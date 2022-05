Cuba elimina desde hoy el uso obligatorio del nasobuco

La ola de ómicron de Cuba fue 10 veces menor a la ola de ómicron en el mundo, señaló el ministro de Salud Pública.

“Cuando se habla del 96.7% de la población vacunable, hablamos de un elemento que hoy nos lleva a un escenario evidente de control de la epidemia”.

Recordó lo acertado de comenzar la intervención sanitaria con los inmunógenos cubanos, aun cuando la autoridad reguladora no había emitido el autorizo de uso de emergencia, pues se tenía evidencia de su seguridad, inmunogenicidad y eficacia.

“Fue una decisión osada, pero basada en la ciencia”, aseguró y se refirió a la experiencia del país en el desarrollo y producción de vacunas.

Del programa cubano de inmunización que protege contra 13 enfermedades con 11 vacunas, ocho son de producción nacional.

“Las variantes del virus que en ese momento circulaban, beta y delta, nos estaban conduciendo a una situación bien compleja. El poder vacunar a esos tres millones de personas durante los meses de mayo, junio y julio, que fue cuando se obtuvo el autorizo de emergencia, nos llevó a un escenario muy diferente, y los resultados comenzaron a verse en el mes de septiembre, cuando comenzaron a disminuir los casos de la enfermedad considerablemente.

“Resultados que se han mantenido, exceptuando el pico producido este año por ómicron -la variante de mayor transmisibilidad-, pero que si bien elevó el número de contagios, no ocurrió así con la incidencia de casos graves, críticos o fallecidos”.

De hecho, prosiguió el ministro, hoy no tenemos ningún caso crítico en el país. “Hay quien ha cuestionado, por ejemplo, el número de muestras que hoy se realizan, por ser menor. Las epidemias tienen un hecho que es innegable y no son ocultables, que son los servicios de salud, cuerpos de guardia y terapias intensivas. Es cierto que hay un grupo de personas en el que ha estado circulando la enfermedad, pero con los resultados que buscamos con la inmunización: que fuese una enfermedad respiratoria que no transitara hacia cuadros graves, ese era el sentido y a lo que ha estado llamando el mundo”.

El ministro informó que esos resultados han permitido actualizar el protocolo de enfrentamiento, modificaciones que fueron aprobadas en el grupo temporal de trabajo que preside el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el primer ministro Manuel Marrero Cruz.

Portal Miranda explicó que para respaldar estos cambios se está modificando el Decreto No. 31 del Consejo de Ministros, que establece las contravenciones por incumplimiento de las medidas higiénico sanitarias.

“No hablamos de derogación sino de modificación, porque se mantendrán algunas medidas que son fundamentales para la protección de nuestra población”, aclaró.

Comentó que hoy en el grupo temporal se dio indicaciones de actualizar de manera inmediata al cuerpo de inspectores del país sobre los cambios establecidos.

“El propósito de estas modificaciones al protocolo de diagnóstico de casos positivos y en el seguimiento de los pacientes confirmados con la covid-19 es lograr una mayor oportunidad y efectividad en el tratamiento con el consiguiente ahorro de recursos, para no hacer un uso indiscriminado de estudios asociados al virus, en medio de la difícil situación económica por la que hoy transita el país, con limitaciones financieras y de recursos que impactan también a los servicios de salud.

“Detrás de esa cifra de pruebas que diariamente informaba Durán y luego los partes del Minsap, hay un esfuerzo descomunal del país para garantizar el financiamiento para poder realizar esa cantidad de pruebas”, subrayó Portal Miranda.

Reiteró que el objetivo es buscar cómo ser más eficientes sin dejar de proteger a la población. “Mantener un seguimiento adecuado y trabajar con los grupos vulnerables ante la enfermedad es la prioridad”.

El ministro argumentó que resulta imprescindible continuar revitalizando diversos servicios de salud que han estado detenidos o disminuidos en estos últimos dos años. “Ese financiamiento que hemos estado poniéndole a la covid-19 necesitamos desaceleralo sin desproteger a la población y colocarlo también en otras actividades vitales y acciones de salud”.

Se trata de modificaciones que no son exclusivas de Cuba. “Muchos de los países que han experimentado un descenso significativo de los casos de covid-19, y han desarrollado con éxito campañas de vacunación que han protegido a sus ciudadanos de la covid-19, han pasado de medidas obligatorias como el uso de nasobuco o mascarilla, a recomendaciones”.

