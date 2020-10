Cuba se prepara para convivir con la Covid-19

Exactamente siete meses después de que se detectara el primer caso de Covid-19 en el país, Cuba se encuentra hoy a las puertas de un periodo de nueva normalidad en el que deberá convivir con esa enfermedad.

La estrategia de la isla para la prevención y control del coronavirus SARS-CoV-2 no fue algo que surgió con el diagnóstico, el 11 de marzo pasado, de los tres primeros pacientes, sino que se había preparado desde antes, han explicado las autoridades nacionales. Sin embargo, este periodo de trabajo permitió realizar ajustes, basados en los conocimientos científicos y las experiencias acumuladas, que posibilitaron resultados favorables en el manejo de la epidemia y llevan a que la mayor parte de la nación caribeña pueda transitar hacia la nueva etapa. Al decir del presidente Miguel Díaz-Canel en el programa televisivo Mesa Redonda, el 8 de octubre, el país se plantea una estrategia para convivir con la enfermedad, a la vez que se reanima la actividad económica y social, lo cual es posible con un mínimo de riesgos si se actúa con responsabilidad.

Es un periodo que demandará también una nueva conducta, en lo individual y colectivo, conscientes de que el virus está constantemente acechando, añadió el mandatario.

Se trata de no confiar únicamente en las bondades de un sistema de salud que en estos siete meses ha atendido al ciento por ciento de los cinco mil 948 casos confirmados, así como a sus contactos, sin haber colapsado las unidades de cuidados intensivos; es preciso cuidarse para no enfermar.

Los protocolos de tratamiento desarrollados por expertos y científicos cubanos demuestran cada día su efectividad, pero los propios especialistas alertan sobre las posibles secuelas y lo imprescindible de cumplir las normas sanitarias para evitar el contagio.

Más de 700 investigaciones, 16 ensayos clínicos en ejecución con el uso de 13 bioproductos, y 52 brigadas médicas que prestaron colaboración a otros países durante la pandemia, son también números que hablan de las fortalezas con las que se adentra la isla en el nuevo periodo.

A ello se suma la existencia del candidato vacunal Soberana 1 y la posibilidad –según dijo el presidente del grupo empresarial BioCubaFarma, Eduardo Martínez– de que antes de que culmine el año existan otros dos evaluándose en humanos.

No obstante, aún no son tiempos del anhelado abrazo físico, expresó Díaz-Canel al explicar las características del momento que se avecina, en el que sin duda la esperanza de que no se incrementen las personas que han perdido la vida (123), estará en buena medida en la actitud de cada quien.