Covid-19: Cuba refuerza vigilancia epidemiológica

Aunque no se han diagnosticado casos positivos del nuevo coronavirus Covid-19 en el país, Cuba sigue reforzando el control sanitario y la vigilancia epidemiológica en fronteras, para evitar la entrada y transmisión del virus en el territorio nacional, aseguró a la prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología, del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

“Seguimos haciendo énfasis en la preparación de todo el sistema de salud, desde los hospitales, hasta policlínicos, médicos y enfermeras de la familia, de conjunto con los organismos de la Administración Central del Estado, que intersectorialmente intervienen en el Plan de enfrentamiento a este virus, particularizando en la capacitación del personal de la salud”, dijo.

De acuerdo con Durán García, si bien ya han sido procesadas muestras de pacientes sospechosos de la enfermedad según elementos epidemiológicos, fundamentalmente procedentes de países con alta transmisión como China o Italia, los diagnósticos han resultado negativos hasta el momento.

Insistió además que Cuba cuenta con el diagnosticador específico para el Covid-19.

No hay en Cuba, hasta el momento, casos de coronavirus COVID19, informó en rueda de prensa el Dr. Francisco Durán García, Director Nacional de Epidemiología del MINSAP. En aeropuertos, puertos y marinas internacionales se intensifica la vigilancia

“Entre la población no debe existir el pánico, que puede ser una reacción provocada por mucha información alarmista que hay sobre el tema. Seguimos insistiendo en las medidas de protección contra la enfermedad, que es de transmisión respiratoria: lavado de las manos por al menos 20 segundos, y no tocar con estas las puertas de entrada del virus, como la boca, ojos y nariz, cubrirse al toser o estornudar con el ángulo del codo y no permanecer cerca de personas con síntomas de enfermedad respiratoria”, señaló el especialista.

Asimismo, explicó que esta es una época del año donde hay un alza característica de las enfermedades respiratorias. Si aparece algún síntoma, no hay que automedicarse, sino acudir al médico, dijo.

Carmelo Trujillo Machado, jefe del Departamento de Control Sanitario Internacional del MINSAP, reiteró que se reforzaron las medidas de vigilancia epidemiológica en los puntos de entrada al país: puertos, aeropuertos y marinas internacionales. “Una vigilancia reforzada con los pasajeros procedentes de las cinco naciones más afectadas, catalogados hoy como países de transmisión sostenida: China, Irán, Corea del Sur, Italia y Japón”, comentó.

Destacó la preparación del personal de la salud y de los protocolos de actuación en frontera e insistió en que están garantizadas las condiciones y capacidades básicas para una efectiva vigilancia epidemiológica. “Ahora son cinco países, mañana pueden que sean un número más grande con transmisión sostenida”, dijo Trujillo Machado.

“Reiteramos la pertinencia de que todos los viajeros, cubanos o extranjeros, conozcan que independientemente de su procedencia o su nacionalidad, es importante que una vez que entren al país se presenten ante la autoridades de salud del área en un plazo de 72 horas, donde residen para notificar su historial y se desencadene el seguimiento efectivo durante 14 días en la toma de temperatura, y la vigilancia de síntomas respiratorios. En hoteles, empresas y otras instituciones hay también presencia de profesionales de la salud”, refirió.

A través del sistema de vigilancia de pasajeros y a partir del informe de sanidad de los viajeros que se obtiene en el aeropuerto, se manda vía electrónica diariamente a cada policlínico del país la relación de las personas que arribaron al territorio nacional y la comunidad u otros destinos como centros internos y empresas de destino, para hacer la vigilancia en el área de salud y esos otros sitios.

El especialista insistió en que la población que viaja debe, ante cualquier síntoma, acudir a los servicios de salud y si no es conocido, alertar de sus antecedentes de viaje para desencadenar acciones de seguimiento, estudio y control de foco en las áreas de salud, como la búsqueda de contactos, y que la población conozca y coopere con el sistema de vigilancia.

“No hay estudio que haya demostrado un tratamiento efectivo de psicoprofilaxis. Lo que sí está demostrado es que acudir tempranamente al médico e imponer el tratamiento sintomático es efectivo. La evaluación epidemiológica y el adecuado manejo de casos es lo que reduce el riesgo de complicaciones”, explicó.

Covid-19 en el mundo

De acuerdo con el doctor Lorenzo Somarriba, director nacional del Sistema de Vigilancia en Salud y del Centro de Dirección Ministerial, al cierre del primero de marzo se confirman 89 068 casos y se reportan 3 046 fallecidos en el mundo debido al nuevo coronavirus.

“Hubo un incremento importante en el número de casos en la semana en curso. La tasa de letalidad por cada 100 casos que padecen la enfermedad es de 3,4; nada despreciable”, dijo.

En la última semana, fuera de China se han incorporado 37 nuevos países.

Desde el inicio de la epidemia se han confirmado, fuera de China, 8 179 casos en 65 países, y 130 fallecidos, para una tasa de 1, 58 por cada 100 personas. Dentro de la región, ya han reportado casos Canadá, Estados Unidos, México, Ecuador, Brasil y República Dominicana, apuntó.

¿Dónde están los fallecidos fuera de China?

Irán reporta 54 fallecidos; Italia: 35; Corea del Sur: 22; en el crucero Diamond Princess: 6 fallecidos; Japón: 5 fallecidos; Francia: dos; Estados Unidos: dos, y Filipinas, Tailandia, San Marino y Australia: 1 fallecido cada uno.

“La Organización Mundial de la Salud elevó de alto a muy alto, el riesgo global del Covid-19. Y esto es debido a la rápida propagación y temor a una pandemia que no está declarada, pero existe la posibilidad. La misma organización se ha ido pronunciando para que los países adopten las medidas oportunas, y se preparen, desde la vigilancia, el diagnóstico y la atención diferenciada a los pacientes”, dijo Somarriba.

El promedio de edad de los más afectados está entre 60 y más años. En los niños es muy bajo el por ciento de la enfermedad, y el sexo más expuesto es el masculino, según los estudios que se han realizado, concluyó.