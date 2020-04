Desde inicios del mes de marzo, Cuba tomaba providencias para enfrentar el impacto del nuevo coronavirus a partir de las noticias que ya circulaban en el mundo, y con esta preparación, las providencias desde la máxima dirección del país en cuanto a tener una nación mejor organizada, un pueblo consciente de lo que estaba por llegar.

La primera información al respecto daba cuenta del control sanitario y la vigilancia epidemiológica en fronteras, para evitar la entrada y transmisión del virus en el territorio nacional, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología, del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) así lo aseguraba en conferencia de prensa.

En aquel momento solo eran muestras de pacientes sospechosos, fundamentalmente procedentes de países con alta transmisión como China o Italia y los diagnósticos habían resultado negativo.

Entre la población no debe existir el pánico, que puede ser una reacción provocada por mucha información alarmista que hay sobre el tema. Seguimos insistiendo en las medidas de protección contra la enfermedad, que es de transmisión respiratoria: lavado de las manos por al menos 20 segundos, y no tocar con estas las puertas de entrada del virus, como la boca, ojos y nariz, cubrirse al toser o estornudar con el ángulo del codo y no permanecer cerca de personas con síntomas de enfermedad respiratoria”, señaló el especialista.