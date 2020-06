Turismo y la Aduana en Cuba listos para reapertura

Para la vuelta a la nueva normalidad el Gobierno elaboró una estrategia que contempla la flexibilización de las medidas restrictivas, que se desarrollará de manera gradual. Nelson Cordovés Reyes, jefe de la Aduana General de la República, dijo en el programa televisivo Mesa Redonda que las medidas aprobadas para la etapa de recuperación están dirigidas, fundamentalmente, a continuar garantizando la misión estatal de la institución, priorizando la seguridad de la frontera; así como extremar la protección del personal y preservar los derechos y las garantías legales de todas las personas.

“Como han expresado nuestro presidente y primer ministro, nos hemos preparado para cuando comiencen las actividades, atender a la población con mayor calidad, agilidad y transparencia, cumpliendo con las medidas sanitarias”, recalcó.

El jefe de la Aduana se refirió a las regulaciones de mayor impacto e inquietudes:

No declarar en abandono las cargas no comerciales de las personas naturales que llegaron en este período o están por arribar al país, que se encuentran pendiente a despacho y se ha decretado automáticamente su prórroga.

Con relación a lo anterior puntualizó que en este periodo hay más de 47 000 bultos y 280 contenedores en los depósitos de Aduana. Además están en custodia 840 equipajes en departamentos de los aeropuertos.

Validez de todos los poderes notariales, certificos o permisos que hayan sido emitidos, aún cuando se haya vencido su fecha.

Creación de las facilidades para evitar los movimientos de las personas naturales y de los representantes de las entidades jurídicas importadoras/exportadoras a nuestras oficinas.

Al respecto, el titular aseguró que la medida ha tenido buena aceptación, al tiempo que potencia el empleo de la forma no presencial y la transmisión digital de la documentación para realizar cualquier trámite, además de las vías del correo electrónico, Internet, redes sociales y llamadas telefónicas, en función de la atención y respuestas a quejas, reclamaciones y conciliaciones.

Precisó que por esas vías digitales han recibido el 96% de consultas e inquietudes. “Esto llegó para quedarse y lo continuaremos ampliando”.

En la primera y segunda fases se abrirá, además, la atención presencial en los lugares de despacho que inician sus servicios, mientras que “en la tercera estarán listas el resto de nuestras oficinas, donde trataremos de cumplir con los protocolos de salud establecidos”, apuntó.

Límite del equipaje acompañado y el despacho de las cargas en los aeropuertos

El jefe de la Aduana esclareció los planteamientos más reiterados por la población:

¿Cuántos kilogramos se pueden importar, a partir de limitarse el equipaje acompañado y si hay cambios en el derecho a importar en esta etapa?

La política aduanera vigente no ha tenido cambios, hasta el momento se mantiene el límite del valor de importación no comercial por personas naturales hasta 1000 pesos (125 kilogramos), por lo tanto, las personas traen consigo como equipaje acompañado lo que está estableciendo la autoridad aeronáutica, y el resto de su importación la pueden realizar por la vía de cargas aérea o marítima, como equipaje no acompañado, a través de los operadores de cargas existentes en el país.

En cinco de los aeropuertos internacionales del país (La Habana, Matanzas, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba), la empresa Aerovaradero ha creado las condiciones para dar este servicio, y se trabaja para alistar el aeropuerto de Villa Clara.

¿Cuándo comienza el despacho de las cargas no comerciales y los equipajes que se encuentran en los aeropuertos?

Desde la primera fase por las diferentes agencias transitarias y de cargas. Esta actividad comenzará en todo el territorio, excepto en Matanzas y La Habana, y previamente se realizará la citación a las personas para el despacho por parte de las agencias mencionadas, en interés de evitar las aglomeraciones y cumplir los protocolos de salud establecidos.

Cuando La Habana entre en la primera fase, se empezará a despacharse las cargas hacia todos sus municipios. Y en la segunda etapa, cuando se restablezca el transporte interprovincial, se hará al resto de las territorios, teniendo en cuenta, por ejemplo, que Palco solo tiene representación en la capital.

Igualmente se realizará el despacho de los equipajes y bultos postales en presencia del destinatario, y una vez restablecido el transporte interprovincial previsto en la segunda fase se citarán a las personas de otras provincias.

