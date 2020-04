Cuba enfrenta la COVID-19 y colabora en la batalla mundial (+ Video)

El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, y la viceministra de Salud Pública para la Colaboración, las Relaciones Internacionales y la Información, Marcia Cobas Ruiz, comparecieron este viernes en la Mesa Redonda para informar sobre la situación actual del nuevo coronavirus en Cuba y el resto del mundo y la colaboración cubana con otras naciones.

Al iniciar el programa radio-televisivo, el ministro de Salud Pública recordó que es imprescindible el cumplimiento de las medidas para el autocuidado ante la expansión de la pandemia. “Todos podemos contagiarnos con la enfermedad, desde los niños hasta los adultos mayores. Por eso, cuando nos protegemos nosotros, protegemos al resto”.

Ministro de Salud Pública: “No se puede bajar la guardia ni un solo minuto”

Sobre la situación epidemiológica en el mundo, Portal Miranda señaló que en las últimas semanas ha aumentado de forma exponencial el número de casos confirmados de COVID-19. El virus ha llegado a todos los países y zonas del planeta. Ya superan el millón los contagiados y se reportan 50 000 muertes.

El mundo jamás había visto una enfermedad infecciosa respiratoria como esta, que está diezmando comunidades y economías, causando considerable sufrimiento humano y miles de muertes”, afirmó el ministro. “Esta enfermedad puede detenerse; hay varios países que la han enfrentado y lo han hecho bien, que han cumplido las medidas y hoy tienen una situación diferente. Para ello es necesaria una estrategia coherente y eficaz, y nuestro país la tiene”.

Portal Miranda comentó que el General de Ejército, el presidente y el primer ministro chequean cada día la estrategia nacional, que solo tendrá eficacia “si las medidas se cumplen adecuadamente. No basta con tener un plan y todos los días decir qué tenemos que hacer si no se siguen las orientaciones, y estoy hablando de organizaciones, de organismos y del pueblo. Todos somos parte de la solución. No se puede bajar la guardia ni un solo minuto”.

Al cierre de este jueves 2 de abril, 178 países han reportado casos confirmados, con más de 46 890 fallecidos y una letalidad que va en aumento y que ahora supera el 5%.

Estados Unidos es el país con mayor número de casos confirmados (216 721, según el último reporte oficial), con 5 138 fallecidos. Le siguen Italia, España, China, Alemania, Francia e Irán. De las 178 naciones con presencia de la enfermedad –cerca del 92% de la comunidad internacional–, ya 166 registran transmisión.

Los 35 países y 15 territorios de ultramar de las Américas tienen casos confirmados. Hasta la fecha, se han reportado más de 248 796 contagiados con la COVID-19, el 26.8% de los casos a nivel mundial, y 5 940 fallecidos, con una letalidad que también crece en la región.

Los países con mayor incidencia son Estados Unidos, Canadá (más de 9 000 casos), Brasil (más de 6 000) y Chile (más de 3 000), seguidos por Ecuador, México y Panamá.

Hace 24 días se diagnosticaron los tres primeros casos de COVID-19 en Cuba

Hace 24 días que fueron diagnosticados en Cuba los tres primeros casos de COVID-19, el pasado 11 de marzo. Al cierre de este jueves 2 de abril, el país acumulaba 269 enfermos, luego de confirmarse 36 nuevos casos en la jornada.

El ministro precisó que la tasa de incidencia en Cuba es de 2.4 por 100 000 habitantes. Entre los casos confirmados predomina el sexo masculino: 140, el 52% del total. El 63.2% de los enfermos tienen edades entre 25 y 59 años, el 19.8% tiene más de 60 años y el 6% son niños menores de 12 años. “También hemos tenido nueve casos en mayores de 80 años”.

Hasta la fecha en el país se han reportado 22 pacientes graves, el 8% de los casos confirmados. En otros países este indicador está alrededor del 20%.En Cuba solo el 5% de los casos ha desarrollado formas críticas.

El comportamiento de la pandemia en nuestro país –consideró– debe estar asociado con el diagnóstico temprano, las acciones oportunas y los protocolos de tratamiento, en los que se incluye el uso del interferón cubano. También influyen las fortalezas del sistema de salud pública, donde juegan un papel importante los médicos y enfermeros.

“La pesquisa activa que estamos desarrollando es una tecnología sanitaria, que nos permite diagnosticar al enfermo o identificar oportunamente a la persona sospechosa e introducir el tratamiento y los protocolos de actuación, con los medicamentos que estamos empleando”.

