Cubano en tiempo de danza

Se escucha un sonido grave, fuerte, en pos de transmitir perfecci√≥n y experiencia a cada uno de sus bailarines. Esta voz se escapa del coraz√≥n de Barbarito Montagne Chongo, director de la compa√Ī√≠a danzar√≠a Identidad, de Cienfuegos.

Una unión de sabrosura, risas, sudor y cubanía habita en cada ensayo sobre las tablas del Cine Guanaroca…, los problemas quedan en casa, y las tristezas también, solo hay lugar para las alegrías.

Existe diversidad en esta gran familia de bailarines, unos formados en escuelas, otros aficionados, pero todos convergen en perfecto equilibrio. Logran que el p√ļblico vuele, r√≠a, llore y baile junto a Identidad.

Esta compa√Ī√≠a fue fundada en el hotel Rancho Luna para brindarle un espect√°culo art√≠stico a los turistas, no solo all√≠, sino en otros espacios culturales.

¬ŅPor qu√© Identidad?

‚ÄúPrimeramente porque me considero un cubano rellollo, busco mis ra√≠ces y las de mi cuidad. Adem√°s, dentro de mi presupuesto est√©tico art√≠stico se encuentran los bailes cubanos, caribe√Īos y lo for√°neo en general, aunque priman nuestras tradiciones‚ÄĚ.

¬ŅEs un reto para Identidad la Temporada de la Danza?

‚ÄúS√≠, definitivamente constituye un reto, se presentan importantes y reconocidas compa√Ī√≠as danzar√≠as, por lo que el ensayo y la preparaci√≥n son m√°s rigurosos. Es tambi√©n un term√≥metro, ya que el trabajo se hace un poco comercial en ocasiones y la Temporada de la Danza nos da la posibilidad de ganar experiencia y tener el teatro como espacio para desarrollarnos‚ÄĚ.

A pesar de ser una compa√Ī√≠a relativamente joven ha participado en eventos importantes, com√©nteme acerca de eso‚Ķ

‚ÄúTodos los a√Īos asistimos a La Fiesta del Fuego, un evento de renombre regional, de gran reputaci√≥n, que para nosotros significa un reto, pues presentamos en la gala inaugural trabajos complejos. Tambi√©n hemos participado en varias veladas nacionales y esperamos pronto compromisos internacionales‚ÄĚ.

Existen fuertes prejuicios homof√≥bicos en cuanto a la danza‚Ķ ¬Ņqu√© cree acerca de esto?

‚ÄúEl verdadero artista va m√°s all√° de una orientaci√≥n sexual y si tiene la actitud vendr√°n los merecidos aplausos del p√ļblico. Cuando peque√Īo sufr√≠ de estos prejuicios y hoy mis amigos me admiran quiz√°s porque no soy homosexual, pero si lo hubiese sido estoy seguro que tambi√©n me admirar√≠an. Siempre exijo respeto dentro de la escena, fuera de esta todas las personas tienen el derecho de hacer lo que quieran. No es un tab√ļ para m√≠‚ÄĚ.

¬ŅC√≥mo escoge a los bailarines para integrar Identidad?

‚ÄúTeniendo en cuenta la disciplina, el rigor y la profesionalidad, porque siempre la disciplina debe ir de la mano en todo lo que nos proponemos. Si alguna persona quisiera alg√ļn d√≠a integrar Identidad bajo esos conceptos es bienvenido‚ÄĚ.

¬ŅSe siente en riesgo a causa de la emigraci√≥n de bailarines a la capital o a otros pa√≠ses?

‚ÄúEs un riesgo cuando tienes un trabajo constante, puede crearte un vac√≠o. Estos j√≥venes al final tienen aspiraciones y posibilidades de emigrar, yo no le pongo freno a eso, lo sufro y me da tristeza, pero me queda el orgullo de que hayan pasado por aqu√≠, de que est√©n donde est√°n‚Ķ‚ÄĚ.

¬ŅC√≥mo ve el desarrollo de la danza en Cienfuegos? ¬ŅCu√°l ser√≠a la soluci√≥n?

‚ÄúEl desarrollo de la danza es pobre y preocupante porque no hay suficientes bailarines ya que emigran a la capital o a otros lugares. La soluci√≥n a mi juicio seria la unidad ya que en la uni√≥n esta la fuerza. La creaci√≥n de proyectos nuevos, colegiar criterios y siempre mantener el respeto‚ÄĚ.

¬ŅSatisfecho hasta ahora con los resultados de Identidad?

‚ÄúNunca se est√° satisfecho ya que siempre queremos m√°s; a√ļn existen muchos planes y metas que debemos cumplir. Hay que trabajar duro para conseguir resultados‚ÄĚ.

Para Bárbaro Montagne Chongo la danza es…

‚ÄúLa danza es mi vida, hace 35 a√Īos que vivo de ella, sufro con ella y r√≠o con ella. Cualquier tipo de danza me alimenta y mi compa√Ī√≠a es parte de mi ser, de mi ciudad, no me puede faltar el olor a salitre ni dejar de ver el mar de la Perla‚Ķ‚ÄĚ.