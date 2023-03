Cuba descarga su furia en el Clásico Mundial de Béisbol

Con implacable ataque de 21 hits, Cuba exhibió hoy su poder ofensivo y vapuleó 13×4 a Panamá en el tercer día de acciones del grupo A en el V Clásico Mundial de Béisbol (WBC).

Después de dos reveses consecutivos y al borde de la eliminación, la tropa del manager Armando Johnson sonó el madero sin contemplaciones y estampó récord colectivo de inatrapables para el equipo en un juego de WBC, mientras Panamá “pagó los platos rotos” en el Estadio Intercontinental de Taichung.

«Despertó el caimán y desveló al país. #Cuba no duerme cuando su equipo juega. También en el Clásico vale la consigna: #MejorEsPosible«, escribió en Twitter el presidente cubano sobre el resultado.

La selección antillana carburó temprano e inauguró la pizarra electrónica en el mismo primer inning, tras hit en toque de bola de Roel Santos y doble de Alfredo Despaigne, quien arribó a 17 impulsadas para colocarse en el cuarto lugar histórico entre los máximos impulsadores en el certamen.

Minutos después, los cubanos volvieron a hacer acto de presencia en el marcador, gracias a sendos tubeyes de Yadir Drake y Yadil Mujica, el segundo por el jardín izquierdo y tan milimétrico que necesitó pasar el escrutinio de los árbitros en la sala de “replay”.

Cuando la situación parecía controlada, los canaleros protagonizaron una rebelión en la segunda entrada, gracias a hit de Luis Castillo y jonrón de Rubén Tejada sobre slider a 86 millas por hora del abridor rival Ronald Bolaños (1.1, 4C, 3CL, 4H, 2BB).

La conexión descontroló el actuar de Bolaños, quien a seguidas aceptó incogible de Erasmo Caballero, regaló boleto a José Caballero y sufrió cohetes de Jhadiel Santamaría y el impulsor de dos carreras de Allen Córdoba.

El contexto obligó al alto mando de la isla a extraer del box al lanzallamas derecho de los Reales de Kansas City, y confiar en las aptitudes del también diestro Carlos Juan Viera (1.2, 0C, 3H, 1K, 0BB), quien, ese instante, sofocó el incendio al dominar a Jonathan Arauz y Christian Bethancourt.

Tras amenazas sin resultados del plantel de Johnson, el representante del istmo volvió a la carga en el cuarto episodio: doble y sencillo de la zona baja del line-up decretaron la sustitución de Viera y propició el relevo positivo de Miguel Romero, capaz de dominar –otra vez- sucesivamente a Araúz y Bethancourt.

El ganador Romero (1-0, 3.0, 0C, 0H, 4K) devino luz para Johnson, Cuba y sus millones de aficionados, pues frenó en seco a los centroamericanos y otorgó confianza a una ofensiva que produjo cuatro y cinco anotaciones en las entradas seis y siete, en ese orden.

En el festival de batazos, las ovaciones más estruendosas fueron para Roel Santos, Yoan Moncada, Luis Robert Jr., Alfredo Despaigne, Erisbel Arruebarena, Yadil Mujica y Yadir Drake, autores de un partido multihits.