Advirtió que, no obstante, “esto no puede transmitirnos confianza ni tranquilidad. Es solo una mirada de qué ha pasado en el país y que nos permite tener una evaluación de las medidas que hemos tomado en cuanto a diagnóstico y atención”.

Datos sobre la enfermedad en Cuba Portal Miranda ofreció otros datos sobre la enfermedad en Cuba. El 50% de los pacientes graves tiene más de 60 años, y el 36.4% se encuentra entre los 40 y 60 años. El 80% son hombres. Los casos han estado vinculados con enfermedades crónicas asociadas.

El último reporte indica que hay seis pacientes en estado crítico y dos graves, quienes son atendidos por un personal de gran experiencia, añadió. Todas las provincias cubanas, excepto Mayabeque y el Municipio Especial Isla de la Juventud, tienen casos confirmados. Los territorios más afectados son La Habana (73), Villa Clara (32), Matanzas (23), Ciego de Ávila (23), Pinar del Río (21), Santiago de Cuba (21), Sancti Spíritus (16) y Camagüey (16). Las cifras no implican necesariamente que sean personas residentes en esas provincias, sino que han sido diagnosticadas allí. De los casos diagnosticados, el mayor número son cubanos (237) y 32 son extranjeros. Del total de cubanos enfermos, 102 (el 43.2%) tuvieron su fuente de infección fuera del país, fundamentalmente en Estados Unidos (35), España (25) y México (13), además de Panamá, Guyana, Francia y otras naciones. “Esas personas vinieron del exterior y desarrollaron la enfermedad”. Por otra parte, 135 nacionales se contagiaron en el país. El 42% de ellos fueron contactos de extranjeros y de cubanos que llegaron del exterior, mientras que el 48% tuvo contactos con viajeros cubanos y extranjeros durante los 14 días de incubación, y el 8.8% se corresponde con eventos secundarios de eventos de transmisión local en Matanzas y Pinar del Río. Portal Miranda especificó que estos dos eventos se mantienen activos: en Matanzas, con seis casos (el caso índice trabajaba en un hotel), y en Consolación del Sur (Pinar del Río), con nueve casos confirmados y 54 casos sospechosos, aunque 38 resultaron negativos en las pruebas realizadas. En este caso, la transmisión comenzó a partir de un matrimonio que vino enfermo del exterior. En ambos territorios se han intensificado las medidas de control para impedir la ampliación de los eventos. ¿Cuál es la situación actual del consejo popular El Carmelo? El ministro se refirió a la situación del consejo popular El Carmelo, en Plaza de la Revolución, municipio habanero que concentra 20 casos positivos, el mayor número en el país actualmente. De ellos, ocho se encuentran en El Carmelo, que abarca desde la Calle 6 hasta 28, y de 21 a la Avenida del Malecón. Es una zona donde hay 238 casas de renta y mucha afluencia de turistas y personas, por lo cual resulta clave tomar la medida de aislamiento para evitar una transmisión de envergadura y proteger no solo a la provincia, sino al país, dijo Portal Miranda. En el consejo popular El Carmelo, además de los ocho casos confirmados, se registran 18 contactos que se mantienen bajo vigilancia. Allí, el 30.8% de la población tiene más de 60 años de edad. El ministro informó que no se aplicará el salvoconducto anunciado para entrar o salir, pues –aclaró– no se trata de una cuarentena, sino de un incremento del aislamiento para proteger a la población. Los residentes deben mantenerse en sus viviendas, y solo salir si es imprescindible o si tienen importantes compromisos laborales. La población que no vive en esa zona, que se abstenga de hacer visitas”, señaló. Se toman un grupo de medidas para reforzar los controles, como el aumento del pesquisaje incrementado y la vigilancia estricta. “La población debe entender que estamos protegiendo su salud”. “Estamos buscando intensamente, las personas con síntomas respiratorios” Hoy hay en el país 3 mil 241 pacientes en vigilancia epidemiológica, de ellos 3 mil 178 cubanos y 63 extranjeros. Del total, mil 518 son sospechosos y 247 son confirmados. Otras 26 mil 587 personas son vigiladas en sus hogares, desde la atención primaria de salud. Este jueves hubo un equilibrio entre los ingresos y las altas, lo cual tiene que ver con las pesquisas, el número de pruebas y los resultados de laboratorio, explicó el ministro de Salud. El incremento del número de