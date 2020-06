Cuba hacia la etapa pos-COVID-19: Las medidas de Trabajo y Seguridad Social y de Finanzas y Precios

Desde el inicio de la pandemia, Cuba creó un grupo temporal de trabajo para la prevención y control de la COVID-19. Durante los últimos meses, el gobierno, junto a científicos y expertos de varios sectores, ha aplicado y modelado más de 500 medidas para enfrentar esta enfermedad.

Como informó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la Mesa Redonda del pasado jueves, la mayoría de los municipios y provincias no ha presentado incidencias en relación al virus SARS-CoV-2 en las últimas semanas, por lo que están en condiciones de retornar gradualmente a la normalidad.

A la vez, no pocos indicadores de salud reflejan que se consolidan los resultados en la aplicación de los protocolos terapéuticos, gracias al trabajo conjunto de la ciencia y la biotecnología cubanas.

Los ministerios y organismos de la administración central del Estado trabajaron en la conformación de un plan de medidas para la primera etapa de la recuperación tras la epidemia de la COVID-19 en el país, concebido en tres fases con el objetivo de que transcurra como un proceso gradual y asimétrico.

Este lunes, las ministras de Trabajo y Seguridad Social y de Finanzas y Precios comparecieron en la Mesa Redonda para informar sobre las acciones que les competen en la etapa de recuperación pos-COVID-19.

Medidas para los trabajadores estatales, que se mantienen durante las tres fases

Sobre las medidas laborales, Marta Elena Feitó Cabrera, titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), explicó que se mantendrá durante las tres fases el pago por resultados en el sector empresarial, a partir de suprimir la condición referida al crecimiento de las utilidades antes de impuesto. Entre tanto se pagará el salario básico cuando no sea posible pagar por resultados.

“Esta es una etapa diferente y no es dictada por las administraciones, sino tiene un carácter general en el país”.

Explicó además que en cuanto se decrete la primera fase, todos los trabajadores que por una causa u otra no estaban laborando, podrán regresar a sus puestos.

Detalló también que existe una diferencia marcada entre el salario básico y el escala, pues este último sólo tiene en cuenta los grupos de complejidad. “Hay lugares donde se han realizado mal estos pagos y han afectado a los trabajadores”.

Igualmente, se mantiene suprimida la condición referida al cumplimiento de las utilidades en las entidades que aplican sistemas de estimulación en pesos convertibles, vinculados al cumplimiento y sobrecumplimiento de indicadores productivos y de eficiencia.

La ministra agregó que durante todo este período los trabajadores del sistema empresarial que laboran en entidades que se utilizan como centros de aislamiento para la vigilancia epidemiológica, reciben el salario promedio calculado según lo previsto en la legislación laboral vigente.

Otras de las medidas que no sufren cambios durante las tres etapas es lo dispuesto para los trabajadores que están impedidos de asistir al trabajo por disposición de la autoridad sanitaria estatal, ya que se encuentran en aislamiento preventivo, con ingreso domiciliario y restricción de movimiento durante 14 días. Estos reciben el 100% del salario básico durante ese período.

Asimismo, se mantiene la decisión de prorrogar la licencia no retribuida a la madre que se encuentra en el disfrute de las licencias complementarias por maternidad, y a su vencimiento resulta imposible su incorporación, porque no tiene otro familiar que pueda cuidar de su hijo y se aplazó el otorgamiento del círculo infantil.

La titular reiteró que sigue vigente lo estipulado para los trabajadores que se encuentren en el exterior por asuntos personales y se le venza el período de licencia no retribuida autorizada, por las restricciones de viaje dispuestas.

“La administración puede extender la duración de la licencia hasta su retorno, previa solicitud de este. Esto tiene que realizarse a partir de la solicitud del trabajador y esto es muy importante porque se mantiene el puesto de trabajo”, indicó.

Por otra parte, se informó que continúa el pago de estimulación de 250 pesos mensuales mientras se mantenga el enfrentamiento a la pandemia, a los asistentes integrales de servicio de salud y los operarios de equipos de lavandería, de los 31 hospitales que atienden pacientes confirmados y sospechosos de alto riesgo.

¿Qué medidas no sufren cambios en el sector no estatal durante las tres fases?

