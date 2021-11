Cuba no permitirá que EEUU agreda su tranquilidad, remarcó presidente

Cuba no va a permitir de ninguna manera que la agresión persistente del Gobierno de Estados Unidos contra el país altere la tranquilidad de la nación, remarcó hoy el presidente Miguel Díaz-Canel.

En su cuenta oficial de Twitter, el mandatario también señaló que las constantes agresiones de Washington tampoco dañarán “la seguridad ciudadana y la paz social característica de nuestro pueblo”.

Cuba no va a permitir de ninguna manera que la agresión persistente del Gobierno de Estados Unidos contra el país altere la tranquilidad, la seguridad ciudadana y dañe la paz social característica de nuestro pueblo. #CubaVive

Las declaraciones del jefe de Estado son a propósito de los nuevos intentos desestabilizadores instigados y financiados desde el país norteño, como parte de una política hostil de más de 60 años contra la nación caribeña.

Recientemente el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció el carácter ilegal de una marcha convocada para el próximo lunes por quienes calificó de agentes internos reclutados, financiados y organizados por el Gobierno de Estados Unidos.

Asimismo, rechazó la injerencia de Washington en los asuntos internos del país, así como su respaldo a esas acciones contrarrevolucionarias, en momentos de celebración nacional tras el control de la pandemia de la Covid-19 y la vuelta a la nueva normalidad.

Rodríguez condenó las campañas alentadas desde el exterior para subvertir el proyecto socialista, la tergiversación de hechos, la difusión de noticias falsas y de mensajes de odio, sobre todo en las redes sociales, para generar el llamado estallido social. «La política de Estados Unidos contra Cuba está destinada al fracaso. Despierten de ese sueño. No va a suceder. No ha funcionado, no funciona y no funcionará jamás», subrayó el jefe de la diplomacia.

(Prensa Latina)