pruebas permite descartar los casos negativos y, por tanto, la vigilancia de sus contactos. Las provincias de Villa Clara, La Habana y Cienfuegos concentran las mayores cifras de ingresos para vigilancia. La pesquisa sigue siendo una de las actividades fundamentales. “Estamos buscando intensamente, en todos los lugares, las personas con síntomas respiratorios, y en esto es decisivo el papel de los médicos, los estudiantes de medicina y las organizaciones de masas”. Este jueves se logró llegar a más de nueve millones de habitantes, incluidos 1 millón 781 mil adultos mayores, y más de 198 mil ancianos que viven solos. Continúa el seguimiento a los viajeros que llevan menos de 15 días en el país. Actualmente solo quedan 11 mil 069. Al ratificar la importancia de la vigilancia diferenciada, recordó que de esos viajeros, que llegaron a ser 48 mil en un momento, 947 fueron identificados con sintomatología en la pesquisa, y se les aisló a tiempo. También sigue la vigilancia en los centros de aislamiento, donde se encuentran todos los viajeros que entraron a Cuba a partir del 24 de marzo. En esos lugares hay 2 mil 163 personas, de las que 57 fueron identificadas con síntomas. “De no haberse tomado la medida, estuvieran hoy en sus casas comprometiendo a sus familias y a la comunidad”, dijo Portal Miranda. Por otra parte, se incorporaron los kits de diagnóstico rápido, que no dan un resultado definitivo pero sí permiten orientar por dónde va la circulación del virus y tienen un porcentaje de eficacia en su utilización. En las últimas 48 horas se han aplicado test rápidos a 25 mil 311 personas, fundamentalmente a grupos de riesgo y al personal expuesto. Solo 27 pacientes resultaron positivos, para un 0.10%. Según el ministro, la aplicación de estas pruebas se continuarán ampliando. Marcia Cobas: “La cooperación médica de Cuba forma parte de nuestra historia” Cuba tiene actualmente más de 28 mil 700 doctores, enfermeros y personal de salud en 59 países del mundo: 31 de África, cinco de Asia y Oceanía y seis del Caribe; además, hay cuatro brigadas en el Medio Oriente, y también en naciones de Centroamérica, Sudamérica y algunos países europeos. “Desde que comenzó el crecimiento acelerado de la pandemia, nuestro ministerio indicó a las brigadas médicas el inicio de la organización de medidas de protección, además de la necesidad de definir lugares donde se pudieran tratar colaboradores cubanos contagiados por el virus”, dijo la Dra. Marcia Cobas Ruiz, viceministra para la Cooperación Médica del Ministerio de Salud, en la Mesa Redonda. El Minsap preparó facilitadores para capacitar a todos los cooperantes cubanos, no solo del sector de la medicina, sino también al personal diplomático y de otros sectores que también cumplen misiones en el exterior. También nos unimos a Gobiernos y autoridades sanitarias de esas naciones para capacitar al personal de los centros donde trabajan nuestros colaboradores. Más de 97 mil profesionales de esos países han recibido preparación”. Como parte de la preparación, Cobas Ruiz puntualizó que desde Cuba se enviaron materiales y protocolos para el tratamiento. “Todos los días estamos al tanto de nuestro personal y hoy podemos decir que la inmensa mayoría está en perfectas condiciones. Haber recibido capacitación les permitió estar en el frente de combate”, agregó. Casi todos los médicos cubanos se encuentran en naciones donde existe transmisión de la COVID-19, por lo que batallan contra la enfermedad y también aportan a la prevención y al control. Este aporte –dijo– no es nuevo y forma parte de la historia de colaboración médica que tiene la Revolución cubana. Se ha demostrado siempre luego de grandes terremotos, inundaciones o en la crisis que el virus del ébola desencadenó en África Occidental. Sobre este último ejemplo, recordó que Cuba tuvo 17 mil trabajadores dispuestos a prestar ayuda. “En toda nuestra historia de cooperación, la creación de la Brigada Henry Reeve el 19 de septiembre de 2005 marca un momento significativo. Entonces hubo 10 mil médicos listos para viajar a Estados Unidos a ayudar luego del azote del huracán Katrina. Desde aquel momento, hemos organizado 28 brigadas médicas en 22 países, donde han participado más de 7 mil cubanos”, añadió.

En Video, la Mesa Redonda

(Tomado de Cubadebate)