De igual manera, Feitó Cabrera dijo que permanecen algunas medidas dirigidas al sector por cuenta propia.

En este sentido explicó que en las actividades del trabajo por cuenta propia cuyo nivel de actividad disminuya pero continúen prestando servicios, el empleador debe garantizar a los trabajadores contratados una remuneración en proporción al tiempo real trabajado, que no puede ser inferior al salario mínimo del país, según lo dispuesto en la Ley No. 116, Código de Trabajo.

Expuso, además, que quienes ejercen la actividad de arrendamiento de vivienda, habitaciones y espacios, y poseen licencia sanitaria, pueden brindar el servicio de alimentación durante las tres fases.

“En los casos en que el titular de una actividad se encuentre en el exterior y no pueda regresar al país en la fecha prevista por las medidas decretadas por otras naciones, el trabajador contratado designado puede continuar asumiendo el cumplimiento de sus deberes hasta la reincorporación del titular”, añadió.

Disposiciones de la asistencia social

Durante las tres fases igualmente se dispuso mantener descentralizada la aprobación de las prestaciones monetarias temporales excepcionales de la asistencia social que actualmente se aprueban en el MTSS a las direcciones de Trabajo Municipales, para la protección a los núcleos familiares donde se comprueben insuficiencias de ingresos.

“Los trabajadores sociales mantendrán la atención diferenciada a los núcleos familiares más vulnerables, en particular a las personas con discapacidad y adultos mayores que viven solos, para brindar la información sobre las medidas para la prevención del coronavirus, evaluar los problemas que identifique y tramitar la solución con la autoridad competente. Hay que prepararlos, y estos deben estar caracterizados por una alta sensibilidad social. Hemos tenido experiencias muy positivas, pero otras no”, valoró la titular.

Entre tanto, en materia de asistencia social se aplicará solo durante la primera fase:

✅Mantener la prórroga por un plazo de 6 meses, del término de vigencia de las pensiones por edad aprobadas con carácter temporal, concedidas al amparo de la Disposición Especial Quinta de la Ley No. 105 de Seguridad Social del 2008. (Esta medida queda sin efecto al retomarse los trámites de la seguridad social.)

✅Se mantiene la extensión del término de vigencia de las prestaciones monetarias temporales de la Asistencia Social por un plazo de seis meses a partir de su vencimiento, para los núcleos familiares que actualmente la reciben, sin sujeción a su actualización y ratificación en las provincias y el MTSS. (Esta medida queda sin efecto al retomarse desde esta fase, los trámites).

✅Se mantienen los trámites sólo de las pensiones por causa del fallecimiento del trabajador y por extravío o deterioro del cupón o chequera. (Queda sin efecto, al retomarse todos los trámites.)

✅Se mantiene aplazado el término de 60 días los trámites de las pensiones por edad e invalidez, así como las reclamaciones por inconformidades contra lo resuelto en primera instancia por los directores de las filiales del Instituto Nacional de Seguridad Social. Concluir las pensiones por edad y por invalidez total que se encuentran en tramitación.

✅Mantener el pago del subsidio a los trabajadores que no pueden ser evaluados por la CPML, así como, a los que les fue emitido el dictamen médico. En ambos casos procede el pago, previa presentación del certificado médico emitido por el médico de asistencia, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 del Decreto No. 283/ 2009, Reglamento de la Ley de Seguridad Social.

✅Mantener suspendida temporalmente la tramitación de los procesos laborales recibidos, o en tramitación por los órganos que en las entidades resuelven los conflictos de trabajo, los que se reanudan una vez concluida la situación epidemiológica, en el mismo estado en que se encontraba al decretarse la suspensión, incluido el cómputo de los términos y plazos decursados.

✅Mantener funcionando las filiales del INASS, dos veces por semana -lunes y miércoles- para los trámites de la seguridad social autorizados y la custodia de los inmuebles. Igualmente en el caso de las filiales de la ONIT. (Se restablece el horario habitual de funcionamiento del Instituto Nacional de Asistencia y Seguridad Social).

Trabajo a distancia, interrupción laboral y garantías salariales

En otro momento del programa radio-televisivo, la ministra de Trabajo y Seguridad Social se refirió a las medidas cuya aplicación impone adecuaciones en el transcurso de las tres fases.

