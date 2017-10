Cultura escondida tras la maleza

No solo hierba se esconde tras la diminuta verja de hierro, no solo arbustos alimentados con el f√©rtil humus del abandono, no solo paredes donde los ni√Īos anidan la leyenda, no solo el desalojo temporal del sonido. Detr√°s de esos √°rboles que cobijan la basura de todo un barrio, se esconde entre la maleza un fragmento aparentemente desterrado de la cultura cienfueguera.

Siempre cerrado ante los ojos de los transe√ļntes, el ‚ÄúOasis de Playa Alegre‚ÄĚ, cuyo nombre original es Fundaci√≥n Cultural Oasis Teos√≥fico Martiano, sostiene en el aire una nebulosa de historia y mito. Quiz√°s la desidia no sea la √ļnica culpable del deterioro evidente en los patios que rodean la ecl√©ctica casona; pero esa ha sido la imagen que muchos recuerdan, al menos, la que hoy cargan en sus memorias.

El ‚ÄúOasis‚ÄĚ, a pesar de su aire m√≠tico, no encierra demonios ni fantasmas, y s√≠ una biblioteca dotada de entre ocho y diez mil libros ‚ÄĒseg√ļn afirmara en su tesis de maestr√≠a, el m√°ster en Estudios Hist√≥ricos y de Antropolog√≠a sociocultural cubana, Noel Sampedro Mu√Īoz‚ÄĒ, vol√ļmenes donde anida un c√ļmulo de saberes dignos de preservar para quienes a√ļn se preocupan por llenar sus mentes, aunque el siglo XXI imponga llenar nuestros est√≥magos.

LA TEOSOF√ćA Y MART√ć, EL INICIO

La primera mitad del pasado siglo trajo con sus mareas a Manuel Mart√≠nez M√©ndez desde Asturias. Lo encall√≥ en la Cuba de ese entonces y lo sembr√≥ en la vida mercantil y cultural de la Perla del Sur. Era uno de tantos que escaparon de la madre patria e intentaron hacer fortuna en Cuba. Lo relevante de esta figura descrita por muchos como un hombre pausado, vestido de negro y de baja estatura, fue su inmersi√≥n en la teosof√≠a y la obra martiana, cuando apenas recibi√≥ instrucci√≥n en sus primeros a√Īos. En Cienfuegos, seg√ļn reza la tesis de pregrado del licenciado en Historia Daniel Hern√°ndez Monterrey, Manuel ‚Äú‚Ķse imbrica con cierto √©xito en el entramado econ√≥mico junto a sus hermanos a trav√©s de la conformaci√≥n de aproximadamente seis sociedades mercantiles a partir del a√Īo 1917, en las cuales fung√≠a como inversor y propietario, dentro de las que se encuentran la tienda de modas La Francia Moderna y la tienda de tejidos La Filosof√≠a‚ÄĚ.

Sus intereses intelectuales lo relacionan con algunas de las instituciones más relevantes del momento, como la Sociedad Pro Artes y Ciencias, el Liceo, el Ateneo, y también se vincula con la Logia Teosófica Sophia y el Club Rotario de Cienfuegos.

El dinamismo político, social y cultural fraguado en el archipiélago desde tiempo atrás, contribuyó a que Manuel desarrollara a finales de los ’40 una amplia producción teórica que abarcó sobre todo la personalidad del Apóstol.

El 19 de mayo de 1950 decide iniciar el proyecto de su vida con la creaci√≥n de la Fundaci√≥n Cultural Oasis Teos√≥fico Martiano, instituci√≥n donde fusionar√≠a sus dos grandes pasiones: la Teosof√≠a y Mart√≠. Tres a√Īos m√°s tarde, el 30 de noviembre, es nombrado oficialmente en su acta de constituci√≥n, registrada en las p√°ginas 412 a la 421 de los Protocolos Notariales del abogado Osvaldo Dortic√≥s Torrado, ubicados en los Archivos Provinciales de Cienfuegos. Su fin primigenio era convertirse en centro de divulgaci√≥n y formaci√≥n cultural, y a la vez ofrecer actividades encaminadas al estudio y pr√°ctica de los ideales teos√≥ficos y martianos.

