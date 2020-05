¡#CubaSalva y para muchos somos la esperanza! (+Fotos y vídeo)

“La especie humana alcanzará su grado más alto de conciencia cuando cada pueblo sea capaz de sufrir como propio el dolor de los demás pueblos del mundo”.

Fidel Castro, 8 de septiembre de 2000.

En realidad esperaba la noticia de un momento a otro, pues Rubén Carballo Herrera me había alertado. Sin embargo, como es lógico, él me solicitó no divulgarla, para esperar a que la hicieran oficial las autoridades a cargo, y por lo tanto, esperé.

Primero Cubadebate, y después otros sitios web (incluido el “5” digital), así como la TV Cubana, se hicieron eco de la cálida despedida a los miembros de la primera brigada Henry Reeve en Italia, que durante dos meses enfrentó la Covid-19 en la ciudad de Crema, en Lombardía, brindando amor y consuelo.

Ahora, cuando todo se sabe, o casi todo, porque al regreso de estos valientes conoceremos muchísimas más anécdotas, recibo el que quizás sea el último mensaje del trabajo en activo frente al SARS-CoV-2, de este fraterno enfermero internacionalista cienfueguero, con quien mantuve constante intercambio de mensajes por la vía de Facebook, por más de 60 días.

He aquí, una vez más, su testimonio:

“¡Saludos, Igorra! Amigo, te diré que ya cumplimos nuestra misión en Crema. Este sábado 23 de mayo fue la emocionante despedida de la brigada, que cumplió satisfactoriamente los objetivos propuestos. Compartimos en la Plaza del Duomo con grandes personalidades y un pueblo encantador, que con lágrimas en los ojos por la emoción, y banderas cubanas e italianas en las manos, nos gritaba: ¡Viva Cuba! ¡Viva la brigada Henry Reeve! ¡Viva la amistad de los pueblos de Cuba e Italia!

En ese conmovedor acto le hicieron entrega de una placa conmemorativa al colectivo, y colgaron una medalla con las banderas de Italia y Cuba en el cuello de cada uno de los miembros del equipo. En el reverso de esta puede leerse: ‘A nuestros hermanos cubanos de la brigada Henry Reeve con infinita estima y eterno reconocimiento. La ciudad de Crema y el territorio cremasco’.

“Todavía nuestro feliz regreso demora un poco, pues debemos hacer una cuarentena de quince días acá. Hasta ahora ninguno de los del grupo se ha enfermado con la Covid-19 y gozamos de plena salud.

“Me siento muy orgulloso de ser enfermero, de ser miembro de esta noble y honorable brigada formada por Fidel, nuestro invicto Comandante en Jefe. Orgulloso de contribuir a salvar vidas en este hermano país de Italia, junto a mis valerosos compañeros de batalla.

¡Qué casualidad que este maravilloso y emotivo acto se celebrara el 23 de mayo, cuando se cumplió el aniversario 57 de la Colaboración Médica Internacional de Cuba!

“Vencimos esta difícil contienda, pero no hemos ganado la guerra contra la Covid-19, pues todavía nos esperan otras importantes tareas dentro o fuera de nuestra gloriosa Patria.

“A la familia le debemos este y todos los triunfos, a ella y a nuestro aguerrido pueblo, que siempre está pendiente a nuestro quehacer y bienestar, inyectándonos ánimo para seguir la lucha.

“¡#CubaSalva y para muchos somos la esperanza! ¡Hasta la victoria siempre!”.