arte”, puntualizó el escritor cienfueguero.

Para la ocasión, importantes escritores integraron, junto a García Martínez, el panel. Entre ellos, el crítico y narrador Jesús Candelario Alvarado y la escritora, Ana Teresa Guillemí Moreno, coordinadora del Club de poetisas Cienfuegueras Mercedes Matamoros.

En homenaje al aniversario 169 del natalicio del Apóstol cubano, Guillemí Moreno desplegó también una amplia agenda de actividades, que tuvieron su momento más importante en esta reunión.

La poetisa destacó la unión de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la Unión de Historiadores de Cuba y el Centro Provincial del Libro y la Literatura para celebrar esta fecha. “Entre las acciones de mayor impacto está el Taller Interdisciplinario Musa Traviesa , donde concluyen las diferentes manifestaciones. Presentamos la Revista Ariel con la iconografía que recoge la Plástica cienfueguera en torno a la figura del Maestro y se premiaron concursos infantiles”, dijo.

Martí fue verso y estrella. Continúa siéndolo a pesar de que más de un siglo nos separa de su existencia física, tan efímera y prolífica a la vez. Parecería que en tan pocos años, aquel hombrecito de carnes magras, espeso bigote, frente amplia de clarividente y mirada taladrante vivió varias vidas y logró resumirlas en su prosa y su poesía.

Y sin embargo, habrá quienes, ajenos a las claves culturales de esta Isla caribeña o entre esos que por dinero o desapego raigal las reniegan e incluso denostan, tomen como dogma vacío el hábito de revisitar cada año y siempre la obra martiana.

Estudiarlo, revisitar su ideario representa ese retorno, necesario para comprender, a las esencias del pensamiento político que ha marcado el camino de los cubanos, primero, hacia la cristalización del sentimiento patriótico y, consecuentemente, hacia la independencia y la lucha permanente contra todo lo que pueda atentar contra ese derecho nacional.

Aun en el arte no fueron pocos sus textos. Ejerció con mesura y rigor la crítica en este campo, del que su espíritu sensible y ávido de saberes no pudo sustraerse.