Estar√≠a regida por un patronato integrado por siete miembros: presidente, tesorero, secretario y vocales. El propio reglamento establece que: ‚ÄúEn caso de renuncia definitiva, muerte o incapacidad de alguno de los patronos ser√° sustituido por la persona que elija el Patronato por mayor√≠a de votos, celosamente seleccionada entre aquellas que profesan y practican los ideales que inspiran la creaci√≥n de esta Fundaci√≥n‚ÄĚ.

Patrimonio de la Fundación son los bienes inmuebles, muebles, biblioteca, obras literarias, filosóficas y artísticas de la propiedad de Manuel Martínez Méndez, así como las donaciones futuras y los productos o rentas de sus bienes.

Tambi√©n en el reglamento existe un ac√°pite referido a la posible disoluci√≥n del ‚ÄúOasis‚ÄĚ; en tal caso, despu√©s de llegar los patronos a un mutuo acuerdo, el patrimonio ser√° otorgado a la Logia Teos√≥fica Sophia, de Cienfuegos, y subsidiariamente a la secci√≥n Cubana de la Sociedad Teos√≥fica.

El PASADO

Esa sombría casona con sus muchas columnas resplandeció bajo la presidencia de Manuel, quien pese a ser tarea de todos los patronos, sufragó hasta su muerte, en 1976, todos los gastos.

La fundaci√≥n, seg√ļn las referencias, √ļnica de su tipo en el mundo, celebr√≥ con periodicidad varias fechas patri√≥ticas: ‚ÄúAll√≠ se celebraban el nacimiento y la muerte de Jos√© Mart√≠ y otras fechas que despu√©s del triunfo de la Revoluci√≥n se convirtieron en una cotidianidad‚ÄĚ, explic√≥ Sampedro Mu√Īoz.

Este investigador conoció de las actividades que allí acontecían gracias a las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias del Patronato y al folleto inédito y con fines divulgativos escrito por Hortensia Alberich de Martínez, esposa de Manuel y presidenta después de su fallecimiento. Se rumora que ella vendió, para su beneficio propio, piezas artísticas y libros de la Fundación, pero debido a la ausencia de un inventario de los bienes internos, el rumor no se ha podido comprobar.

Poco han contribuido las indagaciones históricas y la prensa periódica a levantar el velo que oculta los fines y posibilidades que encierra este sitio, donde la cultura debería hermanar a los hombres y no separarlos o excluirlos. Tal vez la ignorancia sea una de las causas de la germinación de ideas ficticias, como prácticas satánicas y esotéricas, en el imaginario popular. Por el contrario, desde sus albores la institución se hizo eco de los ideales patrióticos con la instalación de bustos alegóricos a Martí, Maceo y Céspedes.

Las conferencias de intelecutales de la talla del poeta Agustín Acosta, Medardo Vitier, el Dr. Walter Blomquist, Bienvenido Rumbaut Yanes e Isidro Méndez avalaron el prestigio que en poco tiempo ganó la fundación.

Luego del deceso de Manuel, los Patronatos posteriores lograron aglutinar alrededor del ‚ÄúOasis‚ÄĚ a una masa de personalidades que con el tiempo abandonar√≠an las salas.

EL PRESENTE

Actualmente, y no obstante a los esfuerzos de los actuales anfitriones, la fundación es nido de la maleza, signo que acrecienta la sensación de deterioro del lugar. Y las puertas, casi siempre cerradas, poco ayudan a cambiar esa imagen de abandono que ahora se alimenta y refuerza con un basurero justo ante las puertas de la institución. Allí se aglomeran bolsas negras y transparentes, cajas, alimentos en descomposición, papeles y ratas. A pesar de las continuas quejas de los miembros al delegado de la circunscripción, el basurero persiste debido a la ausencia de un sitio habilitado para estos fines. Nadie puede acusar a la vecindad de resolver sus problemas de la manera más lógica que encontraron: lanzar los desechos en aparente tierra de nadie.

Ante las interrogantes referidas al Oasis, los vecinos de las zonas perif√©ricas dividen sus criterios. Unos admiten nunca haber visto abierto el inmueble. Otros asidos al desconocimiento de los propios conceptos originarios de la instituci√≥n, la tildan de logia. Ante tal afirmaci√≥n, el tesorero Angel Melians Garc√≠a dijo: ‚ÄúNo es una logia ni es algo secreto, promulga la hermandad entre los hombres y denigra todo aquello que pueda apartar como sexo, raza, orientaci√≥n pol√≠tica, de forma tal que busca la fraternidad, de hecho, hemos prohibido en nuestros encuentros hablar de pol√≠tica, porque es un elemento que nos separa. Ac√° venimos a hablar de filosof√≠a, de cultura, e intentamos evitar los conflictos. Queremos derrocar la idea de que el ‚ÄėOasis‚Äô es un foco de contrarrevolucionarios‚ÄĚ.

En el barrio, pocos recuerdan las actividades pasadas ofrecidas en la casona y que se enriquec√≠an del talento de la urbe y otras partes de Cuba y el mundo. En el presente los intentos de rescate permanecen, pero se ven opacados por la cotidianidad que no permite a los patronos abrir el inmueble m√°s que una vez por semana, los mi√©rcoles, para aprovechar la presencia de los estudiantes de Historia en la sede pedag√≥gica. La √ļnica actividad abierta al p√ļblico es la consulta interna de los vol√ļmenes, los cuales atesoran desde diccionarios, enciclopedias, textos de filosof√≠a cl√°sica, teosof√≠a, obras martianas, literatura general, hasta publicaciones seriadas anteriores al 1959.

Una de las labores del patronato actual es la contabilidad de los textos de las diferentes salas, porque ‚Äúno tenemos control de lo que se pudo regalar, prestar o vender en patronatos anteriores; no hay constancia escrita de ello. Cuando terminemos de organizar la biblioteca, cuantificaremos los libros y restringiremos su uso al pr√©stamo externo‚ÄĚ, asegura Melians, quien trabaja en la conformaci√≥n de una nueva sala que contiene la vasta obra de Manuel Mart√≠nez M√©ndez y documentos de la historia local y nacional.

La fundación precisa de nuevos aires, por eso intentan establecer vínculos con la Sociedad Cultural José Martí y la sede universitaria Carlos Rafael Rodríguez.

Incluso, varios de los bustos fueron tratados recientemente por especialistas de la Oficina del Conservador de la Ciudad. Hoy la institución no está asimilada por ninguna organización estatal, pero dentro de los planes de sus actuales miembros está el de aceptar la ayuda de quienes deseen hacerlo, siempre que no pierdan su condición autónoma.

Oportunos pero peque√Īos, son los pasos que da el patronato para revitalizar el ‚ÄúOasis‚ÄĚ. Otros cambios ameritar√≠an la posesi√≥n de una personalidad jur√≠dica que no poseen; el car√°cter de fundaci√≥n los envuelve en una nebulosa legal que desde hace d√©cadas persiste, a pesar del reconocimiento que los avala, al tener como notario fundacional a quien fuera presidente de la Isla.

Lamentablemente, la buena voluntad tiene escasos recursos. Sin una inyecci√≥n sostenible de capital, lo que hoy a√ļn se conserva, porque el interior todav√≠a goza de mediana salud, terminar√° en decadencia y la cultura que all√≠ se atesora en forma de p√°ginas, quedar√° enterrada en la historia no contada del pueblo de Cienfuegos, a quien Manuel Mart√≠nez M√©ndez leg√≥, por reglamento, su posesi√≥n m√°s preciada.