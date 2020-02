De incendios a inundaciones: giros del clima en Australia

Fuertes lluvias y vientos castigaron el viernes la costa sudeste en Australia, apagando gran parte de los devastadores incendios forestales en el estado de Nueva Gales del Sur, que duraron 74 días y dejaron casi medio millón de hectáreas arrasadas, reportan medios locales.

Pero ahora el estado y otras zonas de la región se encuentran con fuertes inundaciones que mantienen ocupados a los servicios de emergencia, según informan periodistas en el lugar.

Se trata del temporal más potente que ha afrontado el estado desde los años 90, con casi 400 milímetros de precipitaciones en cuatro días. Los servicios de emergencia atendieron unas 10 mil llamadas durante el fin de semana, la mayoría por árboles caídos e inundaciones. Habitantes de muchas localidades fueron evacuados.

Happy to keep seeing the rain. But really hope everyone is unharmed in this freak accident #sydneystorm pic.twitter.com/eo0QWongMk

— Lizzie Jelfs (@LizzieJelfs) February 9, 2020