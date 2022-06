Cumbre de Los Ángeles: una «debacle, un autogol diplomático» de EEUU

La Cumbre de las Américas, que esta semana se celebra en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, es «una debacle», opina el presidente del Consejo estadounidense de Relaciones Exteriores y exjefe de la Oficina de Planificación Política del Departamento de Estado de EE.UU., Richard Haass.

«La Cumbre de las Américas parece ser una debacle, un autogol diplomático. Estados Unidos no tiene una propuesta comercial, una política de inmigración ni un paquete de infraestructura. En cambio, la atención se centra en quién asistirá al evento y en quién no. No está claro por qué insistimos en la celebración del evento», escribió Haass este martes en su cuenta de Twitter.

En duda éxito de la Cumbre

Comentaristas y medios de prensa aseguran hoy que las ausencias de varios líderes clave frenarán los esfuerzos de América de alcanzar acuerdos migratorios con Estados Unidos.

De acuerdo con el diario La Opinión, el de mayor circulación entre los hispanos en Los Angeles y otras áreas del país, dada la agenda que la Administración Biden quiere impulsar, habrá ausencias de mandatarios clave en la región para el examen de asuntos migratorios, como México, El Salvador, Guatemala y Honduras.

Sin embargo, la Casa Blanca desestimó que eso pueda detener el avance del acuerdo. Algunos observadores recuerdan que desde que llegó la actual administración no faltaron promesas para enfrentar la crisis de los migrantes aunque todas quedaron en propuestas no concretadas.

Ahora, se espera que la vicepresidenta Kamala Harris dé a conocer lo que ellos llaman el Cuerpo de Servicio Centroamericano (CASC, por sus siglas en inglés), al cual se destinarán 50 millones de dólares para ayudar a jóvenes en El Salvador, Guatemala y Honduras, fondos que según el diario californiano, serán administrados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

“Brindará a los jóvenes de El Salvador, Guatemala y Honduras oportunidades de servicio comunitario remunerado, tutoría y un camino hacia un futuro empleo”, adelantó un alto funcionario de la oficina de la vicepresidenta en una conferencia con periodistas, con lo que intentan enfrentar los efectos de sus políticas exclusivas hacia esas naciones.

Voceros gubernamentales aseguran que esta iniciativa respalda la Estrategia de Washington para abordar las causas fundamentales de la migración en el norte de Centroamérica y tratar de frenar el éxodo masivo de personas en caravanas como la que ahora marcha por México hacia la frontera estadounidense.

En contexto

La Cumbre de las Américas reúne, cada tres años, a los Gobiernos de todo el continente, y el país anfitrión de esta edición es EE.UU. El Departamento de Estado estadounidense destaca que la cita de Los Ángeles mostrará a la región y al mundo «lo mejor de la sociedad» del país norteamericano, y que fomentará «una cumbre más inclusiva».

Sin embargo, Washington se negó a invitar a los Gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba. En protesta por esa exclusión, los presidentes de México, Bolivia, Honduras y líderes de la Comunidad del Caribe decidieron no asistir al evento. (Resumen de agencias)