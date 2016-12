Críticos cubanos eligen a El Club como mejor película exhibida en 2016

Los críticos de cine de Cuba seleccionaron al largometraje El Club como el más sobresaliente de los exhibidos en nuestro país a través del 2016.

El filme de Pablo Larraín resultó el más votado por los miembros de la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica (ACPC), quienes advirtieron en esta obra de la cinematografía chilena su pertinente aviso sobre las formas mediante las cuales son ocultadas ciertas expresiones de pederastia clerical en la actualidad. En próximas secciones de la sección La religión del fotograma usted podrá leer la reseña de nuestro diario 5 de Septiembre (integrante del equipo de votación) sobre la laureada pieza austral.

En orden descendente, se unieron a El Club en la lista de las diez mejores del año en Cuba las siguientes películas:

2) El clan / Argentina-España / 2015 / Pablo Trapero; 3) El renacido / The Revenant / EE.UU. / 2015 / Alejadro González Iñárritu; 4) El hijo de Saúl / Saul fia / Hungría / 2015 / László Nemes; 5) El cartero de las noches blancas / Rusia / 2015 / Andrei M. Konchalovski; 6) Juventud / Youth / Italia- Suiza- Francia- Reino Unido / 2015 / Paolo Sorrentino 7) El acompañante / Cuba-Venezuela-Colombia-Francia-Panamá / 2015 / Pavel Giroud; 8) Los ocho odiosos / The Hateful Eight / EE.UU. / 2015 /Quentin Tarantino; 9) La chica danesa / The Danish Girl / Reino Unido-Bélgica-EE.UU.-Dinamarca-Alemania / 2015 / Tom Hooper y 10, compartido) La lección / Urok / Bulgaria / 2014 / Kristina Grozeva, Petar Valchanov; El fotógrafo / Fotograf / República Checa / 2015 / Irena Pavlásková y En primera plana / Spotlight / EE.UU. / 2015 / Tom McCarthy.

Como los más destacados filmes cubanos (no estrenados comercialmente aún) figuraron: Mejor largometraje de ficción: Últimos días en La Habana, Fernando Pérez; Mejor cortometraje de ficción: Molina’s Rebecca, Jorge Molina; Mejor documental: Héroe de culto, Ernesto Sánchez y Mejor dibujo animado: No Country for Old Squares, Ermitis Blanco.

Los especialista nacionales ubicaron como las cintas más notables apreciadas en el reciente Festival de Cine Latinoamericano de La Habana a El ciudadano ilustre / Argentina / 2016 /; Acquarius / Brasil / 2016 / Kleber Mendoça y Neruda / Chile / 2016 / Pablo Larraín.

Participaron en la votación los siguientes críticos: Alberto Ramos, Antonio Mazón, Arístides O´Farrill, Azucena Plasencia, Carlos Galiano, Gustavo Arcos, Mario Naito, Luciano Castillo, Julio Martínez Molina, Cira Peraza, Francisco Martínez Hraste, Gustavo Béquer, Ileana Margarita Rodríguez, Jorge Calderón, Jorge Villa, Juan Carlos Vallinas, Juan Ramón Ferrera, , Leanny Pintado, , Luis Rey Yero, Mayra Álvarez, Mireya Castañeda, Pedro Antonio García, Rubén Padrón y Teresita Jorge.