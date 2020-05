Covid-19 limita desarrollo del trabajo por cuenta propia en Cienfuegos

La pandemia de la Covid-19 puso a dormir al trabajo por cuenta propia en Cienfuegos. Cerca de 8 mil 800 trabajadores de ese sector en el territorio solicitaron la suspensión temporal de la actividad que ejercen, de los 23 mil 401 que se contabilizaron al cierre del pasado mes de abril.

Jorge Antonio Rodríguez Peña, director provincial de Trabajo y Seguridad Social, apuntó que estas cifras representan el 35 por ciento de los titulares registrados en la región centro sur de Cuba, de los cuales casi 3 mil 915 son transportistas, el 85 por ciento de los acogidos a la suspensión.

“La mayores afectaciones se concentran en ese sector por las medidas implementadas en el país para enfrentar la emergencia sanitaria, y continúan abiertas las direcciones municipales de nuestro organismo para tramitar las solicitudes de los cuentapropistas que deseen paralizar temporalmente sus licencias”, señaló.

De acuerdo con el funcionario, este procedimiento no supone la baja de la actividad ni la cancelación de la patente; incluso, el propio trabajador no estatal dispone los términos, los cuales tiene derecho a prorrogar en el transcurso de la pandemia del nuevo coronavirus. Insistió, además, en la suspensión del pago de los tributos hasta el 30 de mayo, no así el de la seguridad social, que solo está aplazado.

Rodríguez Peña afirmó que hoy se encuentran en pausa cinco modalidades del cuentapropismo en toda la Isla, debido a la concentración de personas que habitualmente atraen: gimnasios de musculación, establecimientos de bar y recreación, cuidadores de niños, programador de fiestas, y equipos de recreación infantil.

En Cienfuegos fueron cerrados nueve bares, aunque los mayores impactos competen, después de los transportistas, a los arrendadores de viviendas y a los trabajadores contratados. Los 908 titulares de hostales en la Perla del Sur solicitaron la suspensión y, al decir de autoridades, esta será la actividad más golpeada una vez se retome la vida social y laboral del país.

“La entrada del turismo internacional demorará; por tanto, debemos pensar en soluciones para las personas vinculadas con este sector desde la gestión privada, muchas de las cuales ocupan el tiempo de cuarentena en mejorar las condiciones de sus domicilios”, comentó Rodríguez Peña.

Respecto a los demandados servicios de belleza, el director de Trabajo y Seguridad Social en Cienfuegos aclaró que esta actividad no está detenida, si bien conocemos de numerosas barberías y peluquerías con alta afluencia de público. Pero la decisión de parar o no sus prestaciones depende del titular”.

Fuera del ámbito del cuentapropismo, en el sector estatal, la provincia reporta alrededor de 5 mil 095 trabajadores interruptos, más de 16 mil en la modalidad de trabajo a distancia, mientras que casi 66 mil 040 permanecen laborando en sus entidades.