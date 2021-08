Covid-19: Bitácora de Cienfuegos, 31 de agosto

Al cierre del 30 de agosto, en las postrimerías de un mes que quedará para siempre en la historia de la sanidad en Cuba y en particular en Cienfuegos, por la alta transmisión del SARS-CoV-2 y las muertes, permanecían ingresados en el país 96 mil 653 personas relacionadas con la Covid-19; al tiempo que se diagnosticaban 6 mil 342 positivos. Cienfuegos informó en la jornada 485 casos, todos autóctonos; y siete fallecidos, seis del territorio cabecera y uno de Cruces, de los 84 que se lamentan en el país.

Los confirmados del día pertenecen a los municipios Cienfuegos 344 A/I Reina-Centro Histórico (43), A/II PPU (112), A/III Cruz Roja (38), A/IV Pueblo Griffo (60), A/V Tulipán (49), A/VI CEN-Castillo de Jagua (18), A/VII Pastorita-O’ Bourke-Paraíso (1) y A/VIII Caunao (23); Abreus (7), Aguada de Pasajeros (1), Cruces (24), Cumanayagua (7), Santa Isabel de Las Lajas (80), Palmira (16) y Rodas (6).

Los números:

Activos 2 mil 119 casos, (525 en edades pediátricas, 48 de ellos menores de un año, 38 gestantes y una puérpera)

⇒ Se reportan 15 críticos y 33 graves.

⇒25 casos persistentes.

⇒ Hoy se reportan 811 egresos.

La positividad continúa alta, en 17 por ciento de las muestras estudiadas (908 en la jornada), la sexta del país, con un 14,6 por ciento como promedio general, al tomar como referencia, la fijada en 5 por la Organización Mundial de la Salud.

Se acumulan en la provincia 51 mil 914 casos positivos a la covid-19, desde que se reportara acá el primer caso, el 24 de marzo de 2020, una turista procedente de Croacia, de paso por la ciudad.

La situación epidemiológica continúa calificada como de Peligro, por lo que resulta vital protegernos y proteger, cuidarnos y cuidar, permanecer en casa todo el que pueda, porque Cienfuegos precisa de nosotros para frenar la alta contagiosidad que produce la cepa Delta que circula por el territorio. Recordamos las medidas de oro de la protección:

⇒ Uso de la mascarilla, permanente en lugares públicos, y en casa si se precisa, por aislamiento, donde hay bebés, ancianos, vulnerables…

⇒ Distanciamiento sanitario.

⇒ Lavado de manos a libre demanda.

⇒ Desinfección de superficies y objetos personales.

⇒ No permanecer en locales cerrados o poco aireados.

⇒ Quedarse en casa.

La vacunación continúa como alternativa para enfrentar la alta contagiosidad, en el día de ayer resultaron vacunados con la tercera dosis de Abdala, 11 mil 90 personas para un 88,2 por ciento, al acumular 43 mil 583 para un 42,4 por ciento del universo a vacunar. Las embarazadas y mujeres lactando resultó de 257, para un 68 por ciento, se acumulan mil 528, para un 50,5 por ciento del universo. Con SINOPHARM, primera dosis, en el día se vacunaron 31 mil 267 personas para un 99,9 por ciento, acumulando 52 mil 371 personas vacunadas, que representa un 31,3 por ciento del universo a vacunar. Y aunque nos atiborren los números, estos son la esperanza para enfrentar la epidemia.

Encuentre aquí datos para abundar sobre la situación epidemiológica de Cienfuegos, con cinco eventos de transmisión que no reportan casos en la jornada, información aportada por la Dra. Arelis Crespo García, jefa del departamento de Vigilancia de la DPS:

Se pesquisaron un total de 243 mil 724 habitantes, lo que representa un 72,0 % del universo a pesquisar y 64 mil 822 habitantes pertenecientes a los grupos vulnerables representando el 94 %, se identificaron con síntomas subjetivos de Covid-19 un total de 1 944 casos, clasificaron como sospechosos.

Se acumulan en la provincia 51 mil 914 casos confirmados de ellos, 347 importados procedentes de: Estados Unidos (94), Venezuela (25), México (122), Panamá (9), Canadá (6), España (19), Rusia (139), Filipinas (5), Colombia (4), Italia (4), India, Jamaica y Francia con 2 casos cada uno de ellos, Argentina, Croacia, Bolivia, Honduras, República Dominicana, Brasil, Chile, Grecia, Namibia, Ecuador, Sudáfrica, Bahamas y Uruguay con 1 caso respectivamente y 51 567 autóctonos.

La tasa de incidencia acumulada de 12 748,8 x 100 000 habitantes, últimos 15 días de 4 081,5 x 100 000 habitantes.