El despacho y entrega de los envíos por parte de las agencias que realizan el servicio a domicilio se mantendrá activo como hasta la fecha.

Aduana: “Contamos con los recursos necesarios para el reinicio de las operaciones”

Cordovés Reyes hizo referencia a las tareas cumplidas por la Aduana en estos meses de pandemia, como garantizar el arribo y salida de vuelos humanitarios, de colaboradores y de cargas que han sido autorizados.

“Se han asumido retos complejos como la operación del crucero británico MS Braemar y, con mucho orgullo, el recibimiento de la brigada médica “Henry Reeve”, subrayó.

A su vez, han facilitado el despacho de donativos, las cargas destinadas a la prevención y enfrentamiento a la COVID-19 y todas las cargas comerciales, con el debido control.

La mayor parte de los oficiales de la Aduana, prosiguió, están integrados a diferentes labores sociales y de producción como las pesquisas, ayuda a las personas más vulnerables, en la agricultura, y otros participan de conjunto con el Ministerio del Interior en el combate a las indisciplinas sociales.

Durante este periodo se han perfeccionado y ajustado los protocolos de trabajo para el control en los aeropuertos y cada uno de los puntos de despacho, tanto marítimos como aéreos, en estricto cumplimiento de las medidas de salud dispuestas por la autoridad de control sanitario internacional.

El jefe de la Aduana exhortó a las personas a ajustarse a esas medidas al acceder a un recinto aduanero para recibir los servicios.

Las autoridades en frontera hemos trabajado de conjunto y contamos con los recursos humanos, tecnológicos y materiales necesarios para el reinicio de las operaciones en las terminales aéreas. Una vez más queremos reconocer a nuestro pueblo por su comprensión y apoyo”, concluyó.

Campismo Popular y hoteles listos para la reapertura

De cara a la primera fase de la recuperación, el sector del turismo implementa un grupo de medidas y protocolos higiénico-sanitarios encaminados a reanudar la actividad de la industria del ocio en el país, de manera gradual y asimétrica, acorde a las nuevas exigencias.

Según dijo Juan Carlos García Granda, ministro del sector, los protocolos adoptados están en concordancia con las indicaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Turismo y cuentan con la asesoría y aprobación del ministerio cubano de Salud Pública. En tal sentido, garantizan seguridad para los clientes que disfruten de los servicios.

“El proceso de implementación ha comenzado con la capacitación de directivos y trabajadores en la aplicación de las medidas y protocolos adoptados; y concluye con la Certificación Turismo Más Higiénico y Seguro (T+HS) a las instalaciones turísticas”, explicó el titular este miércoles en la Mesa Redonda.

Entre las medidas que entran en vigor este 18 de junio en todas las provincias declaradas en la fase uno, aparece la apertura del turismo para el mercado interno (ciudadanos cubanos y extranjeros residentes en el país).

Para ello se implementarán los protocolos aprobados para la seguridad higiénico-sanitaria. Esto significa que se pondrán en explotación progresivamente las instalaciones hoteleras y de Campismo Popular en todas las provincias, excepto La Habana y Matanzas.

“Para materializar esta fase se activan desde este 18 de junio las ventas a través de agencias de viajes (Cubatur, Havanatur, Viajes Cubanacán, Ecotur y Gaviota tour), así como agencias de ventas de Islazul y oficinas de reserva de campismo en todas las provincias declaradas oficialmente en la fase uno”, agregó.

Respecto a los precios, García Grada explicó que se mantienen las tarifas establecidas en años anteriores para el campismo popular. En el caso de la hotelería, se implementarán los precios fijados para la etapa de verano, los cuales estarán publicados en los sitios web de las distintas entidades turísticas.

En esta fase, las ventas estarán dirigidas a los ciudadanos del territorio donde se encuentren las instalaciones, una decisión que obedece al propósito de no estimular la movilidad interprovincial. Del mismo modo, en la red de puntos de venta se tomarán todas las medidas para garantizar la atención a la población y el cumplimiento de los protocolos de higiene y seguridad.

