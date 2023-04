Daniel Adel González Padilla, con el ritmo en la sangre

Hace poco escuchamos su nombre por diferentes medios de comunicación, cuando el percusionista cienfueguero Daniel Adel González Padilla obtuvo el Primer Lugar en el Concurso de Percusión de la XX Edición del Festival Internacional Fiesta del Tambor Guillermo Barreto in Memoriam, evento que preside el percusionista Gerardo Piloto.

A propósito de este acontecimiento, nos concedió unas palabras, en las que podremos acercarnos a la trayectoria del joven músico cienfueguero, que cursa su nivel medio actualmente en la Escuela Nacional de Música en La Habana y ha tenido muy buenos lauros.

“Desde que nací estoy escuchando mucha música, porque mi mamá me ponía en el corral para que viera los ensayos de la orquesta Clave Abierta, que lidera mi tío, el bajista Rafael Padilla. Entre todos los instrumentos siempre me llamó la atención la percusión. De tanto mirar se me empezó a pegar el ritmo. A los cinco años comencé en Los Aragoncitos de Cienfuegos, bajo la dirección de Iván García y estuve ahí hasta que se desintegraron. Tocaba claves y cantaba. Me decían la mascota del grupo porque yo era el más chiquitico. Después, con 8 años, comencé en Ismaelillo junto al maestro Gonzalo Bermúdez. Con ellos aprendí muchas cosas para mi formación general. El segundo me enseñó a tocar el xilófono, ya venía tocando pailas de manera autodidacta y Gonzalo me dio muy buenos consejos. Estuve 4 años en Ismaelillo y pasé posteriormente a formar parte de la agrupación musical de la Compañía de Teatro Abrakadabra dirigida por Justin Polo, tocando principalmente las pailas.

“En ese momento entré a la Escuela de Arte Benny Moré y comencé con los profesores Yasel Ruiz Vázquez y Joel Francisco Vives Correa, muy buenos. Tuve muchas oportunidades, toqué con una banda de jazz en el Teatro Terry y en 8vo grado con 14 años, vino Brenda Navarrete y me presenté con ella en el Café Terry. Todos los músicos eran profesionales, menos yo. Luego empecé mi nivel medio en Santa Clara, y tuve como maestro a Pututi (Alexis Arce, padre), quien me apoyó mucho, sobre todo en el timbal. Después hice un traslado para la Escuela Nacional de Música, donde he tenido maestros como Enrique Plá García, una de las grandes leyendas de la batería en Cuba, desde Irakere; también José Julián Morejón Pino, más conocido por JJ, de La Habana y me ha ayudado mucho José Eladio Amat, otro percusionista importante.

“En La Habana toqué el drums con la Jazz Band del Maestro Joaquín Betancourt. Esa experiencia fue muy emotiva, acompañamos a la cantante española Pilar Boyero, que venía haciendo un concierto dedicado a Rocío Jurado. Fuimos al teatro Sauto de Matanzas, tocamos en el Teatro Nacional y en el Anfiteatro de La Habana Vieja. Fue muy hermoso. He tenido el placer de conocer a Giovanni Hidalgo, uno de los mejores percusionistas del mundo, tumbador, e incluso tocar para él. Otra gran experiencia fue el Concurso de Percusión del Festival Fiesta del Tambor Guillermo Barreto in Memoriam 2023. Aprendí mucho con los otros concursantes y también de los maestros encargados de las clases magistrales. Oliver Valdés y Alain Pérez impartieron unas conferencias que fueron una belleza. A pesar del nerviosismo estaba feliz por haber llegado a la final de la Fiesta del Tambor, ya me había dado a conocer ante muchísimas personas y eso era importante. Resulté ser el Primer Lugar de la XX Edición de la Fiesta del Tambor. Le agradezco a todos los maestros, a Piloto, a Bombón (Roelvis Reyes Simonó), a Ruly Herrera, a la producción también. La competencia empezó el 1ro de marzo, el día 2 fue la final y el 4 las premiaciones.

“Ahora creé mi propia orquesta en la escuela, el objetivo de nosotros es seguir representando la música cubana. Tememos drums, timbales, tumbadoras, piano, bajo, la cuerda de metales completa, guitarra eléctrica y cantantes.”

Mis mejores augurios para Daniel Adel González Padilla, joven percusionista cienfueguero que está festejando sus lauros y continúa enfocado en su preparación profesional con toda la seriedad que requiere una carrera artística.