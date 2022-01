Correos Cienfuegos y la necesaria búsqueda de la excelencia en los servicios

Analistas y directivos e incluso, las entidades a cargo de planear la economía cubana daban por sentado que la empresa Correos Cienfuegos iba a cerrar con pérdidas el año 2021. Esta predicción, derivada del análisis de indicadores económico-financieros y de la reducción de los servicios a lo largo del año.

Sin embargo, la realidad echó felizmente por tierra aquellos sólidos, pero malos augurios. De acuerdo con el informe presentado por la dirección de la entidad en la reunión de balance anual, las ventas netas estuvieron por encima en más dos millones de pesos de lo planificado para la etapa. Con las utilidades, lo mismo. Alrededor de dos millones y medio de pesos más de lo previsto.

Fue la “explosión”de paquetería general internacional recibida lo que evitó que Correos Cienfuegos quedara, a finales de diciembre pasado, en números negativos, al menos en lo que respecta a los valores. Porque el total de servicios sí decreció; se manipularon 665 mil 063menos que en 2020. Casi todo se contrajo, excepto la recepción de bultos procedentes del exterior. Se movieron aproximadamente 160 mil paquetes más que el año precedente.

Pero es que ni directivos ni trabajadores de la empresa cienfueguera pueden sentirse tranquilos, apostarlo todo a la paquetería internacional que llega, cuando hay otros servicios, los históricos, que hanperdido y continúan reduciendo sualcance. ¿Por qué?

Pongamos por ejemplo el comportamiento de algunosindicadores de calidad, según el documento que mencioné antes, relacionados con las cancelaciones postales y de mensajería. Aquí se incumple el tiempo de entrega de telegramas ordinarios en oficinas no informatizadas y de los envíos certificados, desde el Centro de Clasificación Postal hasta la oficina de destino.

No se logra que la prensa llegue al primer punto de la ciudad antes de las seis de la mañana ni a la cabecera provincial antes de las 9:00 a.m. ni a las cabeceras municipales antes de las 11:00 a.m. como debe ser.

Aunque la razón principal está en el atraso en la entrega por parte de la Empresa Poligráfica de Villa Clara; de 2020 a 2021 la cantidad de suscriptores cienfuegueros se redujo en más de un millón.

Y estos son indicadores de calidad en rojo; es decir, donde se concentran los mayores problemas. No obstante, el informe identifica que, del resto, ninguno llega cumplirse al ciento por ciento.

Cierto es, y meritorio, que el personal de Correos Cienfuegos se mantuvo trabajando aun en los meses de mayor infestación de SARS CoV-2 y que, por ese motivo, muchos enfermaron de COVID-19. Las bajas afectaron los ciclos de repartición. También que, como parte de las proyecciones de la empresa para 2022, se aspira a continuar sentando bases para llegar a soluciones.

No obstante, no puede conformarse el Consejo de Dirección ni el personal de Correos de Cuba,y no primó el conformismo en las intervenciones durante la reunión de balance anual, sino el compromiso; ni mucho menos deben sentirse satisfechos por el cumplimiento en valores de planes que, sabemos, suelen reajustarse la mayor parte de las veces a cifras inferiores.

Hay que continuar buscando la calidad superior en cada uno de los servicios; encontrar, sí, nuevas oportunidades de negocios y diversificar operaciones, pero sin renunciar a la eficiencia ni al rol que, en el contexto cubano, se espera de la empresa estatal socialista.