Campismo Popular reinicia al 60 por ciento de las capacidades

Específicamente sobre el campismo popular, en la Mesa Redonda se conoció que en esta primera fase abrirán 72 de las 97 instalaciones existentes. Aquellas que permanezcan cerradas continuarán ofertándole servicios a viajeros y personal en aislamiento, mientras otras implementarán inversiones planificadas. A medida que concluyan, se pondrán en explotación.

Con el objetivo de evitar las aglomeraciones y contribuir con las medidas de aislamiento, el Grupo Empresarial Campismo Popular amplió su red de venta, aumentando de 27 a 140 puntos de venta itinerantes. Asimismo, habilitarán en la oficina central un centro de llamadas para la atención a la población, con tres números de teléfono para la aclaración de dudas e inquietudes: 78352502; 78301051; 78336611.

Este 18 de junio comenzarán las ventas de las capacidades hasta el 31 de diciembre, pero solo hasta el 60 por ciento de ocupación. El primer ciclo de estancia en instalaciones de Campismo Popular contempla desde el sábado 20 hasta el lunes 22 de junio.

Hoteles: Reabrir sin descuidar el distanciamiento social

En el caso de los hoteles, operarán con todos sus servicios y con una ocupación en dependencia de las condiciones de cada uno, siempre en aras de asegurar el distanciamiento físico. Por su parte, los servicios extrahoteleros abrirán con una ocupación entre un 30 y un 50%, también cumpliendo los protocolos de higiene y seguridad.

“Los centros nocturnos de las instalaciones hoteleras, como los clubs, cabarés, salas de fiestas y discotecas, abrirán con una ocupación entre un 30 y un 50%. Por su parte, el servicio de tiendas se restablecerá para los huéspedes en las instalaciones hoteleras abiertas en esta fase, pero siempre cumpliendo lo establecido por el Ministerio de Comercio Interior”.

Sobre el proceso de reservas en las instalaciones hoteleras, el ministro dijo que se garantizará la transportación de los clientes con las empresas Transtur y Transgaviota. En esta etapa no se realizará la actividad de renta de autos.

A su vez, se informó que desde este 18 de junio se comenzará a vender las ofertas para el turismo internacional a partir del primero de julio.

Protocolos de higiene y seguridad: Claves para la etapa pos-COVID-19

En esta primera fase se comenzarán a aplicar los protocolos elaborados de conjunto con el Ministerio de Salud Pública, donde se tuvieron en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Turismo, con el objetivo de establecer las pautas para la reapertura de los servicios turísticos en el nuevo escenario pos-COVID-19.

✔Obtener la certificación sanitaria en las instalaciones turísticas.

✔Se establecerá vigilancia clínico-epidemiológica durante la estancia de los clientes en las instalaciones hoteleras, con la presencia de médicos, enfermeras y técnicos en higiene y epidemiología, las 24 horas. En los campismos se contará igualmente con personal sanitario.

✔No se permitirá la entrada de trabajadores con síntomas respiratorios, y quienes los presenten serán remitidos a un centro de salud con inmediatez.

✔Medición diaria de la temperatura corporal de trabajadores y clientes.

✔Los trabajadores tendrán una alta responsabilidad en declarar la presencia de síntomas respiratorios, así como la obligatoriedad del cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias y de distanciamiento físico.

✔Desinfección obligatoria de manos y superficies.

✔En los ascensores, podrán abordar el 50% de la capacidad máxima establecida por diseño. Y serán limpiados y desinfectados.

✔Las piscinas operarán al 50% de su capacidad.

✔El uso del nasobuco en las instalaciones turísticas será estipulado en zonas de riesgo para los trabajadores.

✔Se mantendrá distanciamiento físico de un metro para todas las labores. En los lugares donde no es posible la utilización de medios de protección se emplearán barreras de delimitación entre turistas y trabajadores, o rediseño de los procesos, digitalizándose los que sean posible.

✔Desinfección del transporte que acude a las instalaciones.

✔El uso de nasobuco o mascarilla desechable será obligatorio en los medios de transporte.

✔Los materiales no desinfectables serán retirados de las áreas de servicio (revistas, plegables y otros).

✔En los gimnasios los equipos serán desinfectados después de cada uso.

Previsiones para la segunda fase: Reinicio del turismo internacional

Entre las medidas planificadas para la segunda fase, una de las más significativas es el reinicio de las operaciones con turismo internacional en los hoteles de Cayo Largo, Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Cruz y Cayo Santa María, siempre garantizando el aislamiento de la población.