Dijo que posteriormente cada organismo irá precisando las medidas particulares, pero hay acciones generales.

Algunas medidas del protocolo actualizado

Actualización de la página web del Ministerio de Salud Pública como sitio para mantenerse informado, con un corte diario y otro los martes al cierre de la semana.

Se elimina la información semanal ofrecida por el director nacional de Epidemiología de Salud Pública, Francisco Durán García, en conferencia de prensa.

Vigilancia clínico epidemiológica de la COVID-19

Los casos que acudan al sistema por sintomatología respiratoria u otra sugerente de covid-19, se tratarán atendiendo a su cuadro clínico y factores de riesgo.

De presentar cuadros graves o factores de riesgo que puedan poner en peligro la vida, serán ingresados en las unidades del sistema destinadas a casos de enfermedades respiratorias y covid-19 y se estudiarán con test de antígeno.

Los casos que resulten positivos al test de antígeno serán confirmados con PCR-RT.

Dijo que se mantendrán funcionando los 27 laboratorios de biología molecular del país, los cuales asumirán otras funciones que van a tributar a la capacidad real del sistema en el diagnóstico de otras enfermedades.

Igualmente, se mantendrá la vigilancia genómica del virus por parte del IPK, que permitió conocer la entrada de la variante ómicron al país, la que está predominando actualmente.

La subvariante BA.2 ha sido en las últimas semanas la predominante.

Las pruebas de PCR y de antígeno se concentran en personas con mayor vulnerabilidad y que requieran ingresos.

Los niños menores de 2 años con síntomas respiratorios u otros sugerentes de covid-19 y atendiendo a las comorbilidades, cuadro clínico y epidemiología, serán ingresados en unidades hospitalarias destinadas a tal efecto y se les tomará muestra para antígeno y PCR-RT, de primera intención.

Las gestantes con síntomas respiratorios u otros sugerentes de covid-19 serán ingresadas en unidades hospitalarias destinadas a tal efecto y se les tomará muestra para antígeno y PCR-RT, de primera intención.

Los estudios poblacionales se realizarán en la medida que se vaya moviendo la infección respiratoria. Se realizarán utilizando test de antígeno, si el resultado es positivo se realiza PCR-RT.

Estos estudios se realizarán en instituciones (como hogares de ancianos, maternos) y comunidades con alto riesgo epidemiológico y a las personas que realicen visitas a instituciones penales.

Con respecto al estudio de viajeros, el ministro recordó que ya desde abril se habían flexibilizado un grupo de medidas intensivas en frontera. El protocolo actualizado incluye:

A los que salen del país se estudiarán atendiendo a los requisitos de los países de destino.

A los que arriban al país se estudiarán atendiendo a las disposiciones de Control Sanitario Internacional aplicadas según el riesgo del país de procedencia (muestras aleatorias de personas con síntomas, países de alto riesgo).

Vigilancia de las infecciones respiratorias agudas:

Mantener el sistema de vigilancia mediante los sitios centinelas establecidos en el país: terapias intensivas y salas de respiratorio de hospitales pediátricos y de adultos.

Estudiar, para descartar virus respiratorios, casos graves que ingresen por cuadro respiratorio de posible etiología viral no covid-19. “Las muestras se enviarán al laboratorio nacional de referencia del IPK, lo que nos permitirá saber los virus que están circulando en el país, hoy son más los virus no covid”.

Realizar el estudio de brotes de infecciones respiratorias agudas.

El ministro señaló que hoy a nivel internacional los expertos hablan de la nueva etapa hacia la “gripalización” de la covid, es decir, manejarla como una enfermedad respiratoria. “Hoy muchas personas que cursan a cuadros graves no son covid sino otras enfermedades respiratorias que normalmente circulan como la influenza, cuarta causa de muerte en Cuba junto a la neumonía; y también otros virus como el sincitial respiratorio y otros coronavirus”.

“Ver la enfermedad de esta manera ha traído consigo en el mundo no solo la reducción del número de test de diagnóstico realizados en los servicios sanitarios -que ahora están mayormente destinados a las personas vulnerables-, sino también el fin de los aislamientos para los contagiados de forma leve o asintomática y del uso de la mascarilla en espacios públicos e interiores”.

