Danny Oramas: «Quisiera ser campeón con los Elefantes»

Varias fueron las jóvenes figuras que tuvieron actuación en la Serie Nacional de Béisbol número 61. Pero sin dudas, Danny Oramas Navarro sobresalió entre los noveles, al punto de que su desempeño lo convierte en candidato de fuerza para la condición de Novato del Año de esta temporada.

Danny, al inicio de la Serie, en ocasión de conectar tu primer hit (fueron tres) en los clásicos beisboleros cubanos, nos comentaste que habías soltado la presión. Concluido ya el calendario para Cienfuegos, ¿cómo valoras la experiencia?

«Es algo grande e importante para mi carrera, pues pude mostrar mis cualidades en el principal torneo del país. Siempre me he caracterizado por ser un atleta muy entregado a los entrenamientos y esta vez me enfoqué mucho más, pues el reto era mayor. Creo que ahí está la clave del rendimiento. Estoy muy contento con los números que logré y agradezco inmensamente a la dirección del equipo por haber confiado en mí. Sé que mis lagunas a la defensa, y en ese sentido reforzaré la preparación».

En entrevista anterior reconociste que el center field era una novedad para ti.

«Sí, en las categorías inferiores siempre jugué el jardín derecho. Pero ahora hacía falta que lo hiciera en el central, hablaron conmigo y acepté el desafío. Es una posición totalmente distinta y bien compleja, y no siempre las cosas me salieron bien. He trabajado mucho con la ayuda de los entrenadores y espero superar esas deficiencias».

Ha sido un año de crecimiento individual. Buen desempeño en la Serie Nacional, convocado al equipo Cuba Sub-23… ¿Piensas en la condición de Novato del Año?

«Es algo que todo atleta quisiera conseguir, pues te reconoce entre muchos otros que también lo hicieron muy bien. Si llega, bienvenida sea, pero de verdad no pienso mucho en ello».

¿Qué metas se plantea Danny Oramas?

«Seguir madurando. Quisiera ser campeón con los Elefantes y claro que también con Cuba. Hacer el grado en el conjunto Sub 23 y llegar al equipo de mayores. Y tratar de conseguir un contrato por la Federación Cubana para probarme en otra liga».