Cumbre ministerial por el 60 aniversario del Mnoal comienza en Serbia

El presidente de la República de Serbia, Aleksandar Vučić, inauguró este lunes en Belgrado, la capital, la cumbre ministerial del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal). El encuentro conmemora 60 años de haberse constituido el movimiento.

El mandatario dio la bienvenida a las delegaciones de 114 países, incluidos unos 40 ministros de Relaciones Exteriores, entre ellos los cancilleres de Rusia, Serguéi Lavrov, y de Venezuela, Félix Plasencia.

Vučić centró su discurso de apertura del cónclave en la importancia de abrirse al multilateralismo, también abogó por fomentar el diálogo como vía para promover la paz.

Los ministros participantes debatirán durante dos días sobre el futuro del Movimiento de Países No Alineados. La cita tiene lugar en Belgrado, en el sureste de Europa,

Today on October 11, 2021 in Belgrade the Capital of the Republic of Serbia is hosting a High Level Meeting to Commonerate the 60th Anniversary of thr Non-Aligned Movement which is now underway. #Somalia #Serbia pic.twitter.com/nlk17plVNK

— Nasra Bashir Ali (@NasraBashiir) October 11, 2021