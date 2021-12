Covid-19: Bitácora de Cienfuegos, 30 de diciembre

En las postrimerías del año la situación epidemiológica da un giro, y las noticias sobre la contagiosidad de la variante Ómicron llenan los espacios informativos y hasta resultan alarmistas.

La Dra. C Dagmar García, científica del Instituto Finlay de Vacunas, una fuente segura de información, compartía hace muy poco un post en sus redes sociales y cito:

«La ola de Ómicron»

«Los países que ya han ‘chocado’ fuertemente con la ola de Ómicron, están reportando una disminución de casos, en apenas unas semanas. Es normal que una ola que sube muy rápido, caiga también muy rápido. ¿Por qué?

Sube rápido porque la nueva variante del virus ha logrado ‘cambios’ muy finos en su estructura molecular que logra ser más transmisible. PERO encuentra también muchos vacunados y otros tipos de inmunidad preexistente (infección natural y combinación con vacunas) que afortunadamente contribuyen a que no haya mayor severidad.

Cae rápido ¿por qué? Porque al infectar tantas personas en poco tiempo, se ‘agotan’ los susceptibles y el virus no tiene mucho más huéspedes que lo reciba. Ese agotamiento de susceptibles ya lo vimos en Cuba, acompañanndo el proceso de vacunación en las provincias que mayor brote de Delta tuvieron.

¿Cuales son buenas noticias?

– Que a pesar de la brusca caída de anticuerpos neutralizantes frente a Ómicron, reportada en vacunados (meses después) y convalecientes, esta se recupera con la dosis de refuerzo.

– Mejor aun: que la respuesta de células T se conserva frente a Ómicron. Explicable inmunologicamente pero es mucho para un post de FB.

Por tanto, mi mayor consejo en fin de año es prepararnos para enfrentar a Ómicron, cuidarnos mucho, evitar asistir a lugares de alta concentración de personas, extremar las medidas en las casas que reciben familiares y amigos del extranjero.

No nos confiemos, no celebremos antes de tiempo, volverán números de casos que quisimos olvidar para siempre, esta guerra no ha acabado, le quedan algunas batallas y como todas las guerras, la deciden los hombres.

Seguimos…».

Y Dagmar, una científica entendida en epidemias, vacunas y protección, nos acerca al tema.

En cuanto a Cienfuegos, hoy se reportan seis casos, 4 autóctonos y dos importados, seis del municipio cabecera y uno de Cumanayagua; 31 activos, tres de ellos en edades pediátricas, u menor de un año y no se reportan casos graves ni críticos.

Son 23 los controles de foco que permanecen en estudio, y se realizaron en el día de ayer 247 pruebas de laboratorio.

Continúa la campaña de vacunación de refuerzo con Soberana 01, y ya se han vacunado 27 mil 701 personas, de un universo de 74 mil 30; y se mantiene a un 72,4 el por ciento de dosis de otras vacunas.

Cuídese y cuide, manténgase informado y recuerde cumplir con las medidas de oro de la protección: