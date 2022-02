Cuba, un destino turístico deseado en feria Anato de Colombia

“Ha sido un evento positivo, sumamente fructífero tanto para la oficina como paras las agencias y cadenas hoteleras que nos acompañaron”, expresó el representante del Ministerio de Turismo de Cuba, Mariano Fernández, en declaraciones a Prensa Latina.

Destacó el interés mostrado por este destino una vez que se abrieron posibilidades reales de visitar el país, tales como reducción del precio de las tarifas aéreas y mayor disponibilidad de butacas en los aviones.

Wingo, la principal aerolínea con vuelos directos a Cuba de toda Suramérica, está en una buena disposición para seguir incrementando sus frecuencias, de hecho, nos ha solicitado que impulsemos la aprobación de dos nuevas frecuencias a La Habana a partir de abril, explicó Fernández.

Por otro lado, los operadores mayoristas pasaron por el stand, se reunieron con nosotros, con las cadenas hoteleras presentes, en fin, hay un entusiasmo muy grande por retomar las ventas al destino Cuba, enfatizó.

Destacó el interés de la venidera operación chárter Bogotá-Santa Clara, que, en su anuncio, con la participación de la compañía asiática hotelera Archipiélago y el Grupo español Iberostar, colmó el salón de presentación al extremo que algunas agencias de viaje no encontraron cupo, lo cual demuestra el interés por el destino Cuba y los Cayos de Villa Clara.

La oficina está complacida con el resultado de nuestra participación en la 41 Vitrina, del 23 al 25 de febrero en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá, expresó el funcionario cubano.

AGENCIAS MAYORISTAS

El gerente comercial de la agencia de viajes mayorista Travel & Resting Club, José Javier Echeverría, detalló que en esta feria se hicieron muy buenas negociaciones hoteleras, se reforzaron las ofertas para ventas anticipadas y combinados en el destino.

Asimismo, se establecieron relaciones con nuevos operadores y agencias de viajes en Colombia, además de fortalecer las relaciones comerciales que ya tenemos desde hace mucho tiempo para la operación en el destino Cuba.

Travel & Resting Club se especializa en el Caribe y Cuba, radica en la ciudad de Bogotá y las operaciones a la isla caribeña están fundamentadas en una alta calidad y con todo lo que representa el destino turístico en sus segmentos de sol y playa, ciudad y naturaleza.

Esta agencia mayorista maneja desde Colombia todos los productos hacia Cuba: tiquetes aéreos internacionales, servicios terrestres de recepción, como son traslados privados o compartidos, y ventas de autos y todos los polos turísticos que se ofrecen en el país, explicó.

Asimismo, tenemos servicio de combinado, de circuito y servicios a la medida de lo que el cliente les solicite, acotó Echeverría a Prensa Latina.

“En este momento, para el caso de Colombia, Cuba es un destino muy atractivo, que está muy de moda a nivel internacional”, resaltó.

Detalló que cuentan con cinco frecuencias semanales, de Bogotá hacia La Habana con la aerolínea Wingo y también por el corredor de conexiones de Panamá a través de la aerolínea Copa que unen a las ciudades de La Habana, Santa Clara y Holguín.

Luisa Correa, directora general de la agencia mayorista Do It! Viajes y Turismo, expresó que Anato fue muy positiva porque pudieron apreciar que muchas agencias minoristas y asesores freelance están muy interesados en el destino.

La reactivación viene muy buena y con la regularización de los vuelos y la organización de los precios esperamos que el volumen de pasajeros sea mucho más alto, explicó.

Do It! fue prácticamente la única que no cerró durante la pandemia de la Covid-19, y seguimos trabajando, capacitando a los asesores y otras agencias de viajes en el destino para que cuando llegara la reactivación económica todos estuvieran preparados para promocionar el destino Cuba, comentó.

Recordó que el pasado año cuando se comenzaron a abrir fronteras y los vuelos, manejó paquetes de aislamiento y desde noviembre comenzó con los turísticos.

También la representante de Sol y Brisa Ltda., Yenny Gómez, destacó que esta agencia lleva más de 20 años en el mercado y tiene un excelente producto que es Cuba con unas hermosas playas.

Ahora, luego de los momentos más complicados de la pandemia de la Covid-19, estamos visitando desde cero al cliente “haciéndoles caer en cuenta que estamos vivos, que estamos trabajando para este destino maravilloso”, subrayó.

