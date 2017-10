Cuando un amigo se va

Eduardo Torres Martínez*

Amigo, ¬°qu√© palabra m√°s grande y solemne! Amigo es lealtad, honradez, respeto‚Ķ Y, adem√°s, honestidad, aprecio, desinter√©s, entrega‚Ķ Seg√ļn la Biblia, amigo es mejor que un hermano. ¬°Dif√≠cil resulta para un esp√≠ritu elevado pronunciar en vano esa palabra!

Una vez un amigo de verdad me ense√Ī√≥, con cierta timidez, un cofrecito‚Ķ contentivo de medallas. Desde la primera ‚ÄĒotorgada por la Revoluci√≥n‚ÄĒ hasta la √ļltima. ¬°Pose√≠a casi todas las √≥rdenes y condecoraciones conferidas! Me mir√≥ a los ojos y, con humildad, me pregunt√≥: ‚Äú¬ŅQu√© te parecen?‚ÄĚ. No supe qu√© contestarle. Me qued√© sin palabras. Porque sab√≠a que eran reconocimientos al talento y la conducta ejemplar en todos los frentes. Porque, detr√°s del peque√Īo y culto individuo, hab√≠a un gran hombre que se nos fue de repente, pr√≥ximo a cumplir los 73 a√Īos de edad, hace hoy ya un trienio, dejando tras de s√≠ una estela luminosa en su camino.

¬°As√≠ de grande era este amigo; humorista, formidable e inolvidable compa√Īero!

¬°Hasta siempre, Douglas Nelson!

* El autor, m√°s conocido por Zuki, es un conocido caricaturista cienfueguero.