Al pasar estas obligaciones a recomendaciones y, por tanto, a opciones personales, “lo que estamos potenciando es la autorresponsabilidad y el autocuidado de la salud”.

El ministro informó que, ajustados a ese nuevo contexto, fueron actualizadas varias medidas de enfrentamiento a la covid-19 que entrarán en vigor a partir de mañana 31 de mayo.

Se elimina el uso obligatorio de la mascarilla para todas las actividades sociales, excepto en consultas médicas y servicios de hospitalización que así lo requieran y áreas con restricción durante los controles de foco. También es obligatorio el uso de mascarillas en las personas que presenten síntomas respiratorios.

Es importante que personas vulnerables por sus padecimientos continúen usando la mascarilla como medida de protección, no solo ante la covid-19.

Recomendamos su uso en escenarios con aglomeración de personas, como podrían ser los ómnibus urbanos, así como otros espacios donde no sea posible mantener un adecuado distanciamiento físico.

Por eso, insistió el ministro, aun cuando el país ha decidido suspender el uso obligatorio de las mascarillas, “en la responsabilidad individual queda ahora la protección ante determinados escenarios”.

Aun cuando en centros de trabajo y estudiantiles no será obligatorio el uso de la mascarilla, sí se mantiene la decisión de no permitir la entrada a ellos de personas con síntomas respiratorios.

En cada uno de esos lugares, así como en los servicios sanitarios y áreas de elaboración y expendio de alimentos, se deberán garantizar los recursos necesarios para el lavado y desinfección de las manos.

Se elimina el uso obligatorio de los pasos podálicos a la entrada de instituciones públicas y centros de trabajo.

Es obligatoria, al menos una vez al día, la desinfección de superficies de uso colectivo (áreas de expendio de alimentos, bancadas, mostradores, pasamanos de escaleras, servicios sanitarios, medios de transporte, ascensores, entre otras). Para ello se utilizará hipoclorito de sodio al 0.5% o solución hidroalcohólica al 70%.

Se continuarán realizando capacitaciones sistemáticas y actualizadas a todos los trabajadores, en temas asociados con las normas higiénicas de protección individual y colectiva.

El ministro añadió que la actualización de otras medidas de específico cumplimiento en los organismos, instituciones o actividades se conocerá a partir de ahora a través de los diferentes medios de comunicación.

También se hará en las instituciones médicas que corresponda, ofreciendo además la adecuada preparación a quienes están encargados de implementarlas.

“La efectividad de las medidas adoptadas se evaluará periódicamente de forma tal que permita hacer los reajustes necesarios”, aseguró.

“Ninguna de las medidas adoptadas es inamovible. Su permanencia en el tiempo dependerá en primer lugar, del comportamiento de la situación epidemiológica del país y de lo capaces que seamos todos de ser responsables con nuestra salud y la del resto de las personas que nos rodean.

“Ello nos conllevaría más o menos rápido a seguir ganando terreno al virus y volver cada vez más a una mayor normalidad en cada ámbito de nuestras vidas”.

Hay acciones, continuó, que deberían ser ya el abc de nuestras vidas como el lavado de manos y la higiene, medidas de probada eficacia contra la covid-19 y contra múltiples enfermedades, entre estas algunas emergentes y reemergentes que amenazan hoy al mundo.

El ministro enfatizó en que la adopción de estas medidas es una muestra de cuánto ha avanzado el país en el control de la epidemia.

“Los niveles de inmunización que hemos alcanzado en nuestra población son una gran fortaleza que nos distingue de la mayoría de las naciones en el mundo. El reto está en aprender a convivir con la covid-19 y entre todos seguir devolviendo vitalidad a las principales actividades económicas, sociales y de servicios”.

La covid, dijo el ministro, nos ha dejado muchas lecciones, y las enseñanzas que hemos aprendido estamos obligados a hacer un uso inteligente de ellas.

Agradeció una vez más el papel de los profesionales de la Salud y de la ciencia, así como a nuestros jóvenes y estudiantes, al pueblo todo, que con su esfuerzo y responsabilidad han hecho posible que tras poco más de dos años podamos hoy vivir este momento.

“Estaremos alertas y vigilantes, pero creemos que el pueblo merece la flexibilización de un grupo de medidas para seguir avanzando de cara al futuro que necesita nuestro país”, dijo.