Con la feria hemos tenido un gran potencial de visitas y estamos muy contentos porque nos hemos vuelto a ver con todos aquellos clientes que extrañamos y el contacto con ellos es muy importante, reiteró

CADENAS HOTELERAS

Varias cadenas hoteleras que operan en Cuba también estuvieron representadas en el stand de la isla en esta feria turística, especialmente Meliá Hotels International que cuenta con instalaciones en Camagüey, Cayo Coco, Cayo Santa María, Cienfuegos, Holguín, La Habana, Santiago de Cuba, Varadero y Trinidad.

Como Meliá Cuba, estamos muy contentos de participar en esta nueva edición de la Vitrina Turística Anato, cuya peculiaridad consistió en una gran reactivación y deseos de viajar de los colombianos a la Isla, expresó Omar Cisneros, su representante.

Puntualizó que presentaron una oferta muy variada para familias, enfocada en los más pequeños de la casa; viajes de solo adultos, viajes de solteros con programas renovados de bodas y lunas de miel.

También, una novedad en el mercado de experiencias de Meliá Cuba, como el disfrute de desayunos en la playa, atardeceres mágicos con cenas y cocteles en la puesta del sol, detalló Cisneros a Prensa Latina.

Para los niños, la cadena Meliá tiene programas de entretenimiento como clases de mini chef, el Día Pirata, y subrayó que en los hoteles Meliá Cuba no puede faltar el Día de la Cubanía.

Resaltó que, en sentido general, están muy contentos con la feria porque se van con un grato sabor al ver la preferencia del mercado colombiano por las playas cubanas y ciudades patrimoniales.

Por su parte, la subdirectora Comercial de Roc Hotels Cuba, Mirelys Miranda, también expresó su satisfacción por los tres días feriales debido a fructíferos encuentros con turoperadores y agentes de viajes que participaron en la cita turística.

“Nos llevamos un grato sabor del deseo que tienen los colombianos de visitar la Isla, y por supuesto logramos contratos y anexos de acuerdos para recibirlos en nuestra querida Cuba”, resaltó.

NOVEDAD DE LA FERIA PARA EL DESTINO CUBA

El anuncio del vuelo chárter que unirá a Bogotá con Santa Clara, ciudad central de Cuba y capital de la provincia Villa Clara, donde al norte se encuentra una cadena de cayos e islotes de impresionante belleza y con una moderna planta hotelera de alta calidad, fue la novedad de esta feria.

El director de las agencias Vacaciones WAO y Súper Viajes, Álex Armstrong, presentó este nuevo vuelo que comenzará el 10 de abril a cargo de la aerolínea Wingo.

En entrevista con Prensa Latina, Armstrong quien es un enamorado de las bellezas naturales de los cayos de Villa Clara, resaltó que los turistas tendrán la oportunidad de comprar, además, excursiones desde ese destino hacia La Habana.

“Hemos hecho un trabajo con la agencia mayorista como TÚ RESERVA.COM que desde nuestra primera operación chárter siempre ha sido la empresa que más sillas ha vendido en cada una de las operaciones y los clientes han entendido que Cuba es mucho más que las playas que internacionalmente se conocen, porque hay otros lugares como los cayos del norte de Villa Clara que son un paraíso en la tierra», enfatizó.

Señaló que en cada vuelo se llenarán los 184 asientos de la aeronave y las agencias mayoristas tendrán la oportunidad de vender este nuevo producto como algo muy especial.

Destacó que la cadena que impulsó a tomar la iniciativa para la conexión Bogotá-Santa Clara, fue Grand Aston que pertenece a Archipiélago Internacional, del sudeste asiático, y en particular su directora de Ventas y Marketing, Maité Medina.

Medina por su parte señaló que en estas jornadas feriales les fue estupendo y notó el interés y la alegría porque todos lograron reunirse luego de dos años de pandemia, y comenzar juntos a impulsar el destino Cuba.

Manifestó su satisfacción por el interés del público hacia los hoteles que maneja en Cuba y los nuevos que están por inaugurarse.

El turismo colombiano está muy interesado en el destino Cuba, sobre todo a partir de este vuelo chárter que comenzará a operar próximamente y todo el mundo está hablando de eso, de ir para Cuba, para ir a disfrutar las bellezas de los cayos de Villa Clara, auguró.

Prensa Latina