Crisis de Ucrania en el vórtice del Consejo de Seguridad de ONU

El Consejo de Seguridad de la ONU volvió a reunirse este viernes, por tercera vez esta semana, para abordar el conflicto en Ucrania y votar sobre una resolución al respecto, que fue vetada por Rusia.

Al explicar el voto, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, calificó de «antirruso» y «antiucraniano» el proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que condena el operativo militar de Moscú en Ucrania.

Subrayó que el documento «contradice indudablemente los intereses fundamentales del pueblo ucraniano, ya que trata de salvar y consolidar en Ucrania el sistema de poder que ha llevado a este país a una tragedia que ha durado al menos ocho años».

Un «peón» de Occidente

Nebenzia afirmó que el documento «no reflejaba el papel de Occidente, que dio carta blanca a Kiev», y no tenía en cuenta la continua violación de los acuerdos de Minsk por parte de las autoridades ucranianas. «Si sus autores hubieran intentado que se pareciera mínimamente a un documento equilibrado, no habrían dejado de lado cuestiones que no deben olvidarse», agregó.

El representante ruso explicó que obvió «cómo la junta del Maidán, que llegó al poder como resultado del golpe inconstitucional en Kiev en febrero del 2014, desató una guerra contra los residentes del este, disparó armas y lanzacohetes múltiples sobre barrios pacíficos y lanzó bombas sobre la población de Donetsk y Lugansk».

Rusia está en contra de los crímenes de los nacionalistas ucranianos que asesinan con impunidad desde hace ocho años: dónde estaba el Consejo de Seguridad cuando todo eso sucedía, por qué no reaccionaron, se cuestionó el diplomático.

Según señaló Nebenzia, los países occidentales han convertido a Kiev en «un peón de su juego geopolítico sin importarles en absoluto los intereses del pueblo ucraniano».

«La responsabilidad de lo que está ocurriendo ahora no es solo de los actuales dirigentes ucranianos, sino también de ustedes, señores. Y su proyecto de resolución de hoy no es más que otro movimiento en esta cruel e inhumana partida de ajedrez contra Ucrania«, manifestó.

«Es difícil competir con EE.UU. en número de invasiones»

El diplomático ruso también pidió a la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, que no diera lecciones de moral sobre ‘invasiones’.

«Es ciertamente difícil para nosotros competir con Estados Unidos en cuanto a número de invasiones a nuestros vecinos», apuntó. «Me abstendré de enumerar las agresiones que Estados Unidos ha cometido en su historia. Pero ¿tiene que darnos lecciones de moral?», agregó.

«Las tropas rusas no están bombardeando ciudades ucranianas»

Asimismo, declaró que «no hay pruebas creíbles de muertes de civiles en Ucrania como resultado de las acciones rusas» y aseguró que los objetivos del operativo militar de Moscú «se cumplirán muy pronto».

«Me gustaría dirigirme específicamente a mis colegas franceses, británicos y estadounidenses. El representante permanente de Francia ha dicho que actualmente hay una matanza de civiles en Ucrania. Esto no es cierto. Las tropas rusas no están bombardeando ciudades ucranianas. Y hemos dicho que esos individuos no corren ningún peligro. Y no hay ninguna confirmación, ninguna confirmación fiable de muertes de civiles«, subrayó Nebenzia.

«A mi colega estadounidense, me gustaría decirle que lo mismo se aplica a la declaración sobre el supuesto jardín de infancia bombardeado. Esto es falso», agregó.

Además, subrayó que Rusia no está haciendo la guerra a Ucrania y al pueblo ucraniano. «Estamos llevando a cabo una operación militar especial contra los nacionalistas y para proteger a los residentes de Donbass, una desnazificación y una desmilitarización. Estas tareas se llevarán a cabo muy pronto, y el pueblo ucraniano podrá volver a decidir su propio destino, mientras vive en paz, buena vecindad y cooperación con todos sus vecinos», explicó.

«Escudos humanos»

Al mismo tiempo, afirmó que cuatro civiles de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk murieron este viernes a manos de las Fuerzas Armadas ucranianas.

El diplomático dijo que los nacionalistas ucranianos están utilizando a los civiles como «escudos humanos», recordando que el presidente Vladímir Putin y el Ministerio de Defensa ruso «han manifestado claramente y han dejado claro que no se llevarán a cabo ataques contra objetivos civiles».

«En particular, condenamos categóricamente la colocación de posiciones de artillería y lanzacohetes múltiples en zonas residenciales por parte de los nacionalistas. Se trata de una violación directa de las normas del derecho internacional humanitario, incluidos los artículos 51 y 58 del 1er Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra», añadió. (Resumen de agencias)