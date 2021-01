La cifra más alta de confirmados a la covid-19 en Cuba, 786, desde que se informara el primer caso, el 11 de marzo de 2020, fue reportada hoy 26 de enero, en la conferencia de prensa del Minsap, con estadísticas alarmantes de cierre de la jornada del 25; se lamentan tres fallecidos. 9 mil 944 pacientes permanecen ingresados, de ellos 4 mil 665 son activos, y el resto sospechosos y contactos en vigilancia clínica y epidemiológica. Cienfuegos no reportó casos, sin embargo, no debemos desmovilizarnos.

Un llamado de alerta, en voz de la Dra. Arelis Crespo García, jefa del departamento de Vigilancia de la Dirección Provincial de Salud, llama la tención de la población: “No estamos exentos de riesgo, y debemos continuar cumpliendo las medidas de protección y cuidado ante la epidemia, para controlar la transmisión”. Se acumulan 458 positivos, y la tasa de incidencia de los últimos 15 días, de confirmados por cada 100 mil habitantes se comporta al 51.

Según reporte de la Dra. Crespo García, permanecen ingresados 140 pacientes activos, 177 sospechosos en centros de aislamiento, y mil 659 contactos son vigilados clínica y epidemiológicamente en sus hogares, por la medicina familiar. Un caso se reporta de crítico, ingresado en Santa Clara, y se mantiene estable dentro de su estado, preocupación de los cienfuegueros por uno de los suyos.

Hoy se cierran otros 11 controles de foco, y disminuyen los activos, 61: 43 del municipio Cienfuegos, 8 Abreus, 2 de Cruces, 5 Rodas, y los territorios de Aguada de Pasajeros, Palmira, y Santa Isabel de las Lajas, con 1 cada uno. Resulta significativo cada vez que se cierra un estudio, porque muestra que se ha “cortado” la transmisión alrededor de un caso confirmado, tras el alta epidemiológica del último de los positivos. En las últimas dos jornadas suman 22 los focos cerrados.

En cuanto a la vigilancia de laboratorio, los datos aportados resumen que son 35 mil 701 los casos acumulados estudiados con PCR en tiempo real, de ellos negativos 35 mil 248, enviadas hoy 200, y no hay muestras pendientes, solo 61 viajeros que esperan por el resultado de su primer examen. Continúa el control epidemiológico en la zona portuaria, son hoy 6 los buques en operaciones, y sus tripulaciones, ascienden a 139, quienes no “tocan” tierra y son pesquisados.

Al no reportar casos hoy, Cienfuegos no puede desmovilizarse, ahí están las cifras de sospechosos y contactos, los resultados a PCR que se recibirán durante la jornada, y un virus, el SARS-CoV-2, de alto contagio y letalidad, asechando allí donde alguien no limpie o no se proteja, cuídese y cuide, quédese en casa siempre que pueda, y si tiene que salir, mantenga el distanciamiento social. Continuamos informando.