La incidencia de casos autóctonos acumulados por municipios en los últimos 15 días: 16 620 de ellos Cienfuegos (9 083), Palmira (1 509), Abreus (1204), Cruces (853), Aguada (921), Cumanayagua (1 635), Lajas (741) y Rodas (674).

Se mantienen activos 764 controles de foco de casos confirmados: 364 del municipio Cienfuegos, 69 Aguada, 108 Cumanayagua, 65 Cruces, 22 Lajas, 32 Palmira, 49 Rodas y 55 Abreus.

Vigilancia de laboratorio:

Procesadas: 908.

CONTROL SANITARIO INTERNACIONAL. VIGILANCIA DE VIAJEROS:

Puerto:

4 embarcaciones en Zonas Portuarias.

o Zona I (0), Zona II (1).

o Fondeado (2) y Refinería (1).

o 92 tripulantes, asintomáticos (extranjeros 68 y cubanos 24).

Actualmente con cinco eventos activos de ellos 3 comunitarios y 2 institucionales:

• Evento comunitario Cumanayagua, acumula 1961 casos con 5 activos. No se diagnostican casos en el día.

• Evento comunitario Potrerillo Cruces, acumula 370 casos con 13 activos. No se diagnostican casos en el día.

• Evento comunitario O’Bourke Cienfuegos, acumula 379 casos con 75 activos. No se diagnostican casos en el día.

• Evento institucional Hogar de Anciano “Hermanas Giral” Cienfuegos, acumula 41 casos con 0 activo. No se diagnostican casos en el día.

• Evento comunitario Hospital Psiquiátrico Cienfuegos, acumula 19 casos con 0 activos. No se diagnostican casos en el día.

CARACTERIZACIÓN POR MUNICIPIOS

MUNICIPIO LAJAS

⇒ Acumula 3083 casos confirmados.

⇒ En los últimos 15 días se confirman 741 casos – Tasa de incidencia 3401,3 x 100000 hab.

⇒ En la semana actual confirma 115 casos (5 casos menos) tasa de incidencia 527,9 x 100 000 habitantes.

⇒ Hoy confirma 80 casos.

MUNICIPIO CRUCES

⇒ Acumula 2962 casos confirmados

⇒ En los últimos 15 días se confirma 853 casos, tasa de incidencia 2839,9 x 100 000 habitantes.

⇒ En la semana actual se confirma 42 casos (225 casos menos) tasa de incidencia 139,8 x 100 000 habitantes.

⇒ Hoy confirma 24 casos.

MUNICIPIO AGUADA

⇒ Acumula 3064 casos confirmados

⇒ En los últimos 15 días se confirman 921 casos autóctonos, tasa de 2874,1 x 100000 hab.

⇒ En la semana actual se confirma 21 casos (223 casos menos) tasa de incidencia 65,5 x 100 000 habitantes

⇒ Hoy confirma 1 caso.

MUNICIPIO CUMANAYAGUA

⇒ Acumula 4245 casos confirmados.

⇒ En los últimos 15 días se confirman 1635 casos autóctonos, tasa de 3366,6 x 100000 hab.

⇒ En la semana actual confirman 58 casos (85 casos menos) tasa de 119,4 x 100000 hab.

⇒ Hoy confirma 7 casos.

MUNICIPIO CIENFUEGOS

⇒ Acumula 28 408 casos confirmados.

⇒ En los últimos 15 días se confirma 9 083 casos, tasa de 5118,1 x 100000 habitantes.

⇒ En la semana actual se confirman 670 casos (697 casos menos), tasa de 377,5 x 100000 hab.

⇒ Hoy confirman 344 de ellos, A/I (43), A/II (112), A/III (38), A/IV (60), A/V (49), A/VI (18), A/VII (1) y A/VIII (23).

MUNICIPIO RODAS

⇒ Acumula 3609 casos confirmados.

⇒ En los últimos 15 días se confirman 674 casos, tasa de 1994,6 x 100000 habitantes.

⇒ En la semana actual se confirman 29 casos (17 casos menos) tasa de 85,8 x 100000 habitantes.

⇒ Hoy confirma 6 casos.

MUNICIPIO ABREUS

⇒ Acumula 2859 casos confirmados.

⇒ En los últimos 15 días se confirman 1204 casos, tasa de 3902,9 x 100000 habitantes.

⇒ En la semana actual confirma 17 casos (158 casos menos) tasa de 55,1 x 100000 habitantes.

⇒ Hoy confirma 7 casos.

MUNICIPIO PALMIRA

⇒ Acumula 3684 casos confirmados.

⇒ En los últimos 15 días se confirman 1509 casos, tasa de 4618,9 x 100000 hab.

⇒ En la semana actual se confirman 29 casos (322 casos menos) tasa de 88,7 x 100000 hab.

⇒ Hoy confirma 16 casos.