De Cocodrilo a Elefante

Como estaba previsto, luego del desafío número 30 del calendario regular, llegaron las primeras altas y bajas para los equipos que toman parte en la actual Serie Nacional de Béisbol. Y sin duda alguna, entre los nuevos ingresos destacó la presencia del lanzador matancero Félix Fuentes en el staff de los Elefantes de Cienfuegos.

“Primeramente quiero felicitar a este equipo por la proyección que tiene y el empeño en hacer las cosas bien. Creo que merecen todo el apoyo de sus seguidores, pues se lo ganan cada día en el terreno de juego. Estoy aquí porque me localizaron y hablaron conmigo. Yo había decidido no jugar más al béisbol, por razones personales. Por eso lo conversé mucho con mi esposa. Ella y mi hija influyeron en este retorno a los diamantes. Sencillamente me convencieron, y aunque tenía experiencia de algunas temporadas con Matanzas, decidí volver con estos Elefantes”, expresa Fuentes en exclusiva para el “5”.

Por varios años resultó pieza clave en el conjunto de los Cocodrilos durante la llamada Era Víctor Mesa, y su destacada labor como cerrador lo llevó incluso al equipo nacional.

Sin dudas servirá de mucho. Todo lo que aprendí allí trataré de demostrarlo en cada salida para apoyar a la causa de Cienfuegos. Jamás negaré que soy de Matanzas, pero al estar aquí, me convierto también en Elefante”.

Acerca de las potencialidades de su nuevo plantel, Fuentes opina.

“Al respecto he conversado mucho con entrenadores y atletas, sobre todo con el director Alaín Álvarez. Es un equipo que tiene grandes metas, y los muchachos se lo creen. Podemos llegar bien lejos, si siguen creyéndolo. Veo que así están funcionando las cosas aquí, y es algo que aplaudo. El profesor Víctor Mesa siempre nos decía que para lograr grandes cosas había que creer en ellas y eso ocurre aquí. Si se mantiene ese espíritu de unidad y objetivos comunes será difícil privar a este conjunto de otro gran desempeño”.

¿Serás cerrador en Cienfuegos?

Estoy aquí para lo que haga falta. Si es cerrador, bienvenido sea, pues es lo que siempre he hecho y lo que me gusta hacer. Pero si llegan otras tareas, estoy disponible y listo para cumplirlas”.

Félix Fuentes Ortiz debutó en 2007 y ha participado en ocho Series Nacionales. En su carrera acumula 16 victorias y 14 reveses, con 40 juegos salvados. Su mejor campaña resultó la de 2013-2014, cuando ganó seis, perdió uno y salvó 16, al sumar la etapa eliminatoria y la postemporada.

En el momento de esta entrevista ya se jugaba el partido número 34 del calendario, pero la nueva adquisición de los Elefantes no había podido aún subirse a la lomita, ya que su uniforme no había llegado desde la Industria Deportiva.