Asimismo, comienzan las operaciones por Gaviota, Cubanacán y Gran Caribe, de forma coordinada y paulatina y siempre en función de la demanda. De igual forma, la circulación de los vacacionistas solo ocurrirá al interior de los cayos donde tengan sus reservaciones. Para ello, se ofertarán excursiones y se reactivará la actividad náutica y las operaciones en las marinas internacionales de los polos turísticos aprobados.

En esta fase sí comenzará la renta de autos, pero solo en el interior de los polos que se comercialicen para el turismo internacional.

Protocolos de higiene y seguridad en la segunda fase

El ministro de Turismo explicó que en esta etapa se mantienen las medidas dictadas en la fase previa, a las cuales se les agregan las siguientes:

✔A los turistas extranjeros se les realizará la prueba PCR a la llegada al país, lo cual está avalado por el Ministerio de Salud Pública.

✔Los turistas extranjeros tendrán restricción de movimiento, pudiendo circular solo dentro de los límites del polo turístico en el cual se encuentren alojados.

✔Se establecerá vigilancia clínico-epidemiológica en las instalaciones hoteleras, con la presencia de médico, enfermera y técnico en higiene y epidemiología, las 24 horas.

✔Se crearán condiciones en hoteles para el aislamiento de turistas extranjeros con síntomas respiratorios.

✔Los trabajadores que prestan servicios en los hoteles de turismo internacional tendrán un régimen de albergamiento dentro del polo turístico, y se establece para disfrutar de su descanso la obligatoriedad de una cuarentena por 7 días y realizar test rápido al concluir la vigilancia.

✔Los trabajadores de los cayos que no puedan cumplir con las condiciones del régimen de trabajo que se aplicará, se les mantendrá el mismo tratamiento laboral que se ha llevado hasta el momento.

Tercera fase: Camino a una nueva normalidad

García Granda comentó que igualmente en la tercera fase se mantienen todos los requerimientos higiénico-sanitarios implementados desde la primera fase. Entre ellos, tienen carácter estratégico el mantenimiento de la certificación sanitaria en las instalaciones turísticas.

Además, se activará la comercialización de todo el destino con los turoperadores y las agencias y se restablecerán las operaciones de circuitos, limitado a un volumen máximo de clientes.

Del mismo modo, en cada instalación hotelera se crearán las condiciones para el aislamiento de turistas extranjeros con síntomas respiratorios.

Turismo en tiempos de aislamiento: Sin dejar de aportar

Antes de concluir su intervención en la Mesa Redonda, el titular de Turismo reafirmó que durante los últimos tres meses el sector no estuvo detenido y aportó en cinco frentes concebidos para la reubicación de sus trabajadores interruptos. Hasta el momento esa iniciativa incorporó a 5343 trabajadores en 201 brigadas “Elpidio Sosa”.

De ellas, 22 apoyaron el trabajo de limpieza en hospitales, mientras otras 58 estuvieron en los centros de aislamiento. Junto a ellas, 93 brigadas laboraron en las inversiones y el mantenimiento, y 20 más se vincularon al comercio minorista para la atención a la población, sobre todo con servicios a domicilio y en comida para llevar. Finalmente, ocho brigadas aportaron a la producción de alimentos.

Por otra parte, 69 instalaciones de turismo se dispusieron como centros de aislamiento, en los cuales hasta el momento se han atendido 12 457 personas. Entre ellos, 5914 fueron personal sanitario en cumplimiento de su cuarentena y 840 pertenecientes a las brigadas “Henry Reeve”, aislados antes de salir del país.

“Actualmente 21 instalaciones permanecen brindando este servicio, de ellas siete de Campismo, cinco de Islazul y cuatro de Cubanacán. Hoy están alojados 1109 personas, divididas en 19 viajeros, 1034 personal de salud y 184 trabajadores de las brigadas “Henry Reeve”, informó el ministro.

Finalmente, García Granda resaltó el aporte realizado por la Empresa Transtur en el apoyo a la transportación de trabajadores de entidades vinculadas al enfrentamiento de la pandemia, así como a las encargadas del mantenimiento y reparación de las instalaciones turísticas cubanas.

