Cuba perdió en clasificatorio de baloncesto para Americup 2022

La selección de Cuba sucumbió 60-96 ante su similar de República Dominicana en el clasificatorio por el grupo C para la Americup 2022 de baloncesto.

Un cuarto final con ventaja de 32-5 para los anfitriones decidió el partido, después que en el anterior segmento los cubanos se habían acercado en la pizarra de la Fillmore Ballroom del hotel Hard Rock en el balneario dominicano de Punta Cana.

El arranque de 17-0 de los locales dirigidos por Melvyn López alejó las posibilidades de la escuadra cubana, cuyo primer tanto llegó en el cobro de un tiro libre por Yoanki Mensía cuando restaban 5:43 minutos por jugar.

En el tercer segmento los cubanos se acercaron 48-49 para aprovechar la buena racha en la defensa y anotación, junto a la salida del pívot Eloy Vargas, quien llevaba 15 puntos y tuvo que abandonar la cancha por una lastimadura al cometerle falta antideportiva al cubano Jasiel Rivero.

Hasta ese momento las apuestas por los del coach José Ramírez aumentaron por los telespectadores de esta noche desde la Isla, sin embargo los ganadores a partir de ahí cambiaron su juego interior para intentos desde el perímetro con Luis Montero y Adonys Enríquez, válidos en recuperación de una ventaja 64-55.

La defensa y el accionar individual y desorganizado volvieron a aflorar en las filas cubanas para el tiempo decisivo. Después dejaron correr pizarra y tiempo para poner en riesgo la tercera plaza de avance a la siguiente fase.

Los primeros dos parciales terminaron con superioridad de 23-16 y 18-13 para los ganadores. Enríquez con 19 y Montero con 17, cada uno con un trío de triples, fueron los mejores anotadores por los quisqueyanos.

Las estadísticas sonrieron a los vencedores en tiros de dos con 58.1 por ciento (25 de 43), en los de tres con 40.9 (nueve de 22) y en los libres con 76 (19 de 25), además de dominar en los rebotes 44 por 33, de acuerdo a las cifras oficiales.

Por los visitantes a la ofensiva, Karel Guzmán aportó 20 cartones y Rivero 16.

Tras dos victorias en esta ventana de la Americup, los dominicanos se pusieron a la cabeza del apartado C con balance de 3-1, toda vez que los de Canadá (1-1) no asistieron y no se ha anunciado cuándo jugarán los dos pendientes.

Cuba (1-2) mantuvo el tercer puesto apenas con el mismo resultado que Islas Vírgenes Norteamericanas, que cedió este domingo 75-89 frente a los locales. La diferencia de puntos a favor y en contra es igual -25 para cubanos y virginianos, y solo los primeros están en un peldaño arriba por los resultados entre ellos.

De los cuatro grupos del certamen continental avanzan los tres primeros a la siguiente fase. Los siete primeros lugares ganan plazas para la Copa Mundial Fiba 2023 a jugarse en Filipinas, malasia y Japón y para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile en ese mismo año.

