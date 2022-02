COVID-19: Bitácora de Cienfuegos, 8 de febrero

Como un desafío para la ciencia han denominado los expertos de Salud la presencia de la variante Ómicron de la COVID-19, enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2. Se baten records de contagiados en el mundo, números insospechados, desde que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declarada situación de pandemia. En el contexto nacional, circulan virus respiratorios como Influenza A, Coronavirus endémico 229E, OC43 y otros, lo cual ha traído consigo un incremento abrupto de personas con infecciones respiratorias, según declaraciones del Dr. Jose Ángel Portal Miranda, ministro de Salud. Esta situación ha llevado a hacer cambios en los protocolos, encaminados a hacer un uso más racional de las pruebas diagnósticas.

En los siete días transcurridos de febrero (no se contabiliza el 8 de febrero, pues su cierre ocurrirá a la medianoche de hoy), Cienfuegos reportó 531 nuevos casos, contra los 969 diagnosticados en etapa anterior, dato que expresa una disminución notable. Y es que tal como habían vaticinado los expertos, el comportamiento de la enfermedad tiende a bajar en el número de contagiados, y a mantenerse en comportamiento de meseta. Pero ojo, porque no podemos confiarnos, ni en lo personal ni en lo institucional, de modo que las medidas adopadas en torno a la protección, deben continuar, no olvide el adagio criollo de: «El primero que se cansa, pierde».

Al cierre del primer día de febrero se diagnosticaron en la provincia 75 positivos, dos de ellos importados, y el comportamiento es como sigue:

3 de febrero: 99, todos autóctonos.

4 de febrero: 64, 3 importados.

5 de febrero: 102, un importado.

6 de febrero: 74, un importado.

7 de febrero: 79, dos importados.

Mientras hoy, con cierre del día 7, 12:00 de la noche, se reportaban 38 casos, todos importados.

La información ofrecida a los medios de prensa por la Dra. Arelis Crespo Garía, jefa del Departamento de Vigilancia de la DPS, consigna que:

«Se acumulan en la provincia 67 920 casos confirmados de ellos, 488 importados y 67 432 autóctonos.

La tasa de incidencia acumulada de 16 679,5 x 100 000 habitantes, últimos 14 días de 378,4 x 100 000 habitantes.

La tasa de incidencia más elevada de la provincia en los últimos 14 días corresponde al municipio Lajas con 679,3 x 100 000 habitantes, seguida de Cruces con 639,2 x 100 000 y Cienfuegos con 384,3 x 100 000.

«La incidencia de casos autóctonos acumulados por municipios en los últimos 14 días: 1 541, de ellos Cienfuegos (682), Cruces (192), Cumanayagua (168), Lajas (148), Rodas (121), Aguada (112), Palmira (63) y Abreus (55).

En activo y estudio se mantienen 213 controles de foco de casos confirmados: 113 del municipio Cienfuegos, 32 Cumanayagua, 17 Abreus, 15 Aguada, 13 Lajas, 11 Rodas, 7 Palmira y 5 Cruces. Y este resulta el importante punto donde se controla el contagio, con un promedio de seis contactos por caso, los que se aislan de inmediato en sus vivencias, o en un centro asistencial según el protocolo de actuación».

A un 87,3 por ciento se encuentra la campaña de vacunación de refuerzo, y se le recuerda a quienes aún no acuden a recibirla, informarse en sus consultorios del médico de la familia al respecto. En Cienfuegos permanece activo el enfrentamiento a la epidemia, y el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, continúa en el control y vigilancia, además, del resto de las enfermedades que tienen sus programas rectorados por el Minsap, como VIH-SIDA, tuberculosis, hepatitis, arbovirosis, entre otras. Cuídese y cuide de los suyos, y ante cualquier síntoma acuda al médico y recuerde aislarse, como primera medida.