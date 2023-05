Debutante Loyola aporta a Cienfuegos su primer éxito en series nacionales

El jovencito derecho Yadiel Loyola Chávez rubricó esta tarde su primera victoria en series nacionales, al guiar a Cienfuegos a su segundo triunfo en la subserie frente a los Gallos de Sancti Spíritus, hoy con marcador de tres carreras por una.

Quince veces subió al box el muchacho de 21 años cumplidos, cuatro de ellas en rol de abridor, y en dos realizó faena completa, la de este viernes en nueve entradas en las que enfrentó a 31 bateadores, con seis hits permitidos, una carrera sucia, dispensó cinco ponches y un pelotazo, al tiempo que otorgó cuatro boletos.

Los Gallos se le escaparon a la lechada en la quinta, un episodio que pudo haber sido para cero si el alto mando hubiese mandado el librito a lo alto del palo mayor. Pero no. Después de un out Ronaldo Pérez soltó cañonazo de dos bases al izquierdo, y cuando el sentido común dictaba pasar a Cepeda a la primera desocupada, primó la letra que aconseja no poner en circulación la carrera del empate. Para entonces Cienfuegos ganaba 2×0.

En definitivas el Gallo líder conectó sólido al izquierdo y llegó a la inicial, pero adelantó al corredor a tercera, que a seguidas se lanzó desde allí en pisa y corre con elevado de Alberto Rodríguez. Pérez era out claro con el tirazo del cortador Oramas, pero Richel no pudo retener la Batos y el villaclareño Ariel Díaz decretó el safe en la goma.

Loyola estuvo con el agua al cuello en la octava, entrada que abrió con boleto a Cepeda, seguido de cañonazo de Alberto Rodríguez. Lázaro Fernández tocó por tercera, y aunque Rivera podía haber sacado fácil por primera, decidió jugársela con el más adelantado, pero Mateo se pasó y no pudo sacar al corredor emergente Iván Ortiz. Bases llenas sin outs.

Reunión del alto mando verdinegro en el montículo, que ante las evidentes carencias de su bullpen decide entregarle toda su confianza al jovencito. Y mejor no pudo salir. El emergente Lázaro Viciedo salió en línea al box, mientras Loyola sacaba a Fernández, adelantado en la inicial. El siguiente en turno, Alejandro Escobar, era puesto fuera en elevado al izquierdo. Las cámaras seguían al derecho cienfueguero, que celebraba el desenlace.

La novena, como antes también la séptima entrada, la sacó Yadiel a ritmo de 1-2-3 para sellar su primera sonrisa en la pelota cubana frente a dos fracasos.

Justo consignar que en la colina contraria tuvo el cienfueguero un digno rival en el zurdo Ariel Zerquera, que trabajó en siete actos a razón de cuatro indiscutibles con tres carreras permitidas, dos de ellas sucias que marcaron la diferencia desde la segunda entrada con costosa pifia del antesalista de los Gallos.

Fernando Betanzos relevó las dos últimas entradas, no permitió hits y ponchó a uno.

Hoy tampoco dormirán en el sótano los sureños, que con 19 y 28 van juego y medio por encima del dueño absoluto del subsuelo, Guantánamo.

Los Indios y las Avispas sellaron en ocho completas con la pizarra igualada a ocho anotaciones, luego que los anfitriones en el estadio Nguyen Van Troi fabricaran racimo salvador de cuatro a la salida de ese posible penúltimo episodio.

Cachorros muerden doble a los Leones

En una fecha de sorprendentes vericuetos, Holguín mostró el paso más fructífero al ganarle el doble a Industriales y catapultarse hasta la cuarta plaza de la tabla.

De anfitriones en el estadio Calixto García, los Cachorros del mentor Felicio García vencieron primero 4×2 con triunfo de Wilson Paredes, a pesar de admitir ocho hits en 5.0 innings con cuatro ponches, pero sin conceder boleto. Por los nororientales, Jorge Luis Peña sacó la bola fuera de los límites.

En el segundo duelo, vencieron 3×1 con aporte ofensivo del antesalista Ernesto Torres, quien conectó de 3-3 con cuadrangular en solitario. Quinto triunfo del relevista Michel Cabrera, que tiró 2.1 innings inmaculados.

Con estos triunfos, Holguín presenta balance de 26-21, similar al del subcampeón nacional Matanzas, ambos a dos juegos del líder Santiago de Cuba.

Los Cocodrilos yumurinos se soltaron a batear en su parque Victoria de Girón y no se detuvieron hasta firmar la friolera de 21 imparables para vencer por KO de 16×5 a Ciego de Ávila, en siete entradas.

Al bate por los saurios, que firmaron decisivo ramillete de nueve carreras en el quinto acto, destacó el receptor Andrys Pérez, quien se fue de 4-3 con doble, jonrón y cuatro remolques.

Mientras, Mayabeque dejó al campo 6×5 a Pinar del Río y conservó su segundo escaño en la tabla de posiciones. En el décimo episodio, Osmel Cordero salió a empuñar como emergente y pegó hit de oro para los Huracanes.

Artemisa mantuvo su buen paso al vencer 9×2 a La Isla con otra joya monticular del zurdo Geonel Martínez, que tiró 8.0 completas al compás de 12 ponches y apenas un boleto recetado.

Además del Santiago de Cuba-Guantánamo, también quedaron sellados con empate los duelos Villa Clara-Camagüey (0-0) y Las Tunas-Granma (2-2). (Añadido con información de ACN)