Trabajo a distancia:

✅Primera fase: Fomentar el trabajo a distancia en todas las actividades que se justifiquen y las condiciones lo permitan.

✅Segunda y tercera fases: Se perfeccionan la implementación y control del trabajo a distancia, a partir de: definir los cargos que por su naturaleza y funciones pueden utilizarlo; si la modalidad se aplica de carácter permanente o parcial; medidas para el manejo de la información clasificada y ciberseguridad, sistema de control para medir los resultados y evaluar la efectividad de su aplicación.

“Lo primero es que haya una forma medible de evaluar ese trabajo, y por tanto, es responsabilidad de las administraciones y de los sindicatos que no haya una regresión este sentido. El trabajo a distancia tiene muchas ventajas como es el ahorro de recursos y el aumento de la productividad”.

Interrupción laboral (primera y segunda fases):

✅Ante interrupciones laborales, defender el cambio de labor hacia otras actividades, incluidas las que se determinen por necesidad del territorio como la producción de alimentos. “La principal seguridad es el empleo y es importante reubicar junto a la ayuda de los consejos de Defensa de las alternativas, incluso sin cubrir plaza, y debe ser pagado por la entidad que lo acoge”.

✅Si el trabajador es reubicado en otro puesto dentro o fuera de la entidad, devenga el salario del nuevo cargo de acuerdo con la forma y sistema de pago aplicados, sin que pierda el vínculo laboral con su entidad de origen.

✅Si se reubica en una actividad, sin ocupar cargo, cobra su salario básico.

✅Si el trabajador no acepta la reubicación laboral (de manera injustificada), mantiene el vínculo con la entidad y no se le abona garantía salarial alguna durante el período que dure la interrupción.

Interrupción laboral (tercera fase):

Se mantiene la medida para los trabajadores reubicados; pero se elimina el derecho de mantener el vínculo laboral cuando este no acepta la reubicación laboral de manera injustificada.

Garantía salarial (primera y segunda fase):

✅Se mantiene que, ante la paralización eventual de la labor, cuando no resulte posible reubicar al trabajador, reciba una garantía salarial del 60% mientras dure la paralización.

✅La madre, el padre o tutor que tengan la condición de trabajadores y están encargados del cuidado del menor, al mantenerse suspendida la escuela en la educación primaria y especial, reciben una garantía salarial equivalente al 60% del salario básico. (Esta garantía salarial se elimina, una vez reiniciada las actividades docentes).

Garantía salarial (tercera fase):

Ante la paralización eventual de la labor, cuando no resulte posible reubicar al trabajador, se retoma lo establecido en el Decreto 326, que para estos casos establece, que pasado un mes no procede pago alguno.

“En el caso de trabajadores vulnerables, será una medida discrecional con cada obrero en las administraciones. Si este se encuentra en condiciones de laborar puede retornar a su puesto”, detalló la ministra.

Trabajo por cuenta propia (primera fase)

✅Se mantiene como causa de suspensión temporal del ejercicio de la actividad por cuenta propia, la paralización temporal del servicio, la cual se otorga previa solicitud del interesado.

✅Se mantienen suspendidos los trámites para la concesión de nuevas autorizaciones para ejercer el trabajo por cuenta propia.

Trabajo por cuenta propia (segunda y tercera fase):

✅Para el ejercicio de la actividad por cuenta propia, la paralización temporal del servicio se autoriza excepcionalmente, para aquellas actividades que se determine mantener cerradas por un período superior o aquellas que no les es posible reiniciar sus actividades.

✅Se retoman de manera ordenada los trámites para la concesión de nuevas autorizaciones para ejercer el trabajo por cuenta propia.

Al comentar sobre la reapertura de algunas actividades dijo que era muy importante mantener el distanciamiento físico como es el caso de los repasadores. En el caso de los bares, piscinas y gimnasios van a tener limitaciones en su capacidad, aseguró la titular.

“Lo mismo que se aplique en el sector estatal se aplicará al no estatal. Desde la primera fase también se reactivará las asistentes para la atención educativa y cuidado de los niños”.

