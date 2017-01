David Blanco en Cienfuegos: “Regreso por muchas razones”

9:00 p.m.: Muelle Real. Multitud. Tarima. David Blanco. Versátil sobre el escenario y predilecto entre el público cienfueguero. Derroche puro de talento. Salta, canta, corre hacia el piano y después hacia la trompeta. No se desprende de la guitarra. Vibra y hace vibrar. Sonríe. Deleita. Agradece. Nació cubano, morirá como tal; pero comparte su corazón entre el rock y la música criolla.

“En mi infancia, gracias a mi padre, escuchaba a Elvis Presley, The Rolling Stones, The Beatles, y también a Benny Moré, Matamoros…, por eso digo que soy una mezcla entre la música cubana y el rock de esa época”, confiesa, apenas, entre la fanaticada.

En escena asumes el rol de “hombre orquesta”. Tocas la guitarra, el piano, la trompeta, el violín y además cantas. ¿Te consideras un perfeccionista?

“Yo comencé estudiando piano y trompeta. Son las especialidades de las que me gradué. Poco a poco aprendí a tocar guitarra y lo demás. Mi interés ‘allá arriba’ es divertirme y divertir al público a través de esos instrumentos. Y sí, me creo perfeccionista pues me gusta tomarme tiempo para realizar mis trabajos”.

¿A qué se debe tu afición por las Harley Davidson?

“Me fascina mucho viajar por carretera y me encantan los campos de Cuba. Las ‘Harley’ me gustan desde niño; representan lo clásico y me interesa su mecánica. Además, tengo un grupo de amigos que piensan como yo y nos unimos. Para nosotros es una forma también de canalizar el estrés de hoy. He llegado en moto hasta Holguín”.

¿Por qué recurres con tanta frecuencia al público universitario?

“Yo admiro al público universitario porque ser joven en estos tiempos y tener la valentía de estudiar una carrera es excepcional. Es un público fresco, inteligente, que comprende las canciones; se entienden a ellos y a su corazón”.

Regresas a la Perla una y otra vez…

“Regreso por muchas razones. Primero su gente. Son exigentes, no quieren a todo el mundo y si nos eligieron y eligieron nuestra música es para mí un gran honor. Esta es una ciudad preciosa”.