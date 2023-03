Cuba en la sangre

Con solo 23 años, Lázaro Alejandro Romero Álvarez es candidato a diputado del Parlamento Cubano. Él es uno de los veinte que integran la nómina de la provincia y, durante varias semanas, ha formado parte de un intenso programa de visitas a centros de interés socio-económico de Cienfuegos.

El joven tuvo el privilegio de compartir en tales escenarios con el miembro del Buró Político del Partido y Secretario de Organización del Comité Central, Dr. Roberto Morales Ojeda, candidato como él por el Distrito 2.

Fueron momentos inigualables donde además pudo interactuar con los trabajadores de entidades de sumo relieve en Cienfuegos, a la manera, entre otras muchas, del Hospital Provincial Gustavo Aldereguía Lima, el Centro Especializado Ambulatorio Héroes de Playa Girón y la Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes.

En este último sitio, tanto Lázaro Alejandro como los otros cinco candidatos por la Asamblea Municipal de Cienfuegos recibieron una amplia panorámica de los indicadores económico-productivos, entre los que sobresalen los niveles de eficiencia evidenciados durante 2022.

La Refinería de Petróleo Camilo Cienfuegos resultó otro de los lugares visitados, ocasión donde compartieron con directivos y trabajadores, a cuyo nombre el ingeniero Irenaldo Pérez, director general, mostró el agradecimiento por la visita y patentizó la certeza de que las elecciones nacionales serán otra victoria del pueblo.

Desde este sitio, el Dr. Roberto Morales Ojeda sostuvo comunicación con el Primer Secretario del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien transmitió un saludo al pueblo cienfueguero y de toda Cuba.

En nombre de los candidatos, Lázaro Alejandro agradeció allí la confianza depositada en los compañeros y afirmó que “todos juntos trabajemos por un mejor país”.

También dialogó en otros de los sitios donde fueron presentados los candidatos, entre los cuales figuraron comunidades, cuadras, las fincas La Isabela y La Muralla y el Centro de Innovación y Gestión del Desarrollo Local.

Lázaro Alejandro es un joven entusiasta, quien a lo largo de su vida estudiantil se destacó por dar el paso al frente ante cada tarea, actitud que en la actualidad prosigue, al ser delegado de la circunscripción 23, de la zona 26, del consejo popular Punta Gorda, cargo en el cual lleva un año, con excelentes resultados y el cariño y respeto de sus electores. Esa etapa como delegado le ha ayudado sobremanera a crecer en esa responsabilidad, la cual asume de la forma más seria posible.

El también maestro de la enseñanza primaria e integrante del Departamento Político-Ideológico del Comité Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas lleva a Cuba en su sangre, al pueblo que la representa y al cual él representa, en tanto voz e instrumento para elevar sus demandas que es él.

La juventud, presente a lo largo del proceso eleccionario en Cuba

Ser candidato a diputado representa un alto honor para este muchacho quien siempre apostó, continúa y continuara apostando por la Revolución que lo hizo crecer y a la cual se debe.

“Estar empapado de todo cuanto ocurre o se piensa en los barrios, dialogar, escuchar, tolerar, comprender, explicar, argumentar, no dejar a nadie insatisfecho con determinada pregunta son algunas de las premisas que no descuido en mi labor”, comenta Ale.

“Soy delegado desde los 22 años, recuerdo siempre la impresión que me causó dirigir mi primera asamblea de vecinos, con un quórum total. Fue bueno que algo así sucediera. Me preparó para las siguientes, en las cuales he tenido la fortuna, sin excepción, de contar con la mayoría de los electores.

“Todos los miércoles, a las cuatro de la tarde, efectúo el despacho con ellos. Lo hago en la escuela primaria Guerrillero Heroico, donde trabajé durante tres cursos como maestro; lo cumplo sin excepción. Pero también recibo y converso con los electores en mi casa, en la cuadra, donde me llamen.

“En dichos encuentros no siempre me formulan planteamientos o problemas. Hablamos de todo: problemas personales, proyectos, logros familiares. Es algo que surge como resultado de la confianza establecida entre nosotros y su certeza de que nos los voy a defraudar, en ninguna circunstancia.

“De forma regular y junto a un joven trabajador social, doy recorridos por las zonas más complicadas de mi circunscripción, para interesarme por las circunstancias de vida de varias familias vulnerables, las cuales llevan una atención diferenciada, que me preocupo en proporcionarles.

“Este año como delegado me ha ayudado sobremanera a crecer en esa responsabilidad, la cual asumo de la forma más seria posible; pero además como ser humano, porque en parte transcurrió durante la segunda etapa de la Covid-19. Eso, dos zonas rojas incluidas y servicios vecinales a las personas ancianas o impedidas de moverse, es un curso de maduración intensivo, sin parangón”.

Este es el testimonio de un joven que no cree en la pusilanimidad, a quien la vida lo marcó con la pérdida de la madre a los ocho años, golpe del cual se sobrepuso gracias a su valentía característica, y quien fue educado y criado solo por sus abuelos maternos, ambos muy revolucionarios, Rafael y Marisela.

Él cree que el delegado no es un mago, pues ciertas soluciones se alejan de su poder real y su no concreción se explica en el difícil contexto económico, pero nunca deja a nadie, sin explicarle. “El silencio es el peor enemigo ante la pregunta de un vecino”, cree.