También explicó que al retomarse las actividades del trabajo por cuenta propia se realizará un reordenamiento de las áreas comunes. “Sobre las actividades suspendidas como el programador de los equipos de cómputo es importante recalcar que se encuentran detenidas por un ordenamiento que se está realizando a nivel de país de esta figura”.

En la tercera fase se decidió restablecer los servicios gastronómicos en todas las tipologías de unidades, garantizando la distancia entre las personas. Para la definición de las capacidades de servicios se tendrá en cuenta las características de cada establecimiento.

Otras medidas de carácter social señaladas por la titular del MTSS fueron las relacionadas con las instituciones religiosas, que podrán iniciar gradualmente sus servicios garantizando el distanciamiento entre personas.

“Con el reinicio del transporte se restablecen las visitas a los centros penitenciarios, normalizándose en la segunda fase, pero con limitación en el número de personas”, precisó.

De igual manera, agregó que los talleres donde laboran personas con discapacidad, también iniciarán sus actividades, en la medida que dispongan de las materias primas y recursos, según sea el caso, y añadió que se restablecen los pases desde la primera fase, para los reclutas que pasan el Servicio Militar.

Decisiones en el ámbito financiero, tributario, presupuestario y de precios

Al comparecer en la Mesa Redonda, Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios, detalló el conjunto de medidas financieras, tributarias, presupuestarias y de precios que se implementarán en el transcurso de las tres fases de la etapa de recuperación pos-COVID-19, “lo que conlleva al rompimiento en la adecuación de un grupo de medidas para transitar a la normalidad en un grupo de sectores”.

Señaló que a fin de hacer frente a la pandemia, Cuba concibió desde un inicio el refuerzo de medidas presupuestarias y fiscales en función de salvar vidas y respaldar, desde el presupuesto, la vitalidad y sostenibilidad de centros hospitalarios y de aislamiento, y destinó los recursos materiales necesarios para proteger las empresas y otros actores de la economía, incluyendo los modelos de gestión no estatal, “muchos con afectaciones en su nivel de actividad y otros con incremento, pero en situación no normal”, aseguró.

En ese sentido, explicó que se adoptarán un grupo de acciones de carácter general que serán aplicadas en este sector y son transversales al resto de las acciones:

✅Para evitar afectaciones en el servicio de electricidad a la población, mantener las acciones para el ahorro energético; así como el desplazamiento de actividades productivas de los horarios picos.

✅Ratificar todas las medidas de ahorro en recursos materiales y financieros y reducción de gastos, teniendo presente las prioridades.

✅Las pérdidas económicas que se generen en el sistema empresarial, asociadas a la COVID-19, se cubren con los recursos para pérdidas y contingencias, hasta su límite. Las que superen estos niveles, se presentan al MFP para la evaluación de su financiamiento.

La titular del sector explicó que hay un conjunto de disposiciones que se aplican y mantienen en igualdad de condiciones en las tres fases. Entre estas dijo que:

✅Se evalúan en el sector empresarial los casos que, excepcionalmente, requieran un aplazamiento en el pago del Impuesto sobre Utilidades y el Rendimiento de la Inversión Estatal, ante la falta de liquidez provocada por la afectación a los niveles de actividad, sin aplicar intereses moratorios. Se incluye a las empresas mixtas. Se evalúa la procedencia de estas facilidades de pago para otras obligaciones corrientes con el Presupuesto del Estado. (Se aplica tanto para la inversión extranjera como para las cooperativas).

✅Mantener la bonificación en el pago a cuenta del Impuesto sobre las Utilidades, consistente en la aplicación de un tipo impositivo del 35% (pueden solicitar que se aplique hasta un 25%), a las empresas que tienen afectaciones derivadas de la COVID-19.

✅En el sistema empresarial, mantener la aplicación de medidas de contención de los gastos, en correspondencia con los niveles de actividad que ejecuten.

✅Los gastos en que incurran las empresas estatales y sociedades mercantiles de capital 100% cubano por tareas vinculadas al enfrentamiento a la COVID-19, asignadas por los gobiernos provinciales y municipales, serán resarcidos por los presupuestos municipales. Para ello, deberán mantener el control y registro diferenciado de los gastos asociados a dichas actividades, los cuales deben ser certificados por la autoridad designada por los gobiernos locales tanto para el sector empresarial como presupuestado.

✅Priorizar por la ONAT la atención diferenciada a los contribuyentes adultos mayores, por vía telefónica, teniendo en cuenta el acelerado proceso de envejecimiento demográfico que experimenta el país.

Bolaños Weiss afirmó que estas medidas han tenido un costo significativo para el presupuesto del Estado, por tanto, el país necesita que, manteniendo todas las medidas sanitarias, “se produzca, hayan ingresos y se garantice la sostenibilidad de las actividades”.

“La pandemia ha dado muestra que en términos sociales y de salud el país está preparado, porque se le da prioridad a las personas, centro de todas las acciones”, consideró.

Se adecuan las acciones presupuestarias, tributarias, de precios y de seguros

En cuanto a las medidas presupuestarias,tributarias, de precios y de seguros, Bolaños Weiss refirió que tendrán adecuaciones en el transcurso de las tres fases.

En una primera fase

Tributos:

De conformidad con lo establecido en la Ley Tributaria, las garantías salariales que reciban los trabajadores no están gravadas con el Impuesto sobre los Ingresos Personales ni con la Contribución Especial a la Seguridad Social. Por estas remuneraciones las entidades no pagan el Impuesto por la Utilización de la Fuerza de Trabajo ni la Contribución a la Seguridad.

✅Se mantiene el financiamiento por el Presupuesto del Estado a las entidades empresariales, de los recursos que requieran para el pago de las garantías salariales a los trabajadores interruptos, ante el impacto del COVID-19, como los trabajadores del turismo y de la cultura.

✅Se mantiene el aplazamiento del pago por las personas naturales de las cuotas tributarias mensuales, los impuestos sobre las ventas y los servicios, por la utilización de la fuerza de trabajo, la declaración jurada y otros tributos.

✅Ratificar la facultad de los consejos de la Administración municipales, para reducir hasta un 50% las cuotas tributarias mensuales de las actividades que se afecten, en función de las medidas que se adopten de forma gradual. Incluye el reordenamiento de las áreas de concentración.

✅Se mantiene el impuesto sobre ventas y sobre los servicios en correspondencia con la actividad que ejercen.

Respecto al tema de los precios, la funcionaria apreció que ha sido puntual ante la inquietud de la población y el combate a las indisciplinas. Recordó que a partir de las medidas del incremento parcial de salarios, en el segundo semestre del pasado año, buscando que dicho aumento en el sector presupuestado no tuviera efectos contraproducentes y que no se perdiera la capacidad de compra en más de 1 millón de trabajadores beneficiados, “había que regular un grupo de precios importantes en entidades de prestación estatal y no estatal”.

Entre las medidas que se implementarán en un primer período estarán:

✅Controlar que se cumpla la congelación de precios según lo establecido en las medidas de incremento salarial. Se establece que los precios mayoristas de nuevas producciones locales se aprueben en los órganos locales, en función de los destinos previstos.

Sobre el control y cobro de multas:

✅Mantener en las unidades de la PNR las medidas para el cobro inmediato de multas y otras notificaciones aplicadas ante las acciones de enfrentamiento. Restablecer el cobro pasivo de multas por contravenciones, infracciones del tránsito, multas judiciales y del Código Penal.

Seguros:

✅La atención a los requerimientos de los Asegurados se mantiene por vía de correo electrónico; incluyendo la contratación, modificación y renovación de los Contratos de Seguro y proceso de reclamaciones.

Se mantiene eliminado por el momento, el cobro de los servicios de electricidad, agua y gas, salvo los que puedan realizarse por vía electrónica y directamente el lector cobrador en el domicilio.

En la segunda fase

Tributos:

De conformidad con lo establecido en la Ley Tributaria, las garantías salariales que reciban los trabajadores no están gravadas con el Impuesto sobre los Ingresos Personales ni con la Contribución Especial a la Seguridad Social. Por estas remuneraciones las entidades no pagan el Impuesto por la Utilización de la Fuerza de Trabajo ni la Contribución a la Seguridad.

✅Estos pagos (asumidos por concepto de garantía) son asumidos por la entidad a la que pertenecen. En el caso de las empresas que su situación financiera no lo permita, su órgano superior de dirección debe presentar una solicitud de estos recursos al MFP.

✅Se restablecen los pagos aplazados de las obligaciones corrientes de los contribuyentes. Se establece una bonificación del 5% para quienes realicen los pagos en los 60 días, a partir de la entrada en vigor de la segunda fase.

Posibilidad de pagar en un plazo de hasta seis meses.

✅La bonificación del 5% se aplica directamente por los contribuyentes, a los montos o importes que paguen en los primeros 60 días.

✅Incluye la liquidación y pago de la Declaración Jurada del Impuesto sobre Ingresos Personales. (TPCP, artistas, creadores, productores individuales agropecuarios, comunicadores sociales, trabajadores de sucursales extranjeras)

Se inicia un proceso de revisión general de las cuotas tributarias de los TCP teniendo en cuenta los niveles de actividad, sin perder de vista la equidad.

✅Se ratifica la facultad de los consejos de la Administración municipales de reducir las cuotas tributarias mensuales de las actividades que se afecten, en función de las medidas que se adopten de forma gradual. Incluye el reordenamiento de las áreas de concentración.

Se mantiene el pago del impuesto sobre ventas y los servicios en correspondencia con los ingresos que se generen.

Precios:

Controlar se cumpla la congelación de precios según lo establecido en las medidas de incremento salarial. Establecer que los precios mayoristas de nuevas producciones locales que se aprueben en los órganos locales, en función de los destinos previstos. En esta etapa, debe estar presentada al CECM la Política de Precios, que mira los precios como regulador del desarrollo económico.

Cobro de multas:

✅Apertura total del servicio de cobro de multas.

✅Se restablece el cobro en las oficinas y a través de los gestores.

✅Se reactiva el término de duplicar las multas por no pago en el plazo inicial establecido (30 días como regla) y el cobro en apremio.

Seguros:

✅Se inicia la atención presencial a los asegurados y nuevos clientes. Actualizar las tarifas y bonificaciones, así como las comisiones de los agentes de seguros.

✅Reanudar el cobro del servicio eléctrico y de gas manufacturado. Establecer plazos de pagos para la deuda atrasada, en los casos que así lo requieran y siempre dentro del año fiscal. Reactivar el programa de inspección en la actividad comercial.

En la tercera fase

Tributos:

✅No deben pagarse garantías salariales. No obstante, si existieran excepcionalmente pagos por este concepto, se aplica lo establecido la primera y segunda fases.

✅Estos pagos (asumidos por concepto de garantía) son asumidos por la entidad a la que pertenecen. En el caso de las empresas que su situación financiera no lo permita, su órgano superior de dirección debe presentar una solicitud de estos recursos al MFP.

✅Se restablecen los pagos aplazados de las obligaciones corrientes de los contribuyentes. Se establece una bonificación del 5% para quienes realicen los pagos en los 60 días, a partir de la entrada en vigor de la segunda fase.

Posibilidad de pagar en un plazo de hasta 6 meses.

✅La bonificación del 5% se aplica directamente por los contribuyentes, a los montos o importes que paguen en los primeros 60 días.

✅Incluye la liquidación y pago de la Declaración Jurada del Impuesto sobre Ingresos Personales. (TPCP, artistas, creadores, productores individuales agropecuarios, comunicadores sociales, trabajadores de sucursales extranjeras)

✅Se aplica el ajuste de las cuotas tributarias de los TCP teniendo en cuenta la disminución de los niveles de actividad:

Reducción de las capacidades en la prestación de los servicios.

Evitar concentraciones de personas.

Disminución de insumos y materias primas para producir bienes o prestar servicios, en determinadas actividades.

Precios:

Iniciar la implementación de la política de precios que se apruebe.

Cobro de multas:

Apertura total del servicio de cobro de multas.

Se restablece el cobro en las oficinas y a través de los gestores.

Se reactiva el término de duplicar las multas por no pago en el plazo inicial establecido (30 días como regla) y el cobro en apremio.

Seguros:

Se restablece la atención presencial a los asegurados y nuevos clientes.

Reanudar el cobro del servicio eléctrico y de gas manufacturado. Establecer plazos de pagos para la deuda atrasada, en los casos que así lo requieran y siempre dentro del año fiscal. Reactivar el programa de inspección